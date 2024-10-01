https://sarabic.ae/20241001/مدعي-عام-روسيا-يطالب-باسترداد-372-مليون-دولار-من-أجهزة-حكومية-أوكرانية-وبنكين-أمريكيين-1093338739.html
مدعي عام روسيا يطالب باسترداد 372 مليون دولار من أجهزة حكومية أوكرانية وبنكين أمريكيين
مدعي عام روسيا يطالب باسترداد 372 مليون دولار من أجهزة حكومية أوكرانية وبنكين أمريكيين
سبوتنيك عربي
طالب مكتب المدعي العام الروسي، من خلال المحكمة، بتحصيل تعويضات من مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، والبنك الوطني وصندوق الاستثمار الوطني الأوكراني، وكذلك... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T23:53+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "... طالب مكتب المدعي العام الروسي بتحصيل تعويضات من مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، والبنك الوطني الأوكراني، وصندوق الاستثمار الوطني في أوكرانيا، و"بنك نيويورك ميلون"، و"بنك جي بي مورغان تشيس"، بقيمة 371.961 مليون دولار أمريكي لصالح "سبيربنك" (حوالي 34.7 مليار روبل)".يشار إلى أنه في مايو/أيار 2022، اتخذ مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني قرارًا بمصادرة ممتلكات "سيربنك" و"في إي بي" في أوكرانيا.وبعد هذا القرار، أعلنت "سيربنك" أنها ستبدأ تحكيمًا استثماريًا لتعويض الأضرار. كما أفادت المعلومات بأن البنك سيطالب بتعويضات استنادًا إلى الاتفاق بين الحكومة الروسية وحكومة أوكرانيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بتاريخ 27 نوفمبر 1998.
https://sarabic.ae/20230308/واشنطن-ترفع-الحظر-عن-أربع-شركات-تابعة-لـسبيربنك-من-العقوبات-1074488299.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
مدعي عام روسيا يطالب باسترداد 372 مليون دولار من أجهزة حكومية أوكرانية وبنكين أمريكيين
23:53 GMT 01.10.2024 (تم التحديث: 23:55 GMT 01.10.2024)
طالب مكتب المدعي العام الروسي، من خلال المحكمة، بتحصيل تعويضات من مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، والبنك الوطني وصندوق الاستثمار الوطني الأوكراني، وكذلك من البنكين الأمريكيين "بنك نيويورك ميلون" و"بنك جي بي مورغان تشيس"، بقيمة 34.7 مليار روبل (حوالي 372 مليون دولار)، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر مقرب من مكتب المدعي العام.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "... طالب مكتب المدعي العام الروسي بتحصيل تعويضات من مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، والبنك الوطني الأوكراني، وصندوق الاستثمار الوطني في أوكرانيا، و"بنك نيويورك ميلون"، و"بنك جي بي مورغان تشيس"، بقيمة 371.961 مليون دولار أمريكي لصالح "سبيربنك" (حوالي 34.7 مليار روبل)".
يشار إلى أنه في مايو/أيار 2022، اتخذ مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني قرارًا بمصادرة ممتلكات "سيربنك"
و"في إي بي" في أوكرانيا.
وبعد هذا القرار، أعلنت "سيربنك" أنها ستبدأ تحكيمًا استثماريًا لتعويض الأضرار. كما أفادت المعلومات بأن البنك سيطالب بتعويضات استنادًا إلى الاتفاق بين الحكومة الروسية وحكومة أوكرانيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بتاريخ 27 نوفمبر 1998.