https://sarabic.ae/20241002/افتتاح-الملتقى-الدولي-الروسي-المصري-المخصص-لذوي-الإعاقة-في-القاهرة-صور-1093361003.html

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري المخصص لذوي الإعاقة في القاهرة... صور

افتتاح الملتقى الدولي الروسي المصري المخصص لذوي الإعاقة في القاهرة... صور

سبوتنيك عربي

أفتتح مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، الملتقى الدولي الروسي المصري، وذلم بمسرح تشايكوفسكي بالبيت الروسي بالقاهرة، تحت عنوان "مكتسبات ذوي... 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T13:39+0000

2024-10-02T13:39+0000

2024-10-02T13:39+0000

مجتمع

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مصر

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وحضر الافتتاح أمس الثلاثاء، كل من الدكتورة ندى ثابت، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة "قرية الأمل"، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وخليل محمد، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي المصرية.وأقيم الملتقى برعاية البيت الروسي بالقاهرة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، حيث رحب جاتين، بالحضور، مشيرًا إلى تنامي التعاون الروسي المصري، في مجال تنمية قدرات ودعم مكتسبات ذوي الإعاقة في الآونة الاخيرة، ورحب جاتين، بمزيد من التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المصرية الداعمة لذوي الإعاقة.ضم حفل الافتتاح جلسات ومحاور عدة شملت:المحور الأولحقوق ذوي الإعاقة والاستراتيجيات الوطنية، تحدث فيها كل من أسماء منصور، ومحمد مختار، حيث تناولا الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير حياة كريمة لهم، وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع.المحور الثانيالإعلام والدراما ودورهما في دمج وتعزيز الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تحدثت د. سوسن عزت، و د. رشا عبد المنعم، عن دور الإعلام والدراما في تشكيل الرأي العام وتغيير النظرة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الوعي بحقوقهم وتغيير الصور النمطية السلبية.المحور الثالثتناول دور منظمات المجتمع المدني ومجموعات المساعدة ودورها في تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، حيث تحدث كل من أيمن طنطاوي، ولينا مارشالكوفسكايا، وتناولا تقديم الخدمات والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة.المحور الرابعتحدث عن الإتاحة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المختلفة، حيث تحدث كل من خالد حنفي، وألكسندرا بونوماريفا، وتناولا أهمية توفير البيئة الملائمة والخدمات المساعدة، ودور التكنولوجيا في الوصول إلى المعلومات والخدمات.المحور الخامسحول برامج التدخل المبكر وفريق العمل متعدد التخصصات، حيث تحدث كل من تاتيانا ريمسكايا، ونهى خميس، و د. نهى سليمان، وتناولن أهمية التدخل المبكر في دعم الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم.وأُقيم على هامش الملتقى معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي عكس مواهبهم المتعددة في الفن التشكيلي والحلي وصناعة الملابس والسجاد والتريكو.

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