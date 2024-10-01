الفائزون في مسابقة التصوير البانورامي الخامسة عشرة لجوائز "إبسون" الدولية للبانو

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
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12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
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عدنان منصور: التوغل البري ليس بالسهولة التي تتصورها إسرائيل
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59 د
ملفات ساخنة
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17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
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الفائزون في مسابقة التصوير البانورامي الخامسة عشرة لجوائز "إبسون" الدولية للبانو
الفائزون في مسابقة التصوير البانورامي الخامسة عشرة لجوائز "إبسون" الدولية للبانو
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة الصور الفائزة في مسابقة التصوير البانورامي الخامسة عشرة لجوائز "إبسون" الدولية للبانو. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الفائزون في مسابقة التصوير البانورامي الخامسة عشرة لجوائز "إبسون" الدولية للبانو

13:07 GMT 01.10.2024 (تم التحديث: 14:01 GMT 01.10.2024)
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة الصور الفائزة في مسابقة التصوير البانورامي الخامسة عشرة لجوائز "إبسون" الدولية للبانو.
© Photo / Kelvin Yuen/The 15th Epson International Pano Awards

صورة تظهر قوة الطبيعة، والحائزة على أعلى نتيجة في التصوير الجوي، الصين.

صورة تظهر قوة الطبيعة، والحائزة على أعلى نتيجة في التصوير الجوي، الصين. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Kelvin Yuen/The 15th Epson International Pano Awards

صورة تظهر قوة الطبيعة، والحائزة على أعلى نتيجة في التصوير الجوي، الصين.

© Photo / Tuan Nguyen Tan/The 15th Epson International Pano Awards

صورة لموسم الأقحوان للمصور توان نغوين تان، في دونغ ثاب، فيتنام.

صورة لموسم الأقحوان للمصور توان نغوين تان، في دونغ ثاب، فيتنام. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Tuan Nguyen Tan/The 15th Epson International Pano Awards

صورة لموسم الأقحوان للمصور توان نغوين تان، في دونغ ثاب، فيتنام.

© Photo / Peter Van den Wyngaert/The 15th Epson International Pano Awards

صورة للأعمدة الفخمة للمركز التجاري التاريخي "هاندلسبور أنتويرب"، للمصور بيتر فان دن وينغيرت، بلجيكا.

صورة للأعمدة الفخمة للمركز التجاري التاريخي &quot;هاندلسبور أنتويرب&quot;، للمصور بيتر فان دن وينغيرت، بلجيكا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Peter Van den Wyngaert/The 15th Epson International Pano Awards

صورة للأعمدة الفخمة للمركز التجاري التاريخي "هاندلسبور أنتويرب"، للمصور بيتر فان دن وينغيرت، بلجيكا.

© Photo / Jon Vause/The 15th Epson International Pano Awards

صورة لدلافين تسبح في البحر بالقرب من الساحل الجنوبي الغربي لأستراليا.

صورة لدلافين تسبح في البحر بالقرب من الساحل الجنوبي الغربي لأستراليا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Jon Vause/The 15th Epson International Pano Awards

صورة لدلافين تسبح في البحر بالقرب من الساحل الجنوبي الغربي لأستراليا.

© Photo / Ethan Su/The 15th Epson International Pano Awards

صورة لمجموعة من الأزهار على قمة جبل، للمصور التايواني إيثان سو.

صورة لمجموعة من الأزهار على قمة جبل، للمصور التايواني إيثان سو. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Ethan Su/The 15th Epson International Pano Awards

صورة لمجموعة من الأزهار على قمة جبل، للمصور التايواني إيثان سو.

© Photo / Diego Manrique Diez/The 15th Epson International Pano Awards

الصورة "هواة المناظر الطبيعية" للمصور دييغو مانريكي دييز، إسبانيا.

الصورة &quot;هواة المناظر الطبيعية&quot; للمصور دييغو مانريكي دييز، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Diego Manrique Diez/The 15th Epson International Pano Awards

الصورة "هواة المناظر الطبيعية" للمصور دييغو مانريكي دييز، إسبانيا.

© Photo / Ignacio Palacios/The 15th Epson International Pano Awards

صورة للعاصفة كونو دي أريتا، للمصور إغناسيو بالاسيوس، الأرجنتين.

صورة للعاصفة كونو دي أريتا، للمصور إغناسيو بالاسيوس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Ignacio Palacios/The 15th Epson International Pano Awards

صورة للعاصفة كونو دي أريتا، للمصور إغناسيو بالاسيوس، الأرجنتين.

© Photo / Petr Ushanov/The 15th Epson International Pano Awards

كهف الجليد في أرخبيل، للمصور بيتر أوشانوف، روسيا.

كهف الجليد في أرخبيل، للمصور بيتر أوشانوف، روسيا. - سبوتنيك عربي
8/19
© Photo / Petr Ushanov/The 15th Epson International Pano Awards

كهف الجليد في أرخبيل، للمصور بيتر أوشانوف، روسيا.

© Photo / Danny Au/The 15th Epson International Pano Awards

صورة الجنة والجحيم، للمصور داني أو، هونغ كونغ.

صورة الجنة والجحيم، للمصور داني أو، هونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
9/19
© Photo / Danny Au/The 15th Epson International Pano Awards

صورة الجنة والجحيم، للمصور داني أو، هونغ كونغ.

© Photo / Himadri Bhuyan/The 15th Epson International Pano Awards

صورة لجبل سيميرو، إندونيسيا.

صورة لجبل سيميرو، إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
10/19
© Photo / Himadri Bhuyan/The 15th Epson International Pano Awards

صورة لجبل سيميرو، إندونيسيا.

© Photo / Cassio Vasconcellos/The 15th Epson International Pano Awards

صورة جوية لمجموعة من السيارات، للمصور كاسيو فاسكونسيلوس، في البرازيل.

صورة جوية لمجموعة من السيارات، للمصور كاسيو فاسكونسيلوس، في البرازيل. - سبوتنيك عربي
11/19
© Photo / Cassio Vasconcellos/The 15th Epson International Pano Awards

صورة جوية لمجموعة من السيارات، للمصور كاسيو فاسكونسيلوس، في البرازيل.

© Photo / Elliot McGucken/The 15th Epson International Pano Awards

صورة التقطها المصور الأمريكي إليوت ماكغوكينن لارتطام أمواج البحر بالساحل.

صورة التقطها المصور الأمريكي إليوت ماكغوكينن لارتطام أمواج البحر بالساحل. - سبوتنيك عربي
12/19
© Photo / Elliot McGucken/The 15th Epson International Pano Awards

صورة التقطها المصور الأمريكي إليوت ماكغوكينن لارتطام أمواج البحر بالساحل.

© Photo / Shuchuan Liu/The 15th Epson International Pano Awards

صورة بعدسة المصور الصيني شوتشوان ليو، والحائزة على أفضل صورة ضمن فئة "صور الهواتف الذكية" في مسابقة التصوير البانورامي الخامسة عشرة لجوائز "إبسون" الدولية للبانو.

صورة بعدسة المصور الصيني شوتشوان ليو، والحائزة على أفضل صورة ضمن فئة &quot;صور الهواتف الذكية&quot; في مسابقة التصوير البانورامي الخامسة عشرة لجوائز &quot;إبسون&quot; الدولية للبانو. - سبوتنيك عربي
13/19
© Photo / Shuchuan Liu/The 15th Epson International Pano Awards

صورة بعدسة المصور الصيني شوتشوان ليو، والحائزة على أفضل صورة ضمن فئة "صور الهواتف الذكية" في مسابقة التصوير البانورامي الخامسة عشرة لجوائز "إبسون" الدولية للبانو.

© Photo / Fikri Muharom/The 15th Epson International Pano Awards

صورة التقطها المصور الإندونيسي فكري موهاروم، للضباب المنتشر على قمم أحد البراكين، والذي أصبح مصور جنوب شرق آسيا لهذا العام.

صورة التقطها المصور الإندونيسي فكري موهاروم، للضباب المنتشر على قمم أحد البراكين، والذي أصبح مصور جنوب شرق آسيا لهذا العام. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Fikri Muharom/The 15th Epson International Pano Awards

صورة التقطها المصور الإندونيسي فكري موهاروم، للضباب المنتشر على قمم أحد البراكين، والذي أصبح مصور جنوب شرق آسيا لهذا العام.

© Photo / Nickolas Warner/The 15th Epson International Pano Awards

صورة للطبيعة بعد عاصفة ضربتها، التقطها المصور الأمريكي نيكولاس وارنر.

صورة للطبيعة بعد عاصفة ضربتها، التقطها المصور الأمريكي نيكولاس وارنر. - سبوتنيك عربي
15/19
© Photo / Nickolas Warner/The 15th Epson International Pano Awards

صورة للطبيعة بعد عاصفة ضربتها، التقطها المصور الأمريكي نيكولاس وارنر.

© Photo / Yuan Yakun/The 15th Epson International Pano Awards

صورة لإحدى الحدائق الخضراء، بعدسة المصور الصيني يوان ياكون.

صورة لإحدى الحدائق الخضراء، بعدسة المصور الصيني يوان ياكون. - سبوتنيك عربي
16/19
© Photo / Yuan Yakun/The 15th Epson International Pano Awards

صورة لإحدى الحدائق الخضراء، بعدسة المصور الصيني يوان ياكون.

© Photo / Michael Stringer/The 15th Epson International Pano Awards

صورة للضباب المنتشر حول قمة أحد الجبال، للمصور الأسترالي مايكل سترينغر.

صورة للضباب المنتشر حول قمة أحد الجبال، للمصور الأسترالي مايكل سترينغر. - سبوتنيك عربي
17/19
© Photo / Michael Stringer/The 15th Epson International Pano Awards

صورة للضباب المنتشر حول قمة أحد الجبال، للمصور الأسترالي مايكل سترينغر.

© Photo / Jim Lamont/The 15th Epson International Pano Awards

طيور البطريق الملكية تسير في عاصفة ثلجية، كندا.

طيور البطريق الملكية تسير في عاصفة ثلجية، كندا. - سبوتنيك عربي
18/19
© Photo / Jim Lamont/The 15th Epson International Pano Awards

طيور البطريق الملكية تسير في عاصفة ثلجية، كندا.

© Photo / Tom Putt/The 15th Epson International Pano Awards

صورة لعاصفة "دامب ويندهام"، غربي أستراليا.

صورة لعاصفة &quot;دامب ويندهام&quot;، غربي أستراليا. - سبوتنيك عربي
19/19
© Photo / Tom Putt/The 15th Epson International Pano Awards

صورة لعاصفة "دامب ويندهام"، غربي أستراليا.

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