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اختناق في مكان دون تهوية.. إعلام إسرائيلي يكشف كيف مات "نصر الله"
اختناق في مكان دون تهوية.. إعلام إسرائيلي يكشف كيف مات "نصر الله"
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، والذي قتل بغارة إسرائيلية استهدفت... 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T20:05+0000
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وذكرت "القناة الـ12" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن حسن نصر الله توفي نتيجة الاختناق بدعوى أنه كان في مكان دون تهوية، والذي جاء إثر القصف الإسرائيلي المكثف لاجتماع لقيادات "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الجمعة الماضية.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه يبدو أن نصر الله قد توفي نتيجة الاختناق بعد قصف إسرائيلي مكثف تسبب في تسريب للغاز ما أدى إلى الاختناق حتى الموت.ونشرت وسائل الإعلام مقاطع فيديو تظهر لحظة انتشال جثمان الأمين العام لـ"حزب الله" من حفرة عميقة خلفتها الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية، مشيرة إلى أن الجثمان لم يبدو عليه أي آثار لجروح أو إصابات وإنما كانت جثته سليمة.وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".
https://sarabic.ae/20240929/إسرائيل-تعلن-اغتيال-القيادي-نبيل-قاووق-1093236331.html
https://sarabic.ae/20240929/تقرير-إسرائيل-تطالب-واشنطن-بمنع-إيران-من-الرد-على-اغتيال-نصر-الله-1093251288.html
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الأخبار, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الأخبار, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

اختناق في مكان دون تهوية.. إعلام إسرائيلي يكشف كيف مات "نصر الله"

20:05 GMT 29.09.2024
© Sputnikحسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، والذي قتل بغارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.
وذكرت "القناة الـ12" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن حسن نصر الله توفي نتيجة الاختناق بدعوى أنه كان في مكان دون تهوية، والذي جاء إثر القصف الإسرائيلي المكثف لاجتماع لقيادات "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الجمعة الماضية.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه يبدو أن نصر الله قد توفي نتيجة الاختناق بعد قصف إسرائيلي مكثف تسبب في تسريب للغاز ما أدى إلى الاختناق حتى الموت.
رجل يحمل دراجة هوائية تالفة في موقع غارة جوية إسرائيلية في السكسكية، جنوب لبنان، 26 سبتمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
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12:07 GMT
ونشرت وسائل الإعلام مقاطع فيديو تظهر لحظة انتشال جثمان الأمين العام لـ"حزب الله" من حفرة عميقة خلفتها الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية، مشيرة إلى أن الجثمان لم يبدو عليه أي آثار لجروح أو إصابات وإنما كانت جثته سليمة.
وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".
كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني، حس نصر الله، في احتفال تكريمي للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
تقرير: إسرائيل تطالب واشنطن بمنع إيران من الرد على اغتيال "نصر الله"
18:51 GMT
وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".
نعيم قاسم.. خليفة "حسن نصر الله" المحتمل
نعيم قاسم.. خليفة حسن نصر الله المحتمل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
نعيم قاسم.. خليفة "حسن نصر الله" المحتمل
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