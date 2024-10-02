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مراسل "سبوتنيك": أبناء القبائل العربية يدكون بالصواريخ قاعدة أمريكية في حقول نفط "الجبسة" شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": أبناء القبائل العربية يدكون بالصواريخ قاعدة أمريكية في حقول نفط "الجبسة" شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
تشهد قاعدة الجيش الأمريكي غير الشرعية في مديرية حقول نفط (الجبسة) بمدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة السورية شرقي البلاد، استنفاراً كبيراً لعناصرها مع إطلاق... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T21:52+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا نقلاً عن مصادر محلية وميدانية إن مسلحين يُعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية حاولوا استهداف القاعدة الأمريكية بالقذائف الصاروخية محلية الصنع بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس.وتابعت المصادر أن إحدى القذائف أصابت القاعدة وأخرى سقطت على منزل قرب القاعدة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.وأوضحت المصادر أن الطيران الحربي والمسيّر التابع للجيش الأمريكي يحلق بكثافة في سماء الشدادي، مع معلومات عن استهدافه أراضي زراعية جنوب مدينة الشدادي وتحديداً بمحيط قرية العطالة.يُشار إلى أن قاعدة الشدادي النفطية تعرضت لهجوم مماثل عبر القذائف الصاروخية من مناطق تقع تحت سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي وقريبة من القاعدة.
https://sarabic.ae/20240124/الجيش-الأمريكي-يدخل-رادارات-متطورة-لحماية-قواته-في-حقل-نفط-الجبسة-شرقي-سوريا-1085371372.html
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مراسل "سبوتنيك": أبناء القبائل العربية يدكون بالصواريخ قاعدة أمريكية في حقول نفط "الجبسة" شرقي سوريا

21:52 GMT 02.10.2024
© Sputnikهجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقول (نفط الجبسة) جنوبي الحسكة
هجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقول (نفط الجبسة) جنوبي الحسكة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© Sputnik
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تشهد قاعدة الجيش الأمريكي غير الشرعية في مديرية حقول نفط (الجبسة) بمدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة السورية شرقي البلاد، استنفاراً كبيراً لعناصرها مع إطلاق للقنابل المضيئة فوق وفي محيط القاعدة.
وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا نقلاً عن مصادر محلية وميدانية إن مسلحين يُعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية حاولوا استهداف القاعدة الأمريكية بالقذائف الصاروخية محلية الصنع بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس.
الجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
الجيش الأمريكي يدخل رادارات متطورة لحماية قواته في حقل نفط "الجبسة" شرقي سوريا
24 يناير, 15:04 GMT
وتابعت المصادر أن إحدى القذائف أصابت القاعدة وأخرى سقطت على منزل قرب القاعدة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن الطيران الحربي والمسيّر التابع للجيش الأمريكي يحلق بكثافة في سماء الشدادي، مع معلومات عن استهدافه أراضي زراعية جنوب مدينة الشدادي وتحديداً بمحيط قرية العطالة.
يُشار إلى أن قاعدة الشدادي النفطية تعرضت لهجوم مماثل عبر القذائف الصاروخية من مناطق تقع تحت سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي وقريبة من القاعدة.
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