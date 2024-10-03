https://sarabic.ae/20241003/جونسون-نتنياهو-زرع-جهاز-تنصت-في-حمامي-الشخصي-1093413843.html

جونسون: نتنياهو زرع جهاز تنصت في حمامي الشخصي

جونسون: نتنياهو زرع جهاز تنصت في حمامي الشخصي

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زرع جهاز تنصت في حمامه الشخصي، أثناء زيارته له في مقر الحكونة... 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T18:27+0000

2024-10-03T18:27+0000

2024-10-03T18:27+0000

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وزعم جونسون، في كتابه "Unleashed"، أن فريق أمنه عثر على أجهزة تنصت في الحمام بعد أن استخدمه نتنياهو.وأوضح جونسون، لوسائل إعلام غربية، أن "كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذا الأمر موجود في الكتاب".وقال جونسون إن نتنياهو، خلال لقائهما في مكتبه القديم، اعتذر للذهاب إلى الحمام، وذكر أن نتنياهو، بقي هناك لفترة من الوقت، وقد يكون ذلك مصادفة أو لا، لكن تم إبلاغي أنه في وقت لاحق عندما كانوا يقومون بمسح منتظم لأجهزة التنصت، وجدوا جهاز تنصت في صندوق الحمام.يذكر أنه اتُهمت إسرائيل بزرع أجهزة تنصت في البيت الأبيض، في ذات الفترة الزمنية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل قد تعرضت للاستجواب أو التوبيخ بشأن واقعة جونسون.ووفقا لمسؤولين أمريكيين، خلصت واشنطن إلى أن إسرائيل كانت على الأرجح وراء وضع أجهزة مراقبة الهواتف المحمولة، التي عُثر عليها بالقرب من البيت الأبيض وأماكن حساسة أخرى حول العاصمة.

https://sarabic.ae/20241002/موسكو-تتهم-جونسون-بتحريض-الناتو-على-الصراع-مع-روسيا-1093359084.html

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