مدعي عام روسيا يطالب باسترداد 372 مليون دولار من أجهزة حكومية أوكرانية وبنكين أمريكيين

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ع الموجة مع ايلي
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
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20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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15 د
عرب بوينت بودكاست
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12:31 GMT
28 د
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13:00 GMT
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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241001/مدعي-عام-روسيا-يطالب-باسترداد-372-مليون-دولار-من-أجهزة-حكومية-أوكرانية-وبنكين-أمريكيين-1093338739.html
مدعي عام روسيا يطالب باسترداد 372 مليون دولار من أجهزة حكومية أوكرانية وبنكين أمريكيين
مدعي عام روسيا يطالب باسترداد 372 مليون دولار من أجهزة حكومية أوكرانية وبنكين أمريكيين
سبوتنيك عربي
طالب مكتب المدعي العام الروسي، من خلال المحكمة، بتحصيل تعويضات من مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، والبنك الوطني وصندوق الاستثمار الوطني الأوكراني، وكذلك... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T23:53+0000
2024-10-01T23:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "... طالب مكتب المدعي العام الروسي بتحصيل تعويضات من مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، والبنك الوطني الأوكراني، وصندوق الاستثمار الوطني في أوكرانيا، و"بنك نيويورك ميلون"، و"بنك جي بي مورغان تشيس"، بقيمة 371.961 مليون دولار أمريكي لصالح "سبيربنك" (حوالي 34.7 مليار روبل)".يشار إلى أنه في مايو/أيار 2022، اتخذ مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني قرارًا بمصادرة ممتلكات "سيربنك" و"في إي بي" في أوكرانيا.وبعد هذا القرار، أعلنت "سيربنك" أنها ستبدأ تحكيمًا استثماريًا لتعويض الأضرار. كما أفادت المعلومات بأن البنك سيطالب بتعويضات استنادًا إلى الاتفاق بين الحكومة الروسية وحكومة أوكرانيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بتاريخ 27 نوفمبر 1998.
https://sarabic.ae/20230308/واشنطن-ترفع-الحظر-عن-أربع-شركات-تابعة-لـسبيربنك-من-العقوبات-1074488299.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

مدعي عام روسيا يطالب باسترداد 372 مليون دولار من أجهزة حكومية أوكرانية وبنكين أمريكيين

23:53 GMT 01.10.2024 (تم التحديث: 23:55 GMT 01.10.2024)
© Sputnik . Alexander Kryajev / الانتقال إلى بنك الصورسبيربنك الروسي
سبيربنك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Sputnik . Alexander Kryajev
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طالب مكتب المدعي العام الروسي، من خلال المحكمة، بتحصيل تعويضات من مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، والبنك الوطني وصندوق الاستثمار الوطني الأوكراني، وكذلك من البنكين الأمريكيين "بنك نيويورك ميلون" و"بنك جي بي مورغان تشيس"، بقيمة 34.7 مليار روبل (حوالي 372 مليون دولار)، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر مقرب من مكتب المدعي العام.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "... طالب مكتب المدعي العام الروسي بتحصيل تعويضات من مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، والبنك الوطني الأوكراني، وصندوق الاستثمار الوطني في أوكرانيا، و"بنك نيويورك ميلون"، و"بنك جي بي مورغان تشيس"، بقيمة 371.961 مليون دولار أمريكي لصالح "سبيربنك" (حوالي 34.7 مليار روبل)".
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يشار إلى أنه في مايو/أيار 2022، اتخذ مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني قرارًا بمصادرة ممتلكات "سيربنك" و"في إي بي" في أوكرانيا.
وبعد هذا القرار، أعلنت "سيربنك" أنها ستبدأ تحكيمًا استثماريًا لتعويض الأضرار. كما أفادت المعلومات بأن البنك سيطالب بتعويضات استنادًا إلى الاتفاق بين الحكومة الروسية وحكومة أوكرانيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بتاريخ 27 نوفمبر 1998.
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