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صور فضائية تكشف عن حقائق مفرحة للمصريين
صور فضائية تكشف عن حقائق مفرحة للمصريين
سبوتنيك عربي
كشف الخبير المصري، عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن ارتفاع منسوب النيلين في السودان مع استمرار فتح بوابات مفيض سد النهضة... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T12:30+0000
2024-10-01T12:30+0000
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وقال شراقي، في حديث مع موقع "العربية"، إنه "مع استمرار فتح بوابات المفيض العلوية في سد النهضة لتمرير كامل الفيضان، يواصل النيل الأزرق ارتفاعه عند الخرطوم مع زيادة فيضان النيل الأبيض بعد فتح بوابات مفيض سد النهضة في 5 سبتمبر(أيلول) بأيام قليلة نظرا لارتفاع منسوب النيل الرئيسي عند الخرطوم، مع استمرار ضخ المياه من السدود السودانية في اتجاه السد العالي".وأضاف أن "مخزون سد النهضة ثابت حتى 30 سبتمبر 2024 منذ فتح بوابات المفيض 5 سبتمبر عند حوالي 60 مليار متر مكعب ومنسوب نحو 638 متر فوق سطح البحر"، مؤكدا أن المياه ستدفق إلى السد العالي المصري.يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي أكد فيها أن بلاده "تستخدم كافة أداوتها فيما يخص ملف سد النهضة، لمنع الشر المحتمل".وقال السيسي، خلال حوار مفتوح، على هامش احتفالية تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، إن "مصر تحاول قدر الإمكان المشاركة في جلسات مختلفة ونقاشات لاستخدام أدوات السياسية والدبلوماسية في مناقشات سد النهضة لمنع الشر المحتمل".وأضاف أنه "في السنوات العشر الأخيرة جرى إنفاق مخصصات مالية ضخمة جداً وصلت إلى 400 مليار جنيه لتحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية"، موضحاً أن "الحكومة دشنت محطات معالجة ثلاثية متطورة مثل المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة لزيادة كميات المياه".وتابع السيسي، مستعرضاً الحلول التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات سد النهضة: "مصر لديها خطة للزراعات الحديثة، وتعمل على أن تكون الدولة الأولى أو الثانية في العالم بعد سنوات قليلة في معالجة المياه".وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قال إن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي انتهت في ديسمبر/كانون الأول 2023، وذلك بعد 13 عاما من التفاوض دون جدوى. جاء ذلك خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت.وأضاف عبد العاطي أنه رغم المساعي المصرية الصادقة النوايا، أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولي الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل السد الإثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.وأشار إلى أن إثيوبيا لم تكترث بأثر هذا السد على حياة الملايين في دولتي المصب مصر والسودان، موضحا أن مصر ستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب.كما أكد أن بلاده تحتفظ بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعا عن مصالح وبقاء شعبها.وتابع وزير الخارجية المصري: "مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها".وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
https://sarabic.ae/20240917/-مصر-توجه-رسالة-قوية-إلى-إثيوبيا-بشأن-سد-النهضة-1092818850.html
https://sarabic.ae/20240913/وزير-الخارجية-الصومالي-يكشف-حقيقة-المزاعم-بشأن-نقل-صراع-سد-النهضة-الإثيوبي-إلى-بلاده-1092696831.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي

صور فضائية تكشف عن حقائق مفرحة للمصريين

12:30 GMT 01.10.2024
© Sputnik . Amro Omran مخرج نهر النيل من عند السد العالي بأسوان
مخرج نهر النيل من عند السد العالي بأسوان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Sputnik . Amro Omran
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كشف الخبير المصري، عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن ارتفاع منسوب النيلين في السودان مع استمرار فتح بوابات مفيض سد النهضة الإثيوبي.
وقال شراقي، في حديث مع موقع "العربية"، إنه "مع استمرار فتح بوابات المفيض العلوية في سد النهضة لتمرير كامل الفيضان، يواصل النيل الأزرق ارتفاعه عند الخرطوم مع زيادة فيضان النيل الأبيض بعد فتح بوابات مفيض سد النهضة في 5 سبتمبر(أيلول) بأيام قليلة نظرا لارتفاع منسوب النيل الرئيسي عند الخرطوم، مع استمرار ضخ المياه من السدود السودانية في اتجاه السد العالي".
وأضاف أن "مخزون سد النهضة ثابت حتى 30 سبتمبر 2024 منذ فتح بوابات المفيض 5 سبتمبر عند حوالي 60 مليار متر مكعب ومنسوب نحو 638 متر فوق سطح البحر"، مؤكدا أن المياه ستدفق إلى السد العالي المصري.
يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي أكد فيها أن بلاده "تستخدم كافة أداوتها فيما يخص ملف سد النهضة، لمنع الشر المحتمل".
وقال السيسي، خلال حوار مفتوح، على هامش احتفالية تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، إن "مصر تحاول قدر الإمكان المشاركة في جلسات مختلفة ونقاشات لاستخدام أدوات السياسية والدبلوماسية في مناقشات سد النهضة لمنع الشر المحتمل".
وأضاف أنه "في السنوات العشر الأخيرة جرى إنفاق مخصصات مالية ضخمة جداً وصلت إلى 400 مليار جنيه لتحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية"، موضحاً أن "الحكومة دشنت محطات معالجة ثلاثية متطورة مثل المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة لزيادة كميات المياه".
وتابع السيسي، مستعرضاً الحلول التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات سد النهضة: "مصر لديها خطة للزراعات الحديثة، وتعمل على أن تكون الدولة الأولى أو الثانية في العالم بعد سنوات قليلة في معالجة المياه".
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
مصر توجه رسالة قوية إلى إثيوبيا بشأن "سد النهضة"
17 سبتمبر, 11:29 GMT
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قال إن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي انتهت في ديسمبر/كانون الأول 2023، وذلك بعد 13 عاما من التفاوض دون جدوى. جاء ذلك خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت.
وأضاف عبد العاطي أنه رغم المساعي المصرية الصادقة النوايا، أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولي الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل السد الإثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.
وأشار إلى أن إثيوبيا لم تكترث بأثر هذا السد على حياة الملايين في دولتي المصب مصر والسودان، موضحا أن مصر ستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب.
كما أكد أن بلاده تحتفظ بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعا عن مصالح وبقاء شعبها.
وتابع وزير الخارجية المصري: "مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها".
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
وزير الخارجية الصومالي يكشف حقيقة المزاعم بشأن نقل صراع سد النهضة الإثيوبي إلى بلاده
13 سبتمبر, 20:41 GMT
وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
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