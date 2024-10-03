https://sarabic.ae/20241003/دولة-عربية-قد-تنتج-90-ألف-سيارة-العام-المقبل-1093406686.html

دولة عربية قد تنتج 90 ألف سيارة العام المقبل

دولة عربية قد تنتج 90 ألف سيارة العام المقبل

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الصناعة الجزائري علي عون، عن زيادة وتيرة الإنتاج في مصنع "فيات" للسيارات بولاية وهران، حيث بلغت نسبة الإنتاج حاليا في المصنع 70%. 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T15:12+0000

2024-10-03T15:12+0000

2024-10-03T15:12+0000

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وخلال زيارته، اليوم الخميس، لولاية وهران، وتفقده لمصنع "فيات"، أكد الوزير أن المصنع يُنتج أنواعا عدة من السيارات.وبحسب صحيفة "النهار"، قال عون إن "المصنع ينتج حاليا 4 سيارات من طراز "فيات 500" في الساعة، و13 سيارة "فيات دوبلو" في الساعة، وهي من الطرازات ذات الطلب المرتفع".وأشار إلى أنه تم وضع خطة تهدف لإنتاج 24 ألف سيارة قبل نهاية هذا العام، لافتا إلى أن المصنع يوظف نحو 1500 عامل.وفي إطار تعزيز التكامل المحلي، تم توقيع عقود شراكة مع 4 موردين محليين معتمدين من قبل مصنع "فيات" لتوريد العجلات وتركيبها، بالإضافة إلى الألياف الكهربائية والإلكترونية وتجهيزات "سيرغاز".وأثناء جولته في المصنع، تفقد الوزير الجزائري مراحل إنتاج السيارات واطّلع على تقدم أعمال التوسعة، بما في ذلك ورش الدهان واللحام، التي ستُسهم في زيادة نسبة التكامل المحلي.كما أطلق الوزير رسميًا إنتاج الطراز الجديد من "فيات دوبلو"، واطّلع على النموذج الأولي "Fiat Doblo Vitrè"، الذي سيتم إنتاجه نهاية عام 2024. وفقا للصحيفة.

https://sarabic.ae/20240311/خبراء-سوق-صناعات-السيارات-في-الجزائر-أصبحت-واعدة-1086877129.html

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