https://sarabic.ae/20241002/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-أكثر-من-10-طائرات-مسيرة-في-في-مقاطعة-فورونيج-1093381009.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر أكثر من 10 طائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج
الدفاع الجوي الروسي يدمر أكثر من 10 طائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر جوسيف، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير أكثر من 10 طائرات مسيرة في المقاطعة، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T23:55+0000
2024-10-02T23:55+0000
2024-10-02T23:56+0000
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وكتب جوسيف عبر قناته على "تليغرام": "تمكنت قوات الدفاع الجوي في مقاطعة فورونيج من تدمير أكثر من عشرة طائرات مسيرة. ووفقًا للمعلومات الأولية، لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار".وأشار جوسيف أيضًا إلى أن خطر هجمات الطائرات المسيرة لا يزال قائمًا في المقاطعة.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20240831/قوات-الدفاع-الجوي-والحرب-الإلكترونية-الروسية-تدمر-عدة-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-فورونيج-1092265725.html
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فورونيج, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
فورونيج, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الدفاع الجوي الروسي يدمر أكثر من 10 طائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج
23:55 GMT 02.10.2024 (تم التحديث: 23:56 GMT 02.10.2024)
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر جوسيف، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير أكثر من 10 طائرات مسيرة في المقاطعة، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.
وكتب جوسيف عبر قناته على "تليغرام": "تمكنت قوات الدفاع الجوي في مقاطعة فورونيج من تدمير أكثر من عشرة طائرات مسيرة. ووفقًا للمعلومات الأولية، لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار".
وأشار جوسيف أيضًا إلى أن خطر هجمات الطائرات المسيرة لا يزال قائمًا في المقاطعة.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية
في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.