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بعد بيان الجيش... الخارجية السودانية تدخل على خط الاتهام الإماراتي
بعد بيان الجيش... الخارجية السودانية تدخل على خط الاتهام الإماراتي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أنها تستهجن "المزاعم الباطلة" لوزارة خارجية الإمارات بشأن تعرض مقر سفيرها بالخرطوم لقصف من جانب قوات الجيش السوداني. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T05:43+0000
2024-10-01T05:43+0000
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ووصفت الخارجية السودانية، في بيان لها، اتهامات الإمارات بأنها "كاذبة وباطلة"، مؤكدة، في ذات الوقت، حق الجيش في التصدي لكل ما يهدد الأمن القومي.وأشار البيان إلى أن "الإدعاءات الإماراتية الكاذبة هي محاولة بائسة للتغطية على تقارير دولية موثقة تكشف الدور الشرير لدولة الإمارات في استمرار وتأجيج الحرب في السودان ومسؤوليتها المباشرة عن الفظائع التي ارتكبتها مليشيا الجنجويد الإرهابية"، وفق وصف البيان.وكانت القوات المسلحة السودانية أصدرت بيانا، أمس الاثنين، نفت فيه بشدة اتهام دولة الإمارات لها بقصف مقر سفيرها بالخرطوم.وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان له، أن "الجيش لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية ولا يتخذها قواعد عسكرية ولا تنهب محتوياتها"، مضيفا أن "مليشيا متمردي آل دقلو الإرهابية، هي من تقوم بتلك الأفعال المشينة والجبانة وتستمر في ارتكابها على مرأى ومسمع من الدول والمنظمات الدولية".وأضاف البيان أن "القوات المسلحة السودانية لا تقوم بهذه الأعمال الجبانة ولا تخالف القانون الدولي، وإنما تستهدف أماكن تواجد هذه المليشيا وهذا حقها في الدفاع عن كيان الدولة السودانية".ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن الخارجية الإماراتية، في وقت سابق، بيانا أدانت بشدة "الاعتداء الغاشم الذي استهدف مقر رئيس بعثة الدولة في الخرطوم، من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني، والذي أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، مطالبة الجيش بتحمل المسؤولية كاملة عن هذا العمل الجبان"، على حد تعبيرها.وأضاف البيان أن الخارجية الإماراتية تعتزم تقديم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية، واصفة الاعتداء بأنه "انتهاك صارخ للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية".وشدد البيان الإماراتي على "أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي".واختتمت الخارجية بيانها بتجديد استنكارها الشديد "لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي"، وفقا للبيان.وكانت قوات الدعم السريع، قد أصدرت بيانا، الأسبوع الماضي، اتهمت فيه قوات الجيش السوداني بقتل ما مجموعه نحو 270 مدنيا خلال أسبوع، في غارات جوية مكثفة شنها على مناطق متفرقة من السودان.وأوضحت قوات "الدعم السريع"، في بيان عبر منصة "إكس"، أنه "منذ وصول وفدها إلى جنيف، كثف الطيران الحربي للجيش السوداني غاراته على مناطق مأهولة بالسكان، مرتكباً جرائم شنيعة أودت بحياة مئات المواطنين"، على حد وصفها.وفصّل بيان الدعم السريع أعداد ضحايا كل يوم من أيام الأسبوع، مستنكرا ما خلفته غارات الجيش من دمار كبير في البنى التحتية والمرافق العامة والخاصة، شملت الأحياء السكنية، والمستشفيات، والأسواق، ومحطات المياه، والمدارس، والكباري، ودور العبادة، وحظائر الماشية".وأضاف أن عدد الغارات الجوية التي نفذها طيران الجيش السوداني خلال الأسبوع بلغت أكثر من 27 طلعة جوية، بدأت يوم الخميس الماضي واستمرت يوميا حتى يوم الثلاثاء الماضي، استهدفت مناطق في الخرطوم ودارفور والجزيرة وسنار، لافتًا إلى وجود عشرات الجرحى ما قد يضاعف عدد الضحايا.
https://sarabic.ae/20240930/إدانة-من-قطر-والسعودية-بيان-جديد-حول-الهجوم-الخطير-الذي-أثار-ضجة-في-دول-الخليج-1093292421.html
https://sarabic.ae/20240930/ما-حقيقة-الانتصارات-الكبرى-التي-حققها-الجيش-السوداني-على-الدعم-السريع-في-الخرطوم؟-1093290221.html
https://sarabic.ae/20240930/قطر-تعلق-على-استهداف-منزل-سفير-الإمارات-في-الخرطوم-1093279467.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

بعد بيان الجيش... الخارجية السودانية تدخل على خط الاتهام الإماراتي

05:43 GMT 01.10.2024
© AP Photoالحرب في السودان
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أنها تستهجن "المزاعم الباطلة" لوزارة خارجية الإمارات بشأن تعرض مقر سفيرها بالخرطوم لقصف من جانب قوات الجيش السوداني.
ووصفت الخارجية السودانية، في بيان لها، اتهامات الإمارات بأنها "كاذبة وباطلة"، مؤكدة، في ذات الوقت، حق الجيش في التصدي لكل ما يهدد الأمن القومي.
وأشار البيان إلى أن "الإدعاءات الإماراتية الكاذبة هي محاولة بائسة للتغطية على تقارير دولية موثقة تكشف الدور الشرير لدولة الإمارات في استمرار وتأجيج الحرب في السودان ومسؤوليتها المباشرة عن الفظائع التي ارتكبتها مليشيا الجنجويد الإرهابية"، وفق وصف البيان.
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وكانت القوات المسلحة السودانية أصدرت بيانا، أمس الاثنين، نفت فيه بشدة اتهام دولة الإمارات لها بقصف مقر سفيرها بالخرطوم.
وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان له، أن "الجيش لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية ولا يتخذها قواعد عسكرية ولا تنهب محتوياتها"، مضيفا أن "مليشيا متمردي آل دقلو الإرهابية، هي من تقوم بتلك الأفعال المشينة والجبانة وتستمر في ارتكابها على مرأى ومسمع من الدول والمنظمات الدولية".
وأضاف البيان أن "القوات المسلحة السودانية لا تقوم بهذه الأعمال الجبانة ولا تخالف القانون الدولي، وإنما تستهدف أماكن تواجد هذه المليشيا وهذا حقها في الدفاع عن كيان الدولة السودانية".
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن الخارجية الإماراتية، في وقت سابق، بيانا أدانت بشدة "الاعتداء الغاشم الذي استهدف مقر رئيس بعثة الدولة في الخرطوم، من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني، والذي أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، مطالبة الجيش بتحمل المسؤولية كاملة عن هذا العمل الجبان"، على حد تعبيرها.
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وأضاف البيان أن الخارجية الإماراتية تعتزم تقديم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية، واصفة الاعتداء بأنه "انتهاك صارخ للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية".
وشدد البيان الإماراتي على "أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي".
واختتمت الخارجية بيانها بتجديد استنكارها الشديد "لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي"، وفقا للبيان.
وكانت قوات الدعم السريع، قد أصدرت بيانا، الأسبوع الماضي، اتهمت فيه قوات الجيش السوداني بقتل ما مجموعه نحو 270 مدنيا خلال أسبوع، في غارات جوية مكثفة شنها على مناطق متفرقة من السودان.
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وأوضحت قوات "الدعم السريع"، في بيان عبر منصة "إكس"، أنه "منذ وصول وفدها إلى جنيف، كثف الطيران الحربي للجيش السوداني غاراته على مناطق مأهولة بالسكان، مرتكباً جرائم شنيعة أودت بحياة مئات المواطنين"، على حد وصفها.
وفصّل بيان الدعم السريع أعداد ضحايا كل يوم من أيام الأسبوع، مستنكرا ما خلفته غارات الجيش من دمار كبير في البنى التحتية والمرافق العامة والخاصة، شملت الأحياء السكنية، والمستشفيات، والأسواق، ومحطات المياه، والمدارس، والكباري، ودور العبادة، وحظائر الماشية".
وأضاف أن عدد الغارات الجوية التي نفذها طيران الجيش السوداني خلال الأسبوع بلغت أكثر من 27 طلعة جوية، بدأت يوم الخميس الماضي واستمرت يوميا حتى يوم الثلاثاء الماضي، استهدفت مناطق في الخرطوم ودارفور والجزيرة وسنار، لافتًا إلى وجود عشرات الجرحى ما قد يضاعف عدد الضحايا.
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