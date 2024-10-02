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السفير الإيراني في دمشق خلال عزاء لنصرالله: جبهة المقاومة أشد تكاتفا في هذه المرحلة
السفير الإيراني في دمشق خلال عزاء لنصرالله: جبهة المقاومة أشد تكاتفا في هذه المرحلة
سبوتنيك عربي
قال السفير الإيراني في العاصمة السورية دمشق، حسين أكبري، إن "العدو الإسرائيلي يسعى من خلال الإعلام لتشويه صورة المقاومة وتكاتفها، لكنه يدرك تماماً أنها تزداد... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T22:54+0000
2024-10-02T23:24+0000
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وأضاف السفير الإيراني في تصريح لـ"سبوتنيك" خلال مجلس عزاء الأمين العام لحزب الله "السيد حسن نصرالله"، الذي أقامته السفارة الإيرانية بدمشق: "الآخرون الذين لم يفهموا هذه المعادلة بعد، سوف يدركونها في المستقبل. فلا يوجد شيء اسمه هزيمة في المقاومة، فهي مدرسة يعرفها الجميع".وأكد السفير أكبري أن "الجرائم التي يرتكبها نتنياهو بحق الإنسانية، وخاصة في فلسطين ولبنان، لا سابقة لها في التاريخ. كما أن التجاهل الذي تبديه العديد من دول العالم تجاه هذه الجرائم، لا سابقة له أيضاً".وأشار السفير الإيراني في دمشق إلى أن "الشهيد السيد حسن نصرالله سيظل حاضراً بأثره الكبير ووجوده الراسخ في التاريخ"، مشدداً على أن "ثقافة نصرالله هي ثقافة الجهاد والشهادة، ولا يمكن أن تكون فيها هزيمة أبداً".وشدد السفير أكبري على:وقدّم واجب العزاء خلال المجلس الذي أقامته سفارة طهران بدمشق ممثلون عن الأحزاب والمؤسسات والنقابات السورية، بالإضافة إلى حضور قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية في سوريا، وسفراء الدول المعتمدين في دمشق.وأكد مسؤولون سوريون وفلسطينيون شاركوا في تقديم العزاء لـ"سبوتنيك" أن "الولايات المتحدة الأمريكية متواطئة في جميع الجرائم التي تُرتكب في لبنان وفلسطين"، مطالبين "مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الكيان الصهيوني من الاستمرار في جرائمه".وفي السياق، أُقيمت مجالس عزاء في عدة أحياء بالعاصمة السورية دمشق، إضافة إلى محافظات أخرى كحمص وحلب، حيث شارك الشعب السوري الشعب اللبناني الشقيق أحزانه. كما أعلنت الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام، وتم تنكيس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية وفي السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طوال فترة الحداد.
https://sarabic.ae/20241002/خامنئي-مقتل-نصر-الله-ليس-حادثة-صغيرة-1093350941.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, حصري
أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, حصري

السفير الإيراني في دمشق خلال عزاء لنصرالله: جبهة المقاومة أشد تكاتفا في هذه المرحلة

22:54 GMT 02.10.2024 (تم التحديث: 23:24 GMT 02.10.2024)
© Sputnik . Shams Melhem السفير الإيراني لدى دمشق، حسين أكبري
السفير الإيراني لدى دمشق، حسين أكبري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© Sputnik . Shams Melhem
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قال السفير الإيراني في العاصمة السورية دمشق، حسين أكبري، إن "العدو الإسرائيلي يسعى من خلال الإعلام لتشويه صورة المقاومة وتكاتفها، لكنه يدرك تماماً أنها تزداد تكاتفاً فيما بينها خلال هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة".
وأضاف السفير الإيراني في تصريح لـ"سبوتنيك" خلال مجلس عزاء الأمين العام لحزب الله "السيد حسن نصرالله"، الذي أقامته السفارة الإيرانية بدمشق: "الآخرون الذين لم يفهموا هذه المعادلة بعد، سوف يدركونها في المستقبل. فلا يوجد شيء اسمه هزيمة في المقاومة، فهي مدرسة يعرفها الجميع".
وأكد السفير أكبري أن "الجرائم التي يرتكبها نتنياهو بحق الإنسانية، وخاصة في فلسطين ولبنان، لا سابقة لها في التاريخ. كما أن التجاهل الذي تبديه العديد من دول العالم تجاه هذه الجرائم، لا سابقة له أيضاً".
وأشار السفير الإيراني في دمشق إلى أن "الشهيد السيد حسن نصرالله سيظل حاضراً بأثره الكبير ووجوده الراسخ في التاريخ"، مشدداً على أن "ثقافة نصرالله هي ثقافة الجهاد والشهادة، ولا يمكن أن تكون فيها هزيمة أبداً".
وشدد السفير أكبري على:
"وحدة الصف بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمقاومة الإسلامية في لبنان"، مشيراً إلى أن "دماء الشهيد السيد نصرالله امتزجت مع دماء القائد في الحرس الثوري الإيراني، الشهيد عباس نيلفروشان، خلال العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت".
وقدّم واجب العزاء خلال المجلس الذي أقامته سفارة طهران بدمشق ممثلون عن الأحزاب والمؤسسات والنقابات السورية، بالإضافة إلى حضور قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية في سوريا، وسفراء الدول المعتمدين في دمشق.
وأكد مسؤولون سوريون وفلسطينيون شاركوا في تقديم العزاء لـ"سبوتنيك" أن "الولايات المتحدة الأمريكية متواطئة في جميع الجرائم التي تُرتكب في لبنان وفلسطين"، مطالبين "مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الكيان الصهيوني من الاستمرار في جرائمه".
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
خامنئي: مقتل نصر الله ليس حادثة صغيرة
09:19 GMT
وفي السياق، أُقيمت مجالس عزاء في عدة أحياء بالعاصمة السورية دمشق، إضافة إلى محافظات أخرى كحمص وحلب، حيث شارك الشعب السوري الشعب اللبناني الشقيق أحزانه. كما أعلنت الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام، وتم تنكيس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية وفي السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طوال فترة الحداد.
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