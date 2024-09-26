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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
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https://sarabic.ae/20240926/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-عن-أهداف-زيارة-زيلينسكي-للولايات-المتحدة-1093114007.html
مستشار سابق في البنتاغون يكشف عن أهداف زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة
مستشار سابق في البنتاغون يكشف عن أهداف زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أفاد المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، دوغلاس ماكغريغور، بأن التصريحات التي أدلى بها فلاديمير زيلينسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T07:23+0000
2024-09-26T07:23+0000
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وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة "Deep Dive": "بائع متجول. لا شيء مما يتحدث عنه يمكن أن يحدث في الجبهة… لقد كان هناك (في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) للتسول للحصول على صواريخ طويلة المدى ولجر الولايات المتحدة إلى المواجهة المباشرة، ضد روسيا".وأوضح: "الأشخاص الذين جعلوه مليارديراً على الأرجح يريدونه بالفعل أن يواصل الحرب بأي ثمن، وهذا هو القرار قد تم اتخاذه في واشنطن. لا يمكنهم الاعتراف بأي كوارث وخسائر بشرية. عليهم أن يلتزموا بالخطة".وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، عارض زيلينسكي المفاوضات مع روسيا لحل النزاع في أوكرانيا، داعيا إلى "التحضير لقمة سلام ثانية" في أوكرانيا لإنهاء الصراع مع روسيا، لكنه لم يحدد ما سيتم مناقشته فيها.وجاء في رسالة مشتركة من تسعة أعضاء في الكونغرس الأمريكي موجهة إلى المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية: "نود أن نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الانتهاكات المحتملة للقانون الأمريكي نتيجة للزيارة الأخيرة التي قام بها فلاديمير زيلينسكي إلى ولاية بنسلفانيا، ونطالب بإجراء تحقيق كامل في استخدام الموارد العسكرية والفيدرالية الأمريكية".مسؤول سابق في البنتاغون: زيلينسكي سيطلب من بايدن نشر قوات الناتو في أوكرانيازيلينسكي: كييف لم تحصل على إذن لاستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا
https://sarabic.ae/20240925/نائبة-الكونغرس-تعارض-الدعم-العسكري-الأمريكي-لأوكرانيا-1093076956.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا

مستشار سابق في البنتاغون يكشف عن أهداف زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة

07:23 GMT 26.09.2024
فلاديمير زيلينسكي في مصنع سكراينتون للذخيرة العسكرية، أثناء توقيعه على ذخيرة عسكرية في سكراينتون في ولاية بنسلفانيا
فلاديمير زيلينسكي في مصنع سكراينتون للذخيرة العسكرية، أثناء توقيعه على ذخيرة عسكرية في سكراينتون في ولاية بنسلفانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
تابعنا عبر
أفاد المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، دوغلاس ماكغريغور، بأن التصريحات التي أدلى بها فلاديمير زيلينسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا علاقة لها بالوضع الحقيقي، بل هدفها جر الولايات المتحدة إلى حرب ضد روسيا.
وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة "Deep Dive": "بائع متجول. لا شيء مما يتحدث عنه يمكن أن يحدث في الجبهة… لقد كان هناك (في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) للتسول للحصول على صواريخ طويلة المدى ولجر الولايات المتحدة إلى المواجهة المباشرة، ضد روسيا".

وأشار إلى أن زيلينسكي يقول ما يقوله من يقفون خلفه.

وأوضح: "الأشخاص الذين جعلوه مليارديراً على الأرجح يريدونه بالفعل أن يواصل الحرب بأي ثمن، وهذا هو القرار قد تم اتخاذه في واشنطن. لا يمكنهم الاعتراف بأي كوارث وخسائر بشرية. عليهم أن يلتزموا بالخطة".
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
نائبة الكونغرس تعارض الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا
أمس, 05:02 GMT
وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، عارض زيلينسكي المفاوضات مع روسيا لحل النزاع في أوكرانيا، داعيا إلى "التحضير لقمة سلام ثانية" في أوكرانيا لإنهاء الصراع مع روسيا، لكنه لم يحدد ما سيتم مناقشته فيها.

وفي وقت سابق، دعت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى إجراء تحقيق كامل في زيارة فلاديمير زيلينسكي لمصنع ذخيرة في ولاية بنسلفانيا، قائلين إنها ربما تضمنت عدة انتهاكات للقانون الأمريكي.

وجاء في رسالة مشتركة من تسعة أعضاء في الكونغرس الأمريكي موجهة إلى المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية: "نود أن نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الانتهاكات المحتملة للقانون الأمريكي نتيجة للزيارة الأخيرة التي قام بها فلاديمير زيلينسكي إلى ولاية بنسلفانيا، ونطالب بإجراء تحقيق كامل في استخدام الموارد العسكرية والفيدرالية الأمريكية".
مسؤول سابق في البنتاغون: زيلينسكي سيطلب من بايدن نشر قوات الناتو في أوكرانيا
زيلينسكي: كييف لم تحصل على إذن لاستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا
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