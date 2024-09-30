https://sarabic.ae/20240930/سوريا-تحذر-من-حروب-كبرى-تلوح-في-الأفق-وتدعو-لمحاسبة-إسرائيل-1093285661.html

سوريا تحذر من حروب كبرى تلوح في الأفق وتدعو لمحاسبة إسرائيل

سوريا تحذر من حروب كبرى تلوح في الأفق وتدعو لمحاسبة إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية السوري بسام صباغ، اليوم الاثنين، أن دمشق تدعم حق موسكو في الدفاع عن نفسها وحماية أمنها القومي في وجه السياسات الغربية العدائية. 30.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-30T15:30+0000

2024-09-30T15:30+0000

2024-09-30T15:40+0000

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وقال صباغ خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "سوريا تعيد تأكيد تأييدها لروسيا في الدفاع عن نفسها وحماية أمنها القومي، ردا على السياسات الغربية العدائية، ورفضها لمنطق الهيمنة والأحادية القطبية، وتدين في هذا السياق محاولات الاستيلاء على الأصول الروسية".وطالبت سوريا الأمم المتحدة بالتدخل بفاعلية من أجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية عليها وعلى فلسطين ولبنان، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، وحثت دول العالم على التحلي بالشجاعة لإنقاذ البشرية من ويلات حروب كبرى تلوح في الأفق من خلال دعم بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وتوازناً.وقال صباغ: "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة بالعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان ومساءلة الاحتلال عن جرائمه وضمان عدم إفلاته من العقاب".وشدد صباغ أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ 1967 بما فيها الجولان السوري وارتكابه جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب لا يزال شاهداً ماثلاً على إخفاق الأمم المتحدة في إنهاء هذا الاحتلال العنصري التوسعي".وأضاف: "سوريا تجدد مطالبتها بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط للتدابير القسرية الانفرادية لما تمثله من عقاب جماعي للشعوب، وإرهاب اقتصادي لها، وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي".وأكد أن "سوريا تتعامل بانفتاح مع كل الجهود والمبادرات التي طرحت في إطار المسار السياسي، وتلتزم بالحوار والدبلوماسية كأساس لمسار تصحيح علاقات الدول الأخرى مع سوريا التي تتطلع نحو المستقبل بكل أمل وتفاؤل، إلا أن نجاح جهودها يستلزم بالضرورة كف الغرب الجماعي عن تسييس العمل الإنساني وربطه بالمشروطية السياسية ووفاء المانحين بتعهداتهم في التمويل الإنساني وتوفير حلول مستدامة لسبل العيش".ويعقد اليوم الاثنين، اليوم الأخير من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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