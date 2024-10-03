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https://sarabic.ae/20241003/إيران-تعلن-تفكيك-خلية-إرهابية-ومقتل-3-من-أفرادها-واعتقال-آخرين-1093384512.html
إيران تعلن تفكيك "خلية إرهابية" ومقتل 3 من أفرادها واعتقال آخرين
إيران تعلن تفكيك "خلية إرهابية" ومقتل 3 من أفرادها واعتقال آخرين
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، اليوم الخميس، "تفكيك شبكة إرهابية في جنوب شرق إيران كانت مسؤولة عن عمليات اغتيال طالت عسكريين في محافظة سيستان وبلوشستان". 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T06:14+0000
2024-10-03T06:14+0000
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وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، بأنه تم "القضاء على ثلاثة إرهابيين والقبض على بعض هذه العناصر خلال العملية الاستخباراتية"، مشيرة إلى أنه تم "اكتشاف عدد كبير من الأسلحة وكميات كبيرة من الذخائر ذات الصلة والاستيلاء عليها في مقر الإرهابيين".وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في الآونة الأخيرة، بنجاح عناصر الحرس الثوري الإيراني، بتفكيك شبكة كانت تعتزم إثار الشغب والتخريب شمالي البلاد.وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، بأن "استخبارات فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، في محافظة كيلان شمالي البلاد تمكنت من تفكيك شبكة مكونة من 25 عنصرا اعتزمت إثارة أعمال شغب وتخريب".ونقلت الوكالة عن العلاقات العامة لفيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، أنه "وفي ظل العمل الاستخباري الذي قام به كوادر جهاز الاستخبارات التابع لفيلق المحافظة، تم رصد هذه الشبكة المكونة من 25 عنصرا من البلطجية والغوغاء".وأضاف بيان الحرس الثوري أن "تلك العصابة اعتزمت العبث بالأمن، حيث حاولوا تنظيم وإثارة أعمال شغب وتخريب ضد أماكن ومقرات مهمة وحساسة في إيران".وتابع بيان فيلق "القدس" أنه "وبعد وجود معلومات مؤكدة على ذلك، تم إلقاء القبض على جميع أفراد الشبكة التخريبية وتفكيكها" .ويشار إلى أنه، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ألقت السلطات الأمنية في إيران، القبض على عصابة لتهريب السلاح والذخيرة في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.فيما قال قائد شرطة المحافظة العميد محمد صالحي، إنه "تم تفكيك عصابة لتهريب السلاح والذخيرة في مدينة دزفول شمال المحافظة".وأوضح صالحي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، بأنه "في إطار مكافحة المهربين وأصحاب الأسلحة والذخائر غير المرخصة في محافظة خوزستان، قامت شرطة المعلومات والأمن العام في المحافظة، بالتعاون مع شرطة مدينة دزفول، برصد مستمر على مدار الساعة لعناصر من عصابة تهريب السلاح أدخلوا شحنة من السلاح الحربي من محافظة إيلام، وقاموا بتخزينها في عدة أماكن، وتم اتخاذ إجراءات لاعتقالهم".ولفت المسؤول الشرطي إلى أنه "في هذه العملية المعقدة، ألقت الشرطة القبض على خمسة من أعضاء عصابة تهريب الأسلحة"، مضيفا أنه "تم خلال العملية تفتيش مخبأ المتهمين، وتم العثور على 64 قطعة سلاح حربي و128 مخزن طلقات وكميات كبيرة من الذخيرة".
https://sarabic.ae/20221218/إيران-تعلن-تفكيك-شبكة-تجسس-تقول-إنها-تعمل-لصالح-الموساد-1071336593.html
https://sarabic.ae/20230131/إيران-تعلن-تفكيك-خلية-تابعة-للخارج-كانت-تسعى-لتنفيذ-عمليات-تخريبية-1072923221.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تعلن تفكيك "خلية إرهابية" ومقتل 3 من أفرادها واعتقال آخرين

06:14 GMT 03.10.2024
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، اليوم الخميس، "تفكيك شبكة إرهابية في جنوب شرق إيران كانت مسؤولة عن عمليات اغتيال طالت عسكريين في محافظة سيستان وبلوشستان".
وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، بأنه تم "القضاء على ثلاثة إرهابيين والقبض على بعض هذه العناصر خلال العملية الاستخباراتية"، مشيرة إلى أنه تم "اكتشاف عدد كبير من الأسلحة وكميات كبيرة من الذخائر ذات الصلة والاستيلاء عليها في مقر الإرهابيين".
وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في الآونة الأخيرة، بنجاح عناصر الحرس الثوري الإيراني، بتفكيك شبكة كانت تعتزم إثار الشغب والتخريب شمالي البلاد.
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وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، بأن "استخبارات فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، في محافظة كيلان شمالي البلاد تمكنت من تفكيك شبكة مكونة من 25 عنصرا اعتزمت إثارة أعمال شغب وتخريب".
ونقلت الوكالة عن العلاقات العامة لفيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، أنه "وفي ظل العمل الاستخباري الذي قام به كوادر جهاز الاستخبارات التابع لفيلق المحافظة، تم رصد هذه الشبكة المكونة من 25 عنصرا من البلطجية والغوغاء".
وأضاف بيان الحرس الثوري أن "تلك العصابة اعتزمت العبث بالأمن، حيث حاولوا تنظيم وإثارة أعمال شغب وتخريب ضد أماكن ومقرات مهمة وحساسة في إيران".
وتابع بيان فيلق "القدس" أنه "وبعد وجود معلومات مؤكدة على ذلك، تم إلقاء القبض على جميع أفراد الشبكة التخريبية وتفكيكها" .
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ويشار إلى أنه، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ألقت السلطات الأمنية في إيران، القبض على عصابة لتهريب السلاح والذخيرة في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.
فيما قال قائد شرطة المحافظة العميد محمد صالحي، إنه "تم تفكيك عصابة لتهريب السلاح والذخيرة في مدينة دزفول شمال المحافظة".
وأوضح صالحي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، بأنه "في إطار مكافحة المهربين وأصحاب الأسلحة والذخائر غير المرخصة في محافظة خوزستان، قامت شرطة المعلومات والأمن العام في المحافظة، بالتعاون مع شرطة مدينة دزفول، برصد مستمر على مدار الساعة لعناصر من عصابة تهريب السلاح أدخلوا شحنة من السلاح الحربي من محافظة إيلام، وقاموا بتخزينها في عدة أماكن، وتم اتخاذ إجراءات لاعتقالهم".
ولفت المسؤول الشرطي إلى أنه "في هذه العملية المعقدة، ألقت الشرطة القبض على خمسة من أعضاء عصابة تهريب الأسلحة"، مضيفا أنه "تم خلال العملية تفتيش مخبأ المتهمين، وتم العثور على 64 قطعة سلاح حربي و128 مخزن طلقات وكميات كبيرة من الذخيرة".
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