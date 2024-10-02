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"حزب الله": أوقعنا إصابات بالقوات الإسرائيلية المتسللة في مارون الراس والاشتباكات مستمرة
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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مساحة حرة
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
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صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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مساحة حرة
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العالم ينتظر حدثا نادرا... لن تراه مصر
العالم ينتظر حدثا نادرا... لن تراه مصر
سبوتنيك عربي
تشهد الأرض، مساء اليوم الأربعاء، آخر كسوف شمسي لعام 2024، والثاني من نوعه خلال العام، وسيكون مرئيا في مناطق من جنوب المحيط الهادي وتشيلي والأرجنتين. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
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كما سيكون هذا الكسوف مرئيا بشكل جزئي في أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء.وقال الدكتور ياسر عبد الفتاح، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لموقع "مصراوي" إن هذا الكسوف يحدث عندما يكون القمر في أبعد نقطة في مداره، فلا يتمكن من تغطية الشمس بالكامل، مما يؤدي إلى ظهور حلقة ضوئية حول القمر المظلم.وأشار عبد الفتاح إلى أهمية ظاهرتي الكسوف والخسوف في تحديد بدايات ونهايات الأشهر القمرية، حيث تعكس حركة القمر والأرض حول الشمس.وأشار الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد، إلى أن كسوف الشمس يحدث دائما في وقت المحاق، حيث يكون القمر غير مرئي طوال الليل.وأضاف أن رؤية الهلال الجديد تعتمد على فترة بقائه في السماء بعد غروب الشمس وصفاء الجو، مشيرا إلى أن فترة المحاق تُعد الأفضل لرصد الأجرام السماوية الخافتة نظرا لغياب ضوء القمر.يذكر أنه من المقرر أن يستمر الكسوف نحو 6 ساعات، حيث بدأ بـ"كسوف جزئي" عند الساعة 6:42 مساءً بالتوقيت المحلي للقاهرة (4:42 مساء بتوقيت غرينتش)، ويبلغ ذروته ككسوف حلقي في الساعة 9:45 مساءً، عندما يغطى القمر نحو 93.26 في المئة من قرص الشمس، ثم ينتهى في الساعة 11:35 مساءً، ليختتم جميع مراحله عند الساعة 12:47 صباح اليوم التالي.
https://sarabic.ae/20240409/1087843323.html
https://sarabic.ae/20240927/ظاهرة-نادرة-الأرض-تشهد-ظهور-قمرين-في-السماء-لمدة-شهرين-1093179522.html
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أخبار العالم الآن, علوم, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات

العالم ينتظر حدثا نادرا... لن تراه مصر

10:28 GMT 02.10.2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصوركسوف جزئي للشمس يظهر عند غروب الشمس بالقرب من نوفوسيبيرسك، روسيا 25 أكتوبر 2022
كسوف جزئي للشمس يظهر عند غروب الشمس بالقرب من نوفوسيبيرسك، روسيا 25 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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تابعنا عبر
تشهد الأرض، مساء اليوم الأربعاء، آخر كسوف شمسي لعام 2024، والثاني من نوعه خلال العام، وسيكون مرئيا في مناطق من جنوب المحيط الهادي وتشيلي والأرجنتين.
كما سيكون هذا الكسوف مرئيا بشكل جزئي في أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء.
كسوف كلي للشمس في المكسيك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
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صور رائعة لأول كسوف كلي للشمس شهده سكان الأرض لهذا العام
9 أبريل, 12:38 GMT
وقال الدكتور ياسر عبد الفتاح، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لموقع "مصراوي" إن هذا الكسوف يحدث عندما يكون القمر في أبعد نقطة في مداره، فلا يتمكن من تغطية الشمس بالكامل، مما يؤدي إلى ظهور حلقة ضوئية حول القمر المظلم.
وأشار عبد الفتاح إلى أهمية ظاهرتي الكسوف والخسوف في تحديد بدايات ونهايات الأشهر القمرية، حيث تعكس حركة القمر والأرض حول الشمس.
وأشار الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد، إلى أن كسوف الشمس يحدث دائما في وقت المحاق، حيث يكون القمر غير مرئي طوال الليل.
القمر العملاق في الولايات المتحدة الامريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
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ظاهرة نادرة.. الأرض تشهد ظهور "قمرين" في السماء لمدة شهرين
27 سبتمبر, 12:48 GMT
وأضاف أن رؤية الهلال الجديد تعتمد على فترة بقائه في السماء بعد غروب الشمس وصفاء الجو، مشيرا إلى أن فترة المحاق تُعد الأفضل لرصد الأجرام السماوية الخافتة نظرا لغياب ضوء القمر.
يذكر أنه من المقرر أن يستمر الكسوف نحو 6 ساعات، حيث بدأ بـ"كسوف جزئي" عند الساعة 6:42 مساءً بالتوقيت المحلي للقاهرة (4:42 مساء بتوقيت غرينتش)، ويبلغ ذروته ككسوف حلقي في الساعة 9:45 مساءً، عندما يغطى القمر نحو 93.26 في المئة من قرص الشمس، ثم ينتهى في الساعة 11:35 مساءً، ليختتم جميع مراحله عند الساعة 12:47 صباح اليوم التالي.
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