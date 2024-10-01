https://sarabic.ae/20241001/انتقم-من-مديره-بطريقة-شنيعة-جريمة-تهز-دولة-عربية-فيديو-1093303291.html
"انتقم من مديره بطريقة شنيعة"... جريمة تهز دولة عربية... فيديو
"انتقم من مديره بطريقة شنيعة"... جريمة تهز دولة عربية... فيديو
سبوتنيك عربي
رصد مقطع فيديو متداول لحظات قام فيها شخص بقتل آخر باستخدام سلاح ناري داخل إحدى المصانع في الأردن. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T09:13+0000
2024-10-01T09:13+0000
2024-10-01T09:13+0000
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وتداول نشطاء موقع "إكس" الفيديو على نطاق واسع، وقالوا إنه لموظف أردني قرر الانتقام من مديره بطريقة شنيعة.وبحسب الفيديو، فقد قام مطلق النار بتوجيه طلقاته لمديره إثر فصله من العمل.وأصدرت مديرية الأمن العام الأردنية بيانا للتعليق على الواقعة، قالت فيه إنها تلقت بلاغا بوقوع الحادث في محافظة العقبة، صباح أمس الاثنين، مشيرة إلى أن الحادث تسبب في إصابة شخصين آخرين بأعيرة نارية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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أخبار العالم الآن, نادي الفيديو
أخبار العالم الآن, نادي الفيديو
"انتقم من مديره بطريقة شنيعة"... جريمة تهز دولة عربية... فيديو
رصد مقطع فيديو متداول لحظات قام فيها شخص بقتل آخر باستخدام سلاح ناري داخل إحدى المصانع في الأردن.
وتداول نشطاء موقع "إكس" الفيديو على نطاق واسع، وقالوا إنه لموظف أردني قرر الانتقام
من مديره بطريقة شنيعة.
وبحسب الفيديو، فقد قام مطلق النار بتوجيه طلقاته لمديره إثر فصله من العمل.
وأصدرت مديرية الأمن العام الأردنية بيانا للتعليق على الواقعة، قالت فيه إنها تلقت بلاغا بوقوع الحادث
في محافظة العقبة، صباح أمس الاثنين، مشيرة إلى أن الحادث تسبب في إصابة شخصين آخرين بأعيرة نارية.