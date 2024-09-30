https://sarabic.ae/20240930/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-معبر-جديدة-يابوس-الحدودي-بين-سوريا-ولبنان-1093255870.html

مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف معبر "جديدة يابوس" الحدودي بين سوريا ولبنان

مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف معبر "جديدة يابوس" الحدودي بين سوريا ولبنان

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك"، في سوريا بوقوع عدوان إسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، استهدف معبر "جديدة يابوس" الحدودي بين سوريا ولبنان. 30.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-30T00:51+0000

2024-09-30T00:51+0000

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وأوضح مراسلنا أن الغارة الإسرائيلية استهدفت أحد الأبنية بالقرب من معبر جديدة يابوس "المصنع" على الحدود السورية- اللبنانية تزامنا مع ازدحام كبير يشهده المعبر للنازحين الوافدين إلى سوريا.وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن فرق الإطفاء والإسعاف توجهت إلى موقع المبنى المستهدف، والمعلومات الأولية تشير إلى تسجيل إصابات ضمن المبنى المستهدف بالقرب من المعبر الحدودي.جاء ذلك في أعقاب استهداف الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، شقة سكنية ضمن بناية مؤلفة من عدة طبقات، في منطقة الكولا في بيروت، في أول اعتداء على العاصمة اللبنانية منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على "حزب الله".وقالت قناة "الميادين" اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا ضمن بناية من عدة طبقات، في منطقة الكولا في العاصمة بيروت، وتشير الأنباء الأولية إلى أن العدوان نفذ عبر مسيّرة.في السياق ذاته، نفذت إسرائيل 5 غارات استهدفت محيط مدينة الهرمل شمال شرق لبنان، كما استهدف الطيران الإسرائيلي بلدتي المنصوري والقليلة في قضاء صور جنوبي البلاد، فيما نفت تقارير إعلامية الأنباء التي تم تداولها بشأن محاولة إنزال إسرائيلي جنوب مدينة صور.وفي وقت سابق، أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في لبنان، حصيلة العدوان الإسرائيلي، ليوم أمس الأحد، حيث أعلن مقتل 105 أشخاص وإصابة 359، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت.يذكر أن "حزب الله" اللبناني قد أعلن، يوم السبت الماضي، رسميا مقتل أمينه العام حسن نصر الله إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فيما سبقه الجيش الإسرائيلي في الإعلان عن مقتل نصر الله وقائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي وعدد آخر من القادة في الحزب، في الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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