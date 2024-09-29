تقرير: إسرائيل تطالب واشنطن بمنع إيران من الرد على اغتيال "نصر الله"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
10:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
11:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار القصف الكثيف على ضاحية بيروت الجنوبية والجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نصر الله
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
لبنان والعالم
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عشرات القتلى ونزوح نحو مليون لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية ونتنياهو: لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240929/تقرير-إسرائيل-تطالب-واشنطن-بمنع-إيران-من-الرد-على-اغتيال-نصر-الله-1093251288.html
تقرير: إسرائيل تطالب واشنطن بمنع إيران من الرد على اغتيال "نصر الله"
تقرير: إسرائيل تطالب واشنطن بمنع إيران من الرد على اغتيال "نصر الله"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل طلبت من الإدارة الأمريكية التدخل لمنع إيران عن الرد على اغتيال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T18:51+0000
2024-09-29T18:51+0000
العالم العربي
الأخبار
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
جو بايدن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/03/1082777807_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_49b8e03fcd9ad3361cff0fe835383101.jpg
وذكرت الوسائل الإعلامية الغربية، اليوم الأحد، أن تل أبيب طلبت من واشنطن الحيلولة دون رد إيراني على اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني.وأشارت إلى أن الطلب الإسرائيلي بالحماية الأمريكية رغم انقلاب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي رفض في اللحظة الأخيرة الاقتراح الأمريكي الفرنسي لهدنة تمتد 21 يوما في لبنان وذلك لوقف التصعيد الجاري بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي.وأكدت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أصدر بيانا أوضح من خلاله إنه طلب من وزير دفاعه ضرورة "مواصلة تعزيز الموقف الدفاعي للقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لردع العدوان والحد من مخاطر نشوب حرب إقليمية أوسع".ولفت البيان إلى أن هدف الولايات المتحدة الأمريكية يتمثل في "نزع فتيل الصراعات الجارية في غزة ولبنان من خلال الوسائل الدبلوماسية".وكان بنيامين نتنياهو قد صرح، في وقت سابق، إنه "لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل الطويلة، والعمل لم يكتمل بعد. وفي الأيام المقبلة، سنواجه تحديات كبيرة، وسنواجهها معا".وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".
https://sarabic.ae/20240929/غالانت-لا-يوجد-مكان-بعيد-عنا-1093244507.html
https://sarabic.ae/20240929/إسرائيل-تعلن-اغتيال-القيادي-نبيل-قاووق-1093236331.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/03/1082777807_86:0:1223:853_1920x0_80_0_0_e091ed3b43dc88326c048eff8abc33ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, جو بايدن
العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, جو بايدن

تقرير: إسرائيل تطالب واشنطن بمنع إيران من الرد على اغتيال "نصر الله"

18:51 GMT 29.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayكلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني، حس نصر الله، في احتفال تكريمي "للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس"
كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني، حس نصر الله، في احتفال تكريمي للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل طلبت من الإدارة الأمريكية التدخل لمنع إيران عن الرد على اغتيال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله.
وذكرت الوسائل الإعلامية الغربية، اليوم الأحد، أن تل أبيب طلبت من واشنطن الحيلولة دون رد إيراني على اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
غالانت: لا يوجد مكان بعيد عنا
17:04 GMT
وأشارت إلى أن الطلب الإسرائيلي بالحماية الأمريكية رغم انقلاب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي رفض في اللحظة الأخيرة الاقتراح الأمريكي الفرنسي لهدنة تمتد 21 يوما في لبنان وذلك لوقف التصعيد الجاري بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي.
وأكدت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أصدر بيانا أوضح من خلاله إنه طلب من وزير دفاعه ضرورة "مواصلة تعزيز الموقف الدفاعي للقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لردع العدوان والحد من مخاطر نشوب حرب إقليمية أوسع".
ولفت البيان إلى أن هدف الولايات المتحدة الأمريكية يتمثل في "نزع فتيل الصراعات الجارية في غزة ولبنان من خلال الوسائل الدبلوماسية".
وكان بنيامين نتنياهو قد صرح، في وقت سابق، إنه "لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل الطويلة، والعمل لم يكتمل بعد. وفي الأيام المقبلة، سنواجه تحديات كبيرة، وسنواجهها معا".
وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
رجل يحمل دراجة هوائية تالفة في موقع غارة جوية إسرائيلية في السكسكية، جنوب لبنان، 26 سبتمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
من هو القيادي نبيل قاووق الذي أعلنت إسرائيل اغتياله؟
12:07 GMT
وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".
وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل 16:56 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала