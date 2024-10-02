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بوتين: العلاقات بين روسيا والصين صمدت أمام اختبار الزمن وهي الآن على أعلى مستوى
بوتين: العلاقات بين روسيا والصين صمدت أمام اختبار الزمن وهي الآن على أعلى مستوى
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات الوثيقة وذات المنفعة المتبادلة بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية صمدت أمام اختبار الزمن وهي الآن على أعلى مستوى في... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T03:13+0000
2024-10-02T03:13+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
فلاديمير بوتين
شي جين بينغ
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بكين - سبوتنيك. وقال بوتين، في رسالة لنظيره الصيني بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، نقلاً عن تلفزيون الصين المركزي: "العلاقات الوثيقة وذات المنفعة المتبادلة بين روسيا والصين صمدت أمام اختبار الزمن، وفي الوقت الحالي، وصلت العلاقات الروسية الصينية إلى أعلى مستوى في التاريخ".وأضاف بوتين: "يتعاون الجانبان بشكل نشط في مختلف المجالات، مثل السياسة والاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا، ويعملان بشكل فعال في الشؤون الدولية والإقليمية، كما يعملان معًا لبناء عالم عادل ومتعدد الأقطاب".وأردف بوتين: "أنا واثق من أن الجانبين سينفذان بشكل كامل عددًا من التوافقات التي تم التوصل إليها خلال لقائي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وسيواصلان تقوية التعاون والشراكة الاستراتيجيين الشاملين بين روسيا والصين في العصر الجديد، وتعزيز الأمن والاستقرار في أوراسيا وحول العالم".وتحتفل روسيا والصين بالذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.وكان الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف بجمهورية الصين الشعبية، وجاء ذلك في اليوم التالي لإعلان تأسيسها.
https://sarabic.ae/20240912/وزير-الخارجية-الصيني-روسيا-والصين-تعززان-التعاون-الاستراتيجي-1092650776.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, فلاديمير بوتين, شي جين بينغ
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, فلاديمير بوتين, شي جين بينغ

بوتين: العلاقات بين روسيا والصين صمدت أمام اختبار الزمن وهي الآن على أعلى مستوى

03:13 GMT 02.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقبال بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقبال بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات الوثيقة وذات المنفعة المتبادلة بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية صمدت أمام اختبار الزمن وهي الآن على أعلى مستوى في التاريخ.
بكين - سبوتنيك. وقال بوتين، في رسالة لنظيره الصيني بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، نقلاً عن تلفزيون الصين المركزي: "العلاقات الوثيقة وذات المنفعة المتبادلة بين روسيا والصين صمدت أمام اختبار الزمن، وفي الوقت الحالي، وصلت العلاقات الروسية الصينية إلى أعلى مستوى في التاريخ".
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
وزير الخارجية الصيني: روسيا والصين تعززان التعاون الاستراتيجي
12 سبتمبر, 15:43 GMT
وأضاف بوتين: "يتعاون الجانبان بشكل نشط في مختلف المجالات، مثل السياسة والاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا، ويعملان بشكل فعال في الشؤون الدولية والإقليمية، كما يعملان معًا لبناء عالم عادل ومتعدد الأقطاب".
وأردف بوتين: "أنا واثق من أن الجانبين سينفذان بشكل كامل عددًا من التوافقات التي تم التوصل إليها خلال لقائي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وسيواصلان تقوية التعاون والشراكة الاستراتيجيين الشاملين بين روسيا والصين في العصر الجديد، وتعزيز الأمن والاستقرار في أوراسيا وحول العالم".
وتحتفل روسيا والصين بالذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وكان الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف بجمهورية الصين الشعبية، وجاء ذلك في اليوم التالي لإعلان تأسيسها.
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