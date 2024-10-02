افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري المخصص لذوي الإعاقة في القاهرة... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
عدنان منصور: التوغل البري ليس بالسهولة التي تتصورها إسرائيل
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيعيدون تنشيط الإرهاب في المنطقة لإشغال المقاومة
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
64 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241002/افتتاح-الملتقى-الدولي-الروسي-المصري-المخصص-لذوي-الإعاقة-في-القاهرة-صور-1093361003.html
افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري المخصص لذوي الإعاقة في القاهرة... صور
افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري المخصص لذوي الإعاقة في القاهرة... صور
سبوتنيك عربي
أفتتح مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، الملتقى الدولي الروسي المصري، وذلم بمسرح تشايكوفسكي بالبيت الروسي بالقاهرة، تحت عنوان "مكتسبات ذوي... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T13:39+0000
2024-10-02T13:39+0000
مجتمع
منوعات
روسيا
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093360520_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_a7d7dd03b55a26aa5134f676e946bdbf.jpg
وحضر الافتتاح أمس الثلاثاء، كل من الدكتورة ندى ثابت، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة "قرية الأمل"، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وخليل محمد، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي المصرية.وأقيم الملتقى برعاية البيت الروسي بالقاهرة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، حيث رحب جاتين، بالحضور، مشيرًا إلى تنامي التعاون الروسي المصري، في مجال تنمية قدرات ودعم مكتسبات ذوي الإعاقة في الآونة الاخيرة، ورحب جاتين، بمزيد من التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المصرية الداعمة لذوي الإعاقة.ضم حفل الافتتاح جلسات ومحاور عدة شملت:المحور الأولحقوق ذوي الإعاقة والاستراتيجيات الوطنية، تحدث فيها كل من أسماء منصور، ومحمد مختار، حيث تناولا الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير حياة كريمة لهم، وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع.المحور الثانيالإعلام والدراما ودورهما في دمج وتعزيز الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تحدثت د. سوسن عزت، و د. رشا عبد المنعم، عن دور الإعلام والدراما في تشكيل الرأي العام وتغيير النظرة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الوعي بحقوقهم وتغيير الصور النمطية السلبية.المحور الثالثتناول دور منظمات المجتمع المدني ومجموعات المساعدة ودورها في تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، حيث تحدث كل من أيمن طنطاوي، ولينا مارشالكوفسكايا، وتناولا تقديم الخدمات والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة.المحور الرابعتحدث عن الإتاحة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المختلفة، حيث تحدث كل من خالد حنفي، وألكسندرا بونوماريفا، وتناولا أهمية توفير البيئة الملائمة والخدمات المساعدة، ودور التكنولوجيا في الوصول إلى المعلومات والخدمات.المحور الخامسحول برامج التدخل المبكر وفريق العمل متعدد التخصصات، حيث تحدث كل من تاتيانا ريمسكايا، ونهى خميس، و د. نهى سليمان، وتناولن أهمية التدخل المبكر في دعم الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم.وأُقيم على هامش الملتقى معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي عكس مواهبهم المتعددة في الفن التشكيلي والحلي وصناعة الملابس والسجاد والتريكو.
https://sarabic.ae/20240916/روسيا-ومصر-تعملان-على-تعزيز-التعاون-التجاري-والاقتصادي-بينهما--1092788489.html
https://sarabic.ae/20210607/مدير-المركز-الثقافي-الروسي-عام-التبادل-الإنساني-بين-موسكو-والقاهرة-يمثل-أهمية-كبيرة-1049189244.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093360520_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_8414b9a93f879a33e297711f1a2ccf25.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, روسيا, مصر
منوعات, روسيا, مصر

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري المخصص لذوي الإعاقة في القاهرة... صور

13:39 GMT 02.10.2024
© Sputnik . Russian Cultural Centerالملتقى الروسي المصري لذوي الاعاقة
الملتقى الروسي المصري لذوي الاعاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© Sputnik . Russian Cultural Center
تابعنا عبر
أفتتح مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، الملتقى الدولي الروسي المصري، وذلم بمسرح تشايكوفسكي بالبيت الروسي بالقاهرة، تحت عنوان "مكتسبات ذوي الإعاقة لبناء الإنسان".
وحضر الافتتاح أمس الثلاثاء، كل من الدكتورة ندى ثابت، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة "قرية الأمل"، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وخليل محمد، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي المصرية.
© Sputnik . Russian Cultural Center

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري في القاهرة المخصص لذوي الإعاقة

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري في القاهرة المخصص لذوي الإعاقة - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Russian Cultural Center

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري في القاهرة المخصص لذوي الإعاقة

© Sputnik . Russian Cultural Center

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري في القاهرة المخصص لذوي الإعاقة

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري في القاهرة المخصص لذوي الإعاقة - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Russian Cultural Center

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري في القاهرة المخصص لذوي الإعاقة

© Sputnik . Russian Cultural Center

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري في القاهرة المخصص لذوي الإعاقة

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري في القاهرة المخصص لذوي الإعاقة - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Russian Cultural Center

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري في القاهرة المخصص لذوي الإعاقة

© Sputnik . Russian Cultural Center

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري في القاهرة المخصص لذوي الإعاقة

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري في القاهرة المخصص لذوي الإعاقة - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Russian Cultural Center

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري في القاهرة المخصص لذوي الإعاقة

© Sputnik . Russian Cultural Center

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري في القاهرة المخصص لذوي الإعاقة

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري في القاهرة المخصص لذوي الإعاقة - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Russian Cultural Center

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري في القاهرة المخصص لذوي الإعاقة

1/5
© Sputnik . Russian Cultural Center

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري في القاهرة المخصص لذوي الإعاقة

2/5
© Sputnik . Russian Cultural Center

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري في القاهرة المخصص لذوي الإعاقة

3/5
© Sputnik . Russian Cultural Center

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري في القاهرة المخصص لذوي الإعاقة

4/5
© Sputnik . Russian Cultural Center

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري في القاهرة المخصص لذوي الإعاقة

5/5
© Sputnik . Russian Cultural Center

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري في القاهرة المخصص لذوي الإعاقة

وأقيم الملتقى برعاية البيت الروسي بالقاهرة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، حيث رحب جاتين، بالحضور، مشيرًا إلى تنامي التعاون الروسي المصري، في مجال تنمية قدرات ودعم مكتسبات ذوي الإعاقة في الآونة الاخيرة، ورحب جاتين، بمزيد من التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المصرية الداعمة لذوي الإعاقة.

ضم حفل الافتتاح جلسات ومحاور عدة شملت:

المحور الأول

حقوق ذوي الإعاقة والاستراتيجيات الوطنية، تحدث فيها كل من أسماء منصور، ومحمد مختار، حيث تناولا الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير حياة كريمة لهم، وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع.
وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف، مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
روسيا ومصر تعملان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما
16 سبتمبر, 15:41 GMT

المحور الثاني

الإعلام والدراما ودورهما في دمج وتعزيز الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تحدثت د. سوسن عزت، و د. رشا عبد المنعم، عن دور الإعلام والدراما في تشكيل الرأي العام وتغيير النظرة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الوعي بحقوقهم وتغيير الصور النمطية السلبية.

المحور الثالث

تناول دور منظمات المجتمع المدني ومجموعات المساعدة ودورها في تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، حيث تحدث كل من أيمن طنطاوي، ولينا مارشالكوفسكايا، وتناولا تقديم الخدمات والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة.
دا الأوبرا المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2021
مدير المركز الثقافي الروسي في مصر: عام التبادل الإنساني بين موسكو والقاهرة يمثل أهمية كبيرة
7 يونيو 2021, 19:22 GMT

المحور الرابع

تحدث عن الإتاحة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المختلفة، حيث تحدث كل من خالد حنفي، وألكسندرا بونوماريفا، وتناولا أهمية توفير البيئة الملائمة والخدمات المساعدة، ودور التكنولوجيا في الوصول إلى المعلومات والخدمات.

المحور الخامس

حول برامج التدخل المبكر وفريق العمل متعدد التخصصات، حيث تحدث كل من تاتيانا ريمسكايا، ونهى خميس، و د. نهى سليمان، وتناولن أهمية التدخل المبكر في دعم الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم.
وأُقيم على هامش الملتقى معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي عكس مواهبهم المتعددة في الفن التشكيلي والحلي وصناعة الملابس والسجاد والتريكو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:51 GMT - سبوتنيك عربيعاجل- "أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "كورديليا مون" النفطية البريطانية في البحر الأحمر أمس, 14:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала