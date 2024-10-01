https://sarabic.ae/20241001/في-الذكرى-الـ24-لمقتل-محمد-الدرة-الجيش-الإسرائيلي-يقتل-14-فردا-من-عائلته-بقصف-وسط-القطاع--1093315153.html

في الذكرى الـ24 لمقتل محمد الدرة... الجيش الإسرائيلي يقتل 14 فردا من عائلته بقصف وسط القطاع

في الذكرى الـ24 لمقتل محمد الدرة... الجيش الإسرائيلي يقتل 14 فردا من عائلته بقصف وسط القطاع

سبوتنيك عربي

يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي... 01.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-01T11:58+0000

2024-10-01T11:58+0000

2024-10-01T12:20+0000

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ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب انتهاكات جمة ضد المدنيين، ويستهدف الأحياء السكنية وما تبقى من منشآت ومبان في القطاع، من دون وجود أي أفق للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.تكرار مأساة عائلة الدرةوفي استهداف جديد للمدينين في قطاع غزة، قتل 19 فلسطينيا على الأقل، وأصيب آخرون بجروح، بقصف إسرائيلي لمخيم النصيرات وسط مدينة غزة، ومدرسة "الشجاعية" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.وبعد وقت طويل من الصمت استطاع التحدث وقال لوكالة "سبوتنيك": "لقد فُتح جرح محمد بكثافة في ذكرى استشهاده، ومسلسل قتله ما زال مستمرا، فكل طفل يقتل هو محمد الدرة، اليوم أشعر بالحزن المضاعف، حتى أنني لا أعرف ماذا أقول، بأي ذنب يقتل الأطفال والنساء، 14 شهيد من العائلة، ومن بقي 6 في حالة حرجة للغاية في المشفى، ولا أستطيع أن أعبر عن هذا فلا أجد طريقة، أنا في حالة هستيرية، لم يكونوا ينتمون لأي أحد كانوا مدنيين، هذه الجرائم يومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني".وقال الشاب محمود الدرة لوكالة "سبوتنيك" وهو يحمل جثمان طفله الصغير:" أقول للاحتلال لا تنتظر منا الهزيمة، كلما قصفنا وقتلنا زدنا قوة، ومهما قتلتم منا فلن يزيدنا القتل والدمار إلا إصرار على نيل حريتنا وحقوقنا، وأقول لكل المتفرجين على دمائنا لن تروا هزيمتنا بل سنزداد قوة بإذن الله".وفي مدينة غزة، قتل 7 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف مدرسة "الشجاعية" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة، كما قتل عدد من المواطنين بينهم أطفال بعد قصف شقة سكنية قرب سوق الذهب في البلدة القديمة من غزة.وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023 عائلة الدرة أكثر من مرة، وقتل سابقا ابنه أحمد وشقيقيه وزوجة شقيقه وابنته الوحيدة، ليصل عدد القتلى من عائلة الدرة إلى 79 قتيلا.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 361 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 41638 قتيلًا و96460 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

https://sarabic.ae/20240924/الجنرالات-وخطط-أخرى-ما-خطورة-تصريحات-نتنياهو-بشأن-تهجير-السكان-من-شمال-قطاع-غزة؟-1093067084.html

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