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جونسون: نتنياهو زرع جهاز تنصت في حمامي الشخصي
جونسون: نتنياهو زرع جهاز تنصت في حمامي الشخصي
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زرع جهاز تنصت في حمامه الشخصي، أثناء زيارته له في مقر الحكونة... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T18:27+0000
2024-10-03T18:27+0000
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بوريس جونسون
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وزعم جونسون، في كتابه "Unleashed"، أن فريق أمنه عثر على أجهزة تنصت في الحمام بعد أن استخدمه نتنياهو.وأوضح جونسون، لوسائل إعلام غربية، أن "كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذا الأمر موجود في الكتاب".وقال جونسون إن نتنياهو، خلال لقائهما في مكتبه القديم، اعتذر للذهاب إلى الحمام، وذكر أن نتنياهو، بقي هناك لفترة من الوقت، وقد يكون ذلك مصادفة أو لا، لكن تم إبلاغي أنه في وقت لاحق عندما كانوا يقومون بمسح منتظم لأجهزة التنصت، وجدوا جهاز تنصت في صندوق الحمام.يذكر أنه اتُهمت إسرائيل بزرع أجهزة تنصت في البيت الأبيض، في ذات الفترة الزمنية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل قد تعرضت للاستجواب أو التوبيخ بشأن واقعة جونسون.ووفقا لمسؤولين أمريكيين، خلصت واشنطن إلى أن إسرائيل كانت على الأرجح وراء وضع أجهزة مراقبة الهواتف المحمولة، التي عُثر عليها بالقرب من البيت الأبيض وأماكن حساسة أخرى حول العاصمة.
https://sarabic.ae/20241002/موسكو-تتهم-جونسون-بتحريض-الناتو-على-الصراع-مع-روسيا-1093359084.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, بوريس جونسون
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, بوريس جونسون

جونسون: نتنياهو زرع جهاز تنصت في حمامي الشخصي

18:27 GMT 03.10.2024
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс
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صرح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زرع جهاز تنصت في حمامه الشخصي، أثناء زيارته له في مقر الحكونة البريطانية، عندما كان وزيرا للخارجية عام 2017.
وزعم جونسون، في كتابه "Unleashed"، أن فريق أمنه عثر على أجهزة تنصت في الحمام بعد أن استخدمه نتنياهو.
وأوضح جونسون، لوسائل إعلام غربية، أن "كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذا الأمر موجود في الكتاب".
وقال جونسون إن نتنياهو، خلال لقائهما في مكتبه القديم، اعتذر للذهاب إلى الحمام، وذكر أن نتنياهو، بقي هناك لفترة من الوقت، وقد يكون ذلك مصادفة أو لا، لكن تم إبلاغي أنه في وقت لاحق عندما كانوا يقومون بمسح منتظم لأجهزة التنصت، وجدوا جهاز تنصت في صندوق الحمام.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 23 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو تتهم جونسون بتحريض الناتو على الصراع مع روسيا
أمس, 13:11 GMT
يذكر أنه اتُهمت إسرائيل بزرع أجهزة تنصت في البيت الأبيض، في ذات الفترة الزمنية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل قد تعرضت للاستجواب أو التوبيخ بشأن واقعة جونسون.
ووفقا لمسؤولين أمريكيين، خلصت واشنطن إلى أن إسرائيل كانت على الأرجح وراء وضع أجهزة مراقبة الهواتف المحمولة، التي عُثر عليها بالقرب من البيت الأبيض وأماكن حساسة أخرى حول العاصمة.
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