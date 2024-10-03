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سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت
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سلاح الجو الروسي يشن غارات على 4 قواعد للمسلحين الإرهابيين في سوريا
سلاح الجو الروسي يشن غارات على 4 قواعد للمسلحين الإرهابيين في سوريا
سبوتنيك عربي
صرح النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الروسية في سوريا، شنت ضربات على... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T20:29+0000
2024-10-03T20:29+0000
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وأضاف إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي: "تواصل قيادة القوات المسلحة السورية، بدعم من مجموعة القوات الروسية، عمليات الاستطلاع والتفتيش في المناطق الصحراوية الجبلية بمحافظتي حمص ودير الزور، ونفذ سلاح الجو الروسي غارات على 4 قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف".وأضاف إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي: "شنت القوات الجوية الروسية ضربات في المناطق الصحراوية في محافظتي حمص ودير الزور، ضد 21 قاعدة محددة للمسلحين، الذين غادروا منطقة التنف".وبحسب إيغناسيوك، فإن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق مواقف خطيرة في سماء سوريا، من خلال التحليق في انتهاك لبروتوكولات منع التصادم.وأضاف إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي، أن "القوات الجوية الروسية شنت ضربات في المناطق الصحراوية في محافظتي حمص ودير الزور، على 8 قواعد محددة للمسلحين، الذين غادروا منطقة التنف".ويوم 17 سبتمبرالماضي، أعلن النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، أن طائرة مسيرة من طراز "إم كيو-9" تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، اقتربت بشكل خطير من طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية من طراز "سو-35" جنوبي محافظة حمص في سوريا.
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري

سلاح الجو الروسي يشن غارات على 4 قواعد للمسلحين الإرهابيين في سوريا

20:29 GMT 03.10.2024
© Photo / Ministry of Defence of The Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورقاذفة القنابل "تو-22" تهبط في مطار قاعدة حميميم في سوريا
قاذفة القنابل تو-22 تهبط في مطار قاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© Photo / Ministry of Defence of The Russian Federation
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صرح النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الروسية في سوريا، شنت ضربات على 4 قواعد للمسلحين الإرهابيين في البلاد.
وأضاف إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي: "تواصل قيادة القوات المسلحة السورية، بدعم من مجموعة القوات الروسية، عمليات الاستطلاع والتفتيش في المناطق الصحراوية الجبلية بمحافظتي حمص ودير الزور، ونفذ سلاح الجو الروسي غارات على 4 قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف".

وأفاد النقيب نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن القوات الجوية الروسية في سوريا، نفذت ضربات على 21 قاعدة للمسلحين في البلاد.

وأضاف إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي: "شنت القوات الجوية الروسية ضربات في المناطق الصحراوية في محافظتي حمص ودير الزور، ضد 21 قاعدة محددة للمسلحين، الذين غادروا منطقة التنف".
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وبحسب إيغناسيوك، فإن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق مواقف خطيرة في سماء سوريا، من خلال التحليق في انتهاك لبروتوكولات منع التصادم.

وذكر النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يوم 26 سبتمبر الماضي، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على 8 قواعد محددة للمسلحين الإرهابيين، الذين غادروا منطقة التنف.

وأضاف إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي، أن "القوات الجوية الروسية شنت ضربات في المناطق الصحراوية في محافظتي حمص ودير الزور، على 8 قواعد محددة للمسلحين، الذين غادروا منطقة التنف".
ويوم 17 سبتمبرالماضي، أعلن النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، أن طائرة مسيرة من طراز "إم كيو-9" تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، اقتربت بشكل خطير من طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية من طراز "سو-35" جنوبي محافظة حمص في سوريا.
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