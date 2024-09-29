https://sarabic.ae/20240929/اختناق-في-مكان-دون-تهوية-إعلام-إسرائيلي-يكشف-كيف-مات-نصر-الله-1093254268.html

اختناق في مكان دون تهوية.. إعلام إسرائيلي يكشف كيف مات "نصر الله"

اختناق في مكان دون تهوية.. إعلام إسرائيلي يكشف كيف مات "نصر الله"

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، والذي قتل بغارة إسرائيلية استهدفت... 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T20:05+0000

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وذكرت "القناة الـ12" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن حسن نصر الله توفي نتيجة الاختناق بدعوى أنه كان في مكان دون تهوية، والذي جاء إثر القصف الإسرائيلي المكثف لاجتماع لقيادات "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الجمعة الماضية.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه يبدو أن نصر الله قد توفي نتيجة الاختناق بعد قصف إسرائيلي مكثف تسبب في تسريب للغاز ما أدى إلى الاختناق حتى الموت.ونشرت وسائل الإعلام مقاطع فيديو تظهر لحظة انتشال جثمان الأمين العام لـ"حزب الله" من حفرة عميقة خلفتها الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية، مشيرة إلى أن الجثمان لم يبدو عليه أي آثار لجروح أو إصابات وإنما كانت جثته سليمة.وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".

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