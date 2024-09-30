https://sarabic.ae/20240930/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-معبر-جديدة-يابوس-الحدودي-بين-سوريا-ولبنان-1093255870.html
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف معبر "جديدة يابوس" الحدودي بين سوريا ولبنان
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف معبر "جديدة يابوس" الحدودي بين سوريا ولبنان
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، في سوريا بوقوع عدوان إسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، استهدف معبر "جديدة يابوس" الحدودي بين سوريا ولبنان. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T00:51+0000
2024-09-30T00:51+0000
2024-09-30T00:51+0000
حصري
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
لبنان
أخبار لبنان
أخبار سوريا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093255713_0:119:2000:1244_1920x0_80_0_0_4b5335a89827f37c4db4653166869c16.jpg
وأوضح مراسلنا أن الغارة الإسرائيلية استهدفت أحد الأبنية بالقرب من معبر جديدة يابوس "المصنع" على الحدود السورية- اللبنانية تزامنا مع ازدحام كبير يشهده المعبر للنازحين الوافدين إلى سوريا.وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن فرق الإطفاء والإسعاف توجهت إلى موقع المبنى المستهدف، والمعلومات الأولية تشير إلى تسجيل إصابات ضمن المبنى المستهدف بالقرب من المعبر الحدودي.جاء ذلك في أعقاب استهداف الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، شقة سكنية ضمن بناية مؤلفة من عدة طبقات، في منطقة الكولا في بيروت، في أول اعتداء على العاصمة اللبنانية منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على "حزب الله".وقالت قناة "الميادين" اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا ضمن بناية من عدة طبقات، في منطقة الكولا في العاصمة بيروت، وتشير الأنباء الأولية إلى أن العدوان نفذ عبر مسيّرة.في السياق ذاته، نفذت إسرائيل 5 غارات استهدفت محيط مدينة الهرمل شمال شرق لبنان، كما استهدف الطيران الإسرائيلي بلدتي المنصوري والقليلة في قضاء صور جنوبي البلاد، فيما نفت تقارير إعلامية الأنباء التي تم تداولها بشأن محاولة إنزال إسرائيلي جنوب مدينة صور.وفي وقت سابق، أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في لبنان، حصيلة العدوان الإسرائيلي، ليوم أمس الأحد، حيث أعلن مقتل 105 أشخاص وإصابة 359، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت.يذكر أن "حزب الله" اللبناني قد أعلن، يوم السبت الماضي، رسميا مقتل أمينه العام حسن نصر الله إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فيما سبقه الجيش الإسرائيلي في الإعلان عن مقتل نصر الله وقائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي وعدد آخر من القادة في الحزب، في الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
https://sarabic.ae/20240929/مراسل-سبوتنيك-في-لبنان-ينعى-اثنين-من-أقربائه-جراء-غارة-إسرائيلية-1093250675.html
https://sarabic.ae/20240929/اختناق-في-مكان-دون-تهوية-إعلام-إسرائيلي-يكشف-كيف-مات-نصر-الله-1093254268.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093255713_92:0:1909:1363_1920x0_80_0_0_020a358af1fd7cb04e954387dde4bb72.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
حصري, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف معبر "جديدة يابوس" الحدودي بين سوريا ولبنان
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، في سوريا بوقوع عدوان إسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، استهدف معبر "جديدة يابوس" الحدودي بين سوريا ولبنان.
وأوضح مراسلنا أن الغارة الإسرائيلية استهدفت أحد الأبنية بالقرب من معبر جديدة يابوس "المصنع" على الحدود السورية- اللبنانية تزامنا مع ازدحام كبير يشهده المعبر للنازحين الوافدين إلى سوريا.
وأضاف مراسل "سبوتنيك
" أن فرق الإطفاء والإسعاف توجهت إلى موقع المبنى المستهدف، والمعلومات الأولية تشير إلى تسجيل إصابات ضمن المبنى المستهدف بالقرب من المعبر الحدودي.
جاء ذلك في أعقاب استهداف الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، شقة سكنية ضمن بناية مؤلفة من عدة طبقات، في منطقة الكولا في بيروت، في أول اعتداء على العاصمة اللبنانية منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على "حزب الله".
وقالت قناة
"الميادين" اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا ضمن بناية من عدة طبقات، في منطقة الكولا
في العاصمة بيروت، وتشير الأنباء الأولية إلى أن العدوان نفذ عبر مسيّرة.
في السياق ذاته، نفذت إسرائيل 5 غارات استهدفت محيط مدينة الهرمل شمال شرق لبنان، كما استهدف الطيران الإسرائيلي بلدتي المنصوري والقليلة في قضاء صور جنوبي البلاد، فيما نفت تقارير إعلامية الأنباء التي تم تداولها بشأن محاولة إنزال إسرائيلي جنوب مدينة صور.
وفي وقت سابق، أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في لبنان، حصيلة العدوان الإسرائيلي، ليوم أمس الأحد، حيث أعلن مقتل 105 أشخاص وإصابة 359، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت.
يذكر أن "حزب الله" اللبناني قد أعلن، يوم السبت الماضي، رسميا مقتل أمينه العام حسن نصر الله إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فيما سبقه الجيش الإسرائيلي في الإعلان عن مقتل نصر الله وقائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي وعدد آخر من القادة في الحزب، في الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.