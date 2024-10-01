"انتقم من مديره بطريقة شنيعة"... جريمة تهز دولة عربية... فيديو

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عاجل- الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان نحو 30 قرية وبلدة في جنوب لبنان إلى إخلاء منازلهم فورا
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241001/انتقم-من-مديره-بطريقة-شنيعة-جريمة-تهز-دولة-عربية-فيديو-1093303291.html
"انتقم من مديره بطريقة شنيعة"... جريمة تهز دولة عربية... فيديو
"انتقم من مديره بطريقة شنيعة"... جريمة تهز دولة عربية... فيديو
سبوتنيك عربي
رصد مقطع فيديو متداول لحظات قام فيها شخص بقتل آخر باستخدام سلاح ناري داخل إحدى المصانع في الأردن. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T09:13+0000
2024-10-01T09:13+0000
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وتداول نشطاء موقع "إكس" الفيديو على نطاق واسع، وقالوا إنه لموظف أردني قرر الانتقام من مديره بطريقة شنيعة.وبحسب الفيديو، فقد قام مطلق النار بتوجيه طلقاته لمديره إثر فصله من العمل.وأصدرت مديرية الأمن العام الأردنية بيانا للتعليق على الواقعة، قالت فيه إنها تلقت بلاغا بوقوع الحادث في محافظة العقبة، صباح أمس الاثنين، مشيرة إلى أن الحادث تسبب في إصابة شخصين آخرين بأعيرة نارية.
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أخبار العالم الآن, نادي الفيديو

"انتقم من مديره بطريقة شنيعة"... جريمة تهز دولة عربية... فيديو

09:13 GMT 01.10.2024
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI الشرطة الأردنية
الشرطة الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
تابعنا عبر
رصد مقطع فيديو متداول لحظات قام فيها شخص بقتل آخر باستخدام سلاح ناري داخل إحدى المصانع في الأردن.
وتداول نشطاء موقع "إكس" الفيديو على نطاق واسع، وقالوا إنه لموظف أردني قرر الانتقام من مديره بطريقة شنيعة.
وبحسب الفيديو، فقد قام مطلق النار بتوجيه طلقاته لمديره إثر فصله من العمل.
وأصدرت مديرية الأمن العام الأردنية بيانا للتعليق على الواقعة، قالت فيه إنها تلقت بلاغا بوقوع الحادث في محافظة العقبة، صباح أمس الاثنين، مشيرة إلى أن الحادث تسبب في إصابة شخصين آخرين بأعيرة نارية.
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