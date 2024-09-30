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بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
09:31 GMT
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10:30 GMT
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صدى الحياة
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مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف معبر "جديدة يابوس" الحدودي بين سوريا ولبنان
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف معبر "جديدة يابوس" الحدودي بين سوريا ولبنان
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، في سوريا بوقوع عدوان إسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، استهدف معبر "جديدة يابوس" الحدودي بين سوريا ولبنان. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T00:51+0000
2024-09-30T00:51+0000
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وأوضح مراسلنا أن الغارة الإسرائيلية استهدفت أحد الأبنية بالقرب من معبر جديدة يابوس "المصنع" على الحدود السورية- اللبنانية تزامنا مع ازدحام كبير يشهده المعبر للنازحين الوافدين إلى سوريا.وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن فرق الإطفاء والإسعاف توجهت إلى موقع المبنى المستهدف، والمعلومات الأولية تشير إلى تسجيل إصابات ضمن المبنى المستهدف بالقرب من المعبر الحدودي.جاء ذلك في أعقاب استهداف الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، شقة سكنية ضمن بناية مؤلفة من عدة طبقات، في منطقة الكولا في بيروت، في أول اعتداء على العاصمة اللبنانية منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على "حزب الله".وقالت قناة "الميادين" اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا ضمن بناية من عدة طبقات، في منطقة الكولا في العاصمة بيروت، وتشير الأنباء الأولية إلى أن العدوان نفذ عبر مسيّرة.في السياق ذاته، نفذت إسرائيل 5 غارات استهدفت محيط مدينة الهرمل شمال شرق لبنان، كما استهدف الطيران الإسرائيلي بلدتي المنصوري والقليلة في قضاء صور جنوبي البلاد، فيما نفت تقارير إعلامية الأنباء التي تم تداولها بشأن محاولة إنزال إسرائيلي جنوب مدينة صور.وفي وقت سابق، أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في لبنان، حصيلة العدوان الإسرائيلي، ليوم أمس الأحد، حيث أعلن مقتل 105 أشخاص وإصابة 359، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت.يذكر أن "حزب الله" اللبناني قد أعلن، يوم السبت الماضي، رسميا مقتل أمينه العام حسن نصر الله إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فيما سبقه الجيش الإسرائيلي في الإعلان عن مقتل نصر الله وقائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي وعدد آخر من القادة في الحزب، في الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
https://sarabic.ae/20240929/مراسل-سبوتنيك-في-لبنان-ينعى-اثنين-من-أقربائه-جراء-غارة-إسرائيلية-1093250675.html
https://sarabic.ae/20240929/اختناق-في-مكان-دون-تهوية-إعلام-إسرائيلي-يكشف-كيف-مات-نصر-الله-1093254268.html
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مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف معبر "جديدة يابوس" الحدودي بين سوريا ولبنان

00:51 GMT 30.09.2024
© AP Photo / Hussein Mallaإغلاق طريق رئيسي بين بيروت والضاحية الجنوبية
إغلاق طريق رئيسي بين بيروت والضاحية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، في سوريا بوقوع عدوان إسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، استهدف معبر "جديدة يابوس" الحدودي بين سوريا ولبنان.
وأوضح مراسلنا أن الغارة الإسرائيلية استهدفت أحد الأبنية بالقرب من معبر جديدة يابوس "المصنع" على الحدود السورية- اللبنانية تزامنا مع ازدحام كبير يشهده المعبر للنازحين الوافدين إلى سوريا.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن فرق الإطفاء والإسعاف توجهت إلى موقع المبنى المستهدف، والمعلومات الأولية تشير إلى تسجيل إصابات ضمن المبنى المستهدف بالقرب من المعبر الحدودي.
تداعيات القصف على مواقع داخل أراضي إسرائيل من جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
مراسل "سبوتنيك" في لبنان ينعى اثنين من أقربائه جراء غارة إسرائيلية
أمس, 18:23 GMT
جاء ذلك في أعقاب استهداف الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، شقة سكنية ضمن بناية مؤلفة من عدة طبقات، في منطقة الكولا في بيروت، في أول اعتداء على العاصمة اللبنانية منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على "حزب الله".
وقالت قناة "الميادين" اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا ضمن بناية من عدة طبقات، في منطقة الكولا في العاصمة بيروت، وتشير الأنباء الأولية إلى أن العدوان نفذ عبر مسيّرة.
في السياق ذاته، نفذت إسرائيل 5 غارات استهدفت محيط مدينة الهرمل شمال شرق لبنان، كما استهدف الطيران الإسرائيلي بلدتي المنصوري والقليلة في قضاء صور جنوبي البلاد، فيما نفت تقارير إعلامية الأنباء التي تم تداولها بشأن محاولة إنزال إسرائيلي جنوب مدينة صور.
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
اختناق في مكان دون تهوية.. إعلام إسرائيلي يكشف كيف مات "نصر الله"
أمس, 20:05 GMT
وفي وقت سابق، أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في لبنان، حصيلة العدوان الإسرائيلي، ليوم أمس الأحد، حيث أعلن مقتل 105 أشخاص وإصابة 359، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت.
يذكر أن "حزب الله" اللبناني قد أعلن، يوم السبت الماضي، رسميا مقتل أمينه العام حسن نصر الله إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فيما سبقه الجيش الإسرائيلي في الإعلان عن مقتل نصر الله وقائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي وعدد آخر من القادة في الحزب، في الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
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Поврежденный автомобиль на поле, пострадавшем в результате израильского авиаудара в деревне Наби-Шит в восточной части долины Бекаа в Ливане - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل أمس, 21:20 GMT
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