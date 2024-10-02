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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241002/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-أكثر-من-10-طائرات-مسيرة-في-في-مقاطعة-فورونيج-1093381009.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر أكثر من 10 طائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج
الدفاع الجوي الروسي يدمر أكثر من 10 طائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر جوسيف، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير أكثر من 10 طائرات مسيرة في المقاطعة، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T23:55+0000
2024-10-02T23:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فورونيج
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وكتب جوسيف عبر قناته على "تليغرام": "تمكنت قوات الدفاع الجوي في مقاطعة فورونيج من تدمير أكثر من عشرة طائرات مسيرة. ووفقًا للمعلومات الأولية، لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار".وأشار جوسيف أيضًا إلى أن خطر هجمات الطائرات المسيرة لا يزال قائمًا في المقاطعة.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20240831/قوات-الدفاع-الجوي-والحرب-الإلكترونية-الروسية-تدمر-عدة-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-فورونيج-1092265725.html
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فورونيج, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
فورونيج, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

الدفاع الجوي الروسي يدمر أكثر من 10 طائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج

23:55 GMT 02.10.2024 (تم التحديث: 23:56 GMT 02.10.2024)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر جوسيف، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير أكثر من 10 طائرات مسيرة في المقاطعة، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.
وكتب جوسيف عبر قناته على "تليغرام": "تمكنت قوات الدفاع الجوي في مقاطعة فورونيج من تدمير أكثر من عشرة طائرات مسيرة. ووفقًا للمعلومات الأولية، لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار".
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية تدمر عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق فورونيج
31 أغسطس, 21:55 GMT
وأشار جوسيف أيضًا إلى أن خطر هجمات الطائرات المسيرة لا يزال قائمًا في المقاطعة.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
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