https://sarabic.ae/20241002/العالم-ينتظر-حدثا-نادرا-لن-تراه-مصر-1093354601.html

العالم ينتظر حدثا نادرا... لن تراه مصر

العالم ينتظر حدثا نادرا... لن تراه مصر

سبوتنيك عربي

تشهد الأرض، مساء اليوم الأربعاء، آخر كسوف شمسي لعام 2024، والثاني من نوعه خلال العام، وسيكون مرئيا في مناطق من جنوب المحيط الهادي وتشيلي والأرجنتين. 02.10.2024, سبوتنيك عربي

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كما سيكون هذا الكسوف مرئيا بشكل جزئي في أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء.وقال الدكتور ياسر عبد الفتاح، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لموقع "مصراوي" إن هذا الكسوف يحدث عندما يكون القمر في أبعد نقطة في مداره، فلا يتمكن من تغطية الشمس بالكامل، مما يؤدي إلى ظهور حلقة ضوئية حول القمر المظلم.وأشار عبد الفتاح إلى أهمية ظاهرتي الكسوف والخسوف في تحديد بدايات ونهايات الأشهر القمرية، حيث تعكس حركة القمر والأرض حول الشمس.وأشار الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد، إلى أن كسوف الشمس يحدث دائما في وقت المحاق، حيث يكون القمر غير مرئي طوال الليل.وأضاف أن رؤية الهلال الجديد تعتمد على فترة بقائه في السماء بعد غروب الشمس وصفاء الجو، مشيرا إلى أن فترة المحاق تُعد الأفضل لرصد الأجرام السماوية الخافتة نظرا لغياب ضوء القمر.يذكر أنه من المقرر أن يستمر الكسوف نحو 6 ساعات، حيث بدأ بـ"كسوف جزئي" عند الساعة 6:42 مساءً بالتوقيت المحلي للقاهرة (4:42 مساء بتوقيت غرينتش)، ويبلغ ذروته ككسوف حلقي في الساعة 9:45 مساءً، عندما يغطى القمر نحو 93.26 في المئة من قرص الشمس، ثم ينتهى في الساعة 11:35 مساءً، ليختتم جميع مراحله عند الساعة 12:47 صباح اليوم التالي.

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أخبار العالم الآن, علوم, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات