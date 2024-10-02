https://sarabic.ae/20241002/الكونغرس-الأمريكي-ينتظر-وثائق-من-البيت-الأبيض-بشأن-زيارة-زيلينسكي-الأخيرة-1093350207.html
الكونغرس الأمريكي ينتظر وثائق من البيت الأبيض بشأن زيارة زيلينسكي الأخيرة
الكونغرس الأمريكي ينتظر وثائق من البيت الأبيض بشأن زيارة زيلينسكي الأخيرة
سبوتنيك عربي
تنتظر لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي بيانات من الإدارة الأمريكية بشأن الاستعدادات التي سبقت زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى مصنع الذخيرة في ولاية بنسلفانيا في... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T08:43+0000
2024-10-02T08:43+0000
2024-10-02T08:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084288474_0:151:2886:1774_1920x0_80_0_0_bbb3cf5f4b03646140c18170c955a1dd.jpg
وكجزء من التحقيق الجاري حول "إنفاق أموال دافعي الضرائب لتنظيم الزيارة"، أرسل المشرعون رسائل إلى وزارة العدل والبنتاغون يطلبون فيها "أي معلومات واتصالات داخلية وخارجية حول الزيارة" التي قام بها زيلينسكي في سبتمبر 2024.ولاحظت اللجنة سابقًا أنه من الممكن إدانة إدارة بايدن وهاريس بتهمة إساءة استخدام السلطة وإنفاق الأموال بشكل غير لائق.وجاء في رسالة مشتركة من تسعة أعضاء في الكونغرس الأمريكي موجهة إلى المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية: "نود أن نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الانتهاكات المحتملة للقانون الأمريكي نتيجة للزيارة الأخيرة التي قام بها فلاديمير زيلينسكي إلى ولاية بنسلفانيا ونطالب بإجراء تحقيق كامل في استخدام الموارد العسكرية والفيدرالية الأمريكية".وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "فيديراليست" أنه في الولايات المتحدة يشتبه في أن زيلينسكي يتدخل في الانتخابات الأمريكية بعد مزاعم عن دعمه لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال زيارة لمصنع ذخيرة في ولاية بنسلفانيا.
https://sarabic.ae/20240926/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-عن-أهداف-زيارة-زيلينسكي-للولايات-المتحدة-1093114007.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084288474_161:0:2726:1924_1920x0_80_0_0_df843b7de165ba21337264539555abdd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
الكونغرس الأمريكي ينتظر وثائق من البيت الأبيض بشأن زيارة زيلينسكي الأخيرة
تنتظر لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي بيانات من الإدارة الأمريكية بشأن الاستعدادات التي سبقت زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى مصنع الذخيرة في ولاية بنسلفانيا في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكجزء من التحقيق الجاري حول "إنفاق أموال دافعي الضرائب لتنظيم الزيارة"، أرسل المشرعون رسائل إلى وزارة العدل والبنتاغون يطلبون فيها "أي معلومات واتصالات داخلية وخارجية حول الزيارة" التي قام بها زيلينسكي في سبتمبر 2024.
ويعتقد المشرعون أن زيارة زيلينسكي إلى الولاية المتأرجحة مع المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس كانت جزءًا من حملتها الانتخابية، حيث زار زيلينسكي مصنع الأسلحة في ولاية بنسلفانيا في 22 سبتمبر قبل سفره إلى نيويورك وواشنطن.
ولاحظت اللجنة سابقًا أنه من الممكن إدانة إدارة بايدن وهاريس بتهمة إساءة استخدام السلطة وإنفاق الأموال بشكل غير لائق.
وفي وقت سابق، دعت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى إجراء تحقيق كامل في زيارة فلاديمير زيلينسكي لمصنع ذخيرة في ولاية بنسلفانيا، قائلين إنها ربما تضمنت عدة انتهاكات للقانون الأمريكي.
وجاء في رسالة مشتركة من تسعة أعضاء في الكونغرس الأمريكي موجهة إلى المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية: "نود أن نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الانتهاكات المحتملة للقانون الأمريكي نتيجة للزيارة الأخيرة التي قام بها فلاديمير زيلينسكي إلى ولاية بنسلفانيا ونطالب بإجراء تحقيق كامل في استخدام الموارد العسكرية والفيدرالية الأمريكية".
وبدأ زيلينسكي زيارته للولايات المتحدة بالذهاب إلى مصنع ذخيرة عسكري في سكرانتون في ولاية بنسلفانيا، وطلب على الفور المزيد من القذائف.
وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "فيديراليست" أنه في الولايات المتحدة يشتبه في أن زيلينسكي يتدخل في الانتخابات الأمريكية بعد مزاعم عن دعمه لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال زيارة لمصنع ذخيرة في ولاية بنسلفانيا.