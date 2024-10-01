الفائزون في مسابقة التصوير البانورامي الخامسة عشرة لجوائز "إبسون" الدولية للبانو

صورة تظهر قوة الطبيعة، والحائزة على أعلى نتيجة في التصوير الجوي، الصين.
صورة تظهر قوة الطبيعة، والحائزة على أعلى نتيجة في التصوير الجوي، الصين.
صورة لموسم الأقحوان للمصور توان نغوين تان، في دونغ ثاب، فيتنام.
صورة لموسم الأقحوان للمصور توان نغوين تان، في دونغ ثاب، فيتنام.
صورة للأعمدة الفخمة للمركز التجاري التاريخي "هاندلسبور أنتويرب"، للمصور بيتر فان دن وينغيرت، بلجيكا.
صورة للأعمدة الفخمة للمركز التجاري التاريخي "هاندلسبور أنتويرب"، للمصور بيتر فان دن وينغيرت، بلجيكا.
صورة لدلافين تسبح في البحر بالقرب من الساحل الجنوبي الغربي لأستراليا.
صورة لدلافين تسبح في البحر بالقرب من الساحل الجنوبي الغربي لأستراليا.
صورة لمجموعة من الأزهار على قمة جبل، للمصور التايواني إيثان سو.
صورة لمجموعة من الأزهار على قمة جبل، للمصور التايواني إيثان سو.
الصورة "هواة المناظر الطبيعية" للمصور دييغو مانريكي دييز، إسبانيا.
الصورة "هواة المناظر الطبيعية" للمصور دييغو مانريكي دييز، إسبانيا.
صورة للعاصفة كونو دي أريتا، للمصور إغناسيو بالاسيوس، الأرجنتين.
صورة للعاصفة كونو دي أريتا، للمصور إغناسيو بالاسيوس، الأرجنتين.
كهف الجليد في أرخبيل، للمصور بيتر أوشانوف، روسيا.
كهف الجليد في أرخبيل، للمصور بيتر أوشانوف، روسيا.
صورة الجنة والجحيم، للمصور داني أو، هونغ كونغ.
صورة الجنة والجحيم، للمصور داني أو، هونغ كونغ.
صورة لجبل سيميرو، إندونيسيا.
صورة جوية لمجموعة من السيارات، للمصور كاسيو فاسكونسيلوس، في البرازيل.
صورة جوية لمجموعة من السيارات، للمصور كاسيو فاسكونسيلوس، في البرازيل.
صورة التقطها المصور الأمريكي إليوت ماكغوكينن لارتطام أمواج البحر بالساحل.
صورة التقطها المصور الأمريكي إليوت ماكغوكينن لارتطام أمواج البحر بالساحل.
صورة بعدسة المصور الصيني شوتشوان ليو، والحائزة على أفضل صورة ضمن فئة "صور الهواتف الذكية" في مسابقة التصوير البانورامي الخامسة عشرة لجوائز "إبسون" الدولية للبانو.
صورة بعدسة المصور الصيني شوتشوان ليو، والحائزة على أفضل صورة ضمن فئة "صور الهواتف الذكية" في مسابقة التصوير البانورامي الخامسة عشرة لجوائز "إبسون" الدولية للبانو.
صورة التقطها المصور الإندونيسي فكري موهاروم، للضباب المنتشر على قمم أحد البراكين، والذي أصبح مصور جنوب شرق آسيا لهذا العام.
صورة التقطها المصور الإندونيسي فكري موهاروم، للضباب المنتشر على قمم أحد البراكين، والذي أصبح مصور جنوب شرق آسيا لهذا العام.
صورة للطبيعة بعد عاصفة ضربتها، التقطها المصور الأمريكي نيكولاس وارنر.
صورة للطبيعة بعد عاصفة ضربتها، التقطها المصور الأمريكي نيكولاس وارنر.
صورة لإحدى الحدائق الخضراء، بعدسة المصور الصيني يوان ياكون.
صورة لإحدى الحدائق الخضراء، بعدسة المصور الصيني يوان ياكون.
صورة للضباب المنتشر حول قمة أحد الجبال، للمصور الأسترالي مايكل سترينغر.
صورة للضباب المنتشر حول قمة أحد الجبال، للمصور الأسترالي مايكل سترينغر.
طيور البطريق الملكية تسير في عاصفة ثلجية، كندا.
طيور البطريق الملكية تسير في عاصفة ثلجية، كندا.
صورة لعاصفة "دامب ويندهام"، غربي أستراليا.
صورة لعاصفة "دامب ويندهام"، غربي أستراليا.