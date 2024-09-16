https://sarabic.ae/20240916/روسيا-ومصر-تعملان-على-تعزيز-التعاون-التجاري-والاقتصادي-بينهما--1092788489.html
روسيا ومصر تعملان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما
روسيا ومصر تعملان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما
سبوتنيك عربي
عقد وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف، مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، اجتماع عمل بحثا خلاله سبل التعاون في المجالات المالية... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T15:41+0000
2024-09-16T15:41+0000
2024-09-16T15:41+0000
مصر
روسيا
العالم العربي
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وأكد عليخانوف في منشور على قناة الوزارة في تطبيق "تلغرام"، أن مصر تظل الشريك التجاري الأكبر لروسيا في أفريقيا.وتابع: "في العام الماضي ارتفع بنسبة 16%، واستمرت الديناميكيات الإيجابية هذا العام، ففي النصف الأول من العام، زاد حجم المبيعات بمقدار الثلث، وفي الوقت نفسه، تبدي الشركات الروسية اهتمامًا كبيرًا بتوسيع تواجدها في السوق المصرية".وفي وقت سابق من اليوم، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في العاصمة الروسية موسكو، حيث ناقش الوزيران القضايا الثنائية والدولية.وأضاف: "لدينا اليوم إطار جديد للتعاون مع موسكو من خلال مجموعة "بريكس"، ونقدّر الدور البناء الذي تلعبه روسيا في هذا التجمع".
https://sarabic.ae/20240916/لافروف-يجري-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-المصري-فيديو--1092767085.html
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مصر, روسيا, العالم العربي
مصر, روسيا, العالم العربي
روسيا ومصر تعملان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما
عقد وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف، مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، اجتماع عمل بحثا خلاله سبل التعاون في المجالات المالية والمصرفية والتجارية.
وأكد عليخانوف في منشور على قناة الوزارة في تطبيق "تلغرام"، أن مصر تظل الشريك التجاري الأكبر لروسيا في أفريقيا.
وقال عليخانوف: "على الرغم من التحديات الخارجية والوضع العالمي، أظهر حجم التبادل التجاري الروسي المصري نموًا مطردًا في السنوات الأخيرة".
وتابع: "في العام الماضي ارتفع بنسبة 16%، واستمرت الديناميكيات الإيجابية هذا العام، ففي النصف الأول من العام، زاد حجم المبيعات بمقدار الثلث، وفي الوقت نفسه، تبدي الشركات الروسية اهتمامًا كبيرًا بتوسيع تواجدها في السوق المصرية".
وفي وقت سابق من اليوم، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في العاصمة الروسية موسكو، حيث ناقش الوزيران القضايا الثنائية والدولية.
وقال عبد العاطي، في تصريحات قبل الاجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في دار الاستقبال التابع لوزارة الخارجية الروسية: "تعاوننا مع روسيا يستند على اتفاق الشراكة الاستراتيجية، الذي ينص على التنسيق المنتظم حول القضايا الدولية".
وأضاف: "لدينا اليوم إطار جديد للتعاون مع موسكو من خلال مجموعة "بريكس"
، ونقدّر الدور البناء الذي تلعبه روسيا في هذا التجمع".