https://sarabic.ae/20241002/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-والصين-صمدت-أمام-اختبار-الزمن-وهي-الآن-على-أعلى-مستوى-1093340085.html

بوتين: العلاقات بين روسيا والصين صمدت أمام اختبار الزمن وهي الآن على أعلى مستوى

بوتين: العلاقات بين روسيا والصين صمدت أمام اختبار الزمن وهي الآن على أعلى مستوى

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات الوثيقة وذات المنفعة المتبادلة بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية صمدت أمام اختبار الزمن وهي الآن على أعلى مستوى في... 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T03:13+0000

2024-10-02T03:13+0000

2024-10-02T03:13+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الصين

فلاديمير بوتين

شي جين بينغ

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088885398_0:173:3072:1900_1920x0_80_0_0_da6f0e475fe8f16af22c336e2d9c82cd.jpg

بكين - سبوتنيك. وقال بوتين، في رسالة لنظيره الصيني بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، نقلاً عن تلفزيون الصين المركزي: "العلاقات الوثيقة وذات المنفعة المتبادلة بين روسيا والصين صمدت أمام اختبار الزمن، وفي الوقت الحالي، وصلت العلاقات الروسية الصينية إلى أعلى مستوى في التاريخ".وأضاف بوتين: "يتعاون الجانبان بشكل نشط في مختلف المجالات، مثل السياسة والاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا، ويعملان بشكل فعال في الشؤون الدولية والإقليمية، كما يعملان معًا لبناء عالم عادل ومتعدد الأقطاب".وأردف بوتين: "أنا واثق من أن الجانبين سينفذان بشكل كامل عددًا من التوافقات التي تم التوصل إليها خلال لقائي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وسيواصلان تقوية التعاون والشراكة الاستراتيجيين الشاملين بين روسيا والصين في العصر الجديد، وتعزيز الأمن والاستقرار في أوراسيا وحول العالم".وتحتفل روسيا والصين بالذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.وكان الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف بجمهورية الصين الشعبية، وجاء ذلك في اليوم التالي لإعلان تأسيسها.

https://sarabic.ae/20240912/وزير-الخارجية-الصيني-روسيا-والصين-تعززان-التعاون-الاستراتيجي-1092650776.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, فلاديمير بوتين, شي جين بينغ