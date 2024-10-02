https://sarabic.ae/20241002/الأهلي-يستعد-للقاء-العين-بطلب-عاجل-1093346770.html
الأهلي يستعد للقاء العين بطلب عاجل
الأهلي يستعد للقاء العين بطلب عاجل
سبوتنيك عربي
يستعد نادي الأهلي المصري لمواجهة فريق العين الإماراتي في المباراة المقررة بينهما نهاية الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة كأس الأندية للقارات "إنتركونتيننتال". 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T07:39+0000
2024-10-02T07:39+0000
2024-10-02T07:39+0000
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وقبل المواجهة المرتقبة المقرر إقامتها في استاد القاهرة، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الأهلي تقدم بطلب للمسؤولين حول نسبة الحضور الجماهيري في المباراة.ويطالب الأهلي بالسماح بمشاركة جماهيرية تشمل السعة الكاملة لاستاد القاهرة، مؤكدا أن هذا أمر طبيعي في بطولة تابعة للفيفا.ومن المقرر أن يرسل الأهلي قائمته للفيفا قبل موعد مباراة العين بـ15 يوما، بحسب تقرير لقناة "إم بي سي مصر - 2"، أشار إلى أن النادي المصري سيكون من حقه إجراء تغييرات على القائمة قبل المباراة بـ24 ساعة.ولفت التقرير إلى أن الأهلي لديه فرصة لتجميع أوراقه بعد خسارته للسوبر الأفريقي، وسيكون لديه فرصة للاستعداد لمباراة العين، حيث سيحصل الفائز على كأس البطولة الذي يسلمه الفيفا عقب المباراة.يذكر أن فريق العين الإماراتي وصل إلى مواجهة الأهلي بعد فوزه على نظيره النيوزيلندي أوكلاند سيتي (6 - 2) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات الدور التمهيدي.
https://sarabic.ae/20240926/قبل-مباراة-الأهلي-والزمالك-كأس-السوبر-الأفريقي-الجديد-يصل-إلى-السعودية-صور-وفيديو-1093141697.html
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رياضة, مصر, أخبار مصر الآن
رياضة, مصر, أخبار مصر الآن
الأهلي يستعد للقاء العين بطلب عاجل
يستعد نادي الأهلي المصري لمواجهة فريق العين الإماراتي في المباراة المقررة بينهما نهاية الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة كأس الأندية للقارات "إنتركونتيننتال".
وقبل المواجهة المرتقبة المقرر إقامتها في استاد القاهرة، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الأهلي تقدم بطلب للمسؤولين حول نسبة الحضور الجماهيري في المباراة.
ويطالب الأهلي بالسماح بمشاركة جماهيرية
تشمل السعة الكاملة لاستاد القاهرة، مؤكدا أن هذا أمر طبيعي في بطولة تابعة للفيفا.
ومن المقرر أن يرسل الأهلي
قائمته للفيفا قبل موعد مباراة العين بـ15 يوما، بحسب تقرير لقناة "إم بي سي مصر - 2"، أشار إلى أن النادي المصري سيكون من حقه إجراء تغييرات على القائمة قبل المباراة بـ24 ساعة.
ولفت التقرير إلى أن الأهلي لديه فرصة لتجميع أوراقه بعد خسارته للسوبر الأفريقي، وسيكون لديه فرصة للاستعداد لمباراة العين، حيث سيحصل الفائز على كأس البطولة الذي يسلمه الفيفا عقب المباراة.
يذكر أن فريق العين الإماراتي وصل إلى مواجهة الأهلي
بعد فوزه على نظيره النيوزيلندي أوكلاند سيتي (6 - 2) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات الدور التمهيدي.