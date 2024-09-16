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روسيا ومصر تعملان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما
روسيا ومصر تعملان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما
سبوتنيك عربي
عقد وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف، مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، اجتماع عمل بحثا خلاله سبل التعاون في المجالات المالية... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T15:41+0000
2024-09-16T15:41+0000
مصر
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وأكد عليخانوف في منشور على قناة الوزارة في تطبيق "تلغرام"، أن مصر تظل الشريك التجاري الأكبر لروسيا في أفريقيا.وتابع: "في العام الماضي ارتفع بنسبة 16%، واستمرت الديناميكيات الإيجابية هذا العام، ففي النصف الأول من العام، زاد حجم المبيعات بمقدار الثلث، وفي الوقت نفسه، تبدي الشركات الروسية اهتمامًا كبيرًا بتوسيع تواجدها في السوق المصرية".وفي وقت سابق من اليوم، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في العاصمة الروسية موسكو، حيث ناقش الوزيران القضايا الثنائية والدولية.وأضاف: "لدينا اليوم إطار جديد للتعاون مع موسكو من خلال مجموعة "بريكس"، ونقدّر الدور البناء الذي تلعبه روسيا في هذا التجمع".
https://sarabic.ae/20240916/لافروف-يجري-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-المصري-فيديو--1092767085.html
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مصر, روسيا, العالم العربي
مصر, روسيا, العالم العربي

روسيا ومصر تعملان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما

15:41 GMT 16.09.2024
© Photo / Ministry of Industry and Trade of Russiaوزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف، مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف، مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© Photo / Ministry of Industry and Trade of Russia
تابعنا عبر
عقد وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف، مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، اجتماع عمل بحثا خلاله سبل التعاون في المجالات المالية والمصرفية والتجارية.
وأكد عليخانوف في منشور على قناة الوزارة في تطبيق "تلغرام"، أن مصر تظل الشريك التجاري الأكبر لروسيا في أفريقيا.

وقال عليخانوف: "على الرغم من التحديات الخارجية والوضع العالمي، أظهر حجم التبادل التجاري الروسي المصري نموًا مطردًا في السنوات الأخيرة".

مؤتمر صحفي عقب محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
لافروف في مؤتمر مع نظيره المصري: أمريكا تعرقل أي قرار في مجلس الأمن يؤدي لوقف إطلاق النار في غزة
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وتابع: "في العام الماضي ارتفع بنسبة 16%، واستمرت الديناميكيات الإيجابية هذا العام، ففي النصف الأول من العام، زاد حجم المبيعات بمقدار الثلث، وفي الوقت نفسه، تبدي الشركات الروسية اهتمامًا كبيرًا بتوسيع تواجدها في السوق المصرية".
وفي وقت سابق من اليوم، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في العاصمة الروسية موسكو، حيث ناقش الوزيران القضايا الثنائية والدولية.

وقال عبد العاطي، في تصريحات قبل الاجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في دار الاستقبال التابع لوزارة الخارجية الروسية: "تعاوننا مع روسيا يستند على اتفاق الشراكة الاستراتيجية، الذي ينص على التنسيق المنتظم حول القضايا الدولية".

وأضاف: "لدينا اليوم إطار جديد للتعاون مع موسكو من خلال مجموعة "بريكس"، ونقدّر الدور البناء الذي تلعبه روسيا في هذا التجمع".
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