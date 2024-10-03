أطرف صور الأسبوع التي رصدتها عدسات الكاميرات

يجلس الكلب جينغو بين هيكلين من الشجر في حديقة بلندن بهدف تحسين رفاهية الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون أو يزورون المنطقة.
يجلس الكلب جينغو بين هيكلين من الشجر في حديقة بلندن بهدف تحسين رفاهية الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون أو يزورون المنطقة.
روبوت رباعي الأرجل يسير خلال احتفال بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين ليوم القوات المسلحة الكورية في سيونغنام بكوريا الجنوبية
روبوت رباعي الأرجل يسير خلال احتفال بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين ليوم القوات المسلحة الكورية في سيونغنام بكوريا الجنوبية
المشاركون في المهرجان يشاهدون فرقة "سليبكنوت" وهي تؤدي عروضها خلال مهرجان موسيقي في ولاية كنتاكي الأمريكية.
المشاركون في المهرجان يشاهدون فرقة "سليبكنوت" وهي تؤدي عروضها خلال مهرجان موسيقي في ولاية كنتاكي الأمريكية.
يستعد المشاركون لسباق المركبات محلية الصنع التي تعمل بقوة الجاذبية في بوغوتا، كولومبيا.
يستعد المشاركون لسباق المركبات محلية الصنع التي تعمل بقوة الجاذبية في بوغوتا، كولومبيا.
يمد كوربين كارول لاعب فريق أريزونا دياموندباكس يده فوق السياج لالتقاط كرة طائرة ضربها مايك ياسترزيمسكي لاعب فريق سان فرانسيسكو جاينتس خلال الشوط الثاني من مباراة بيسبول.
يمد كوربين كارول لاعب فريق أريزونا دياموندباكس يده فوق السياج لالتقاط كرة طائرة ضربها مايك ياسترزيمسكي لاعب فريق سان فرانسيسكو جاينتس خلال الشوط الثاني من مباراة بيسبول.
كاتدرائية برلين مضاءة خلال بروفة لمهرجان الأضواء القادم في برلين، ألمانيا.
كاتدرائية برلين مضاءة خلال بروفة لمهرجان الأضواء القادم في برلين، ألمانيا.
مشجعة فريق بالتيمور رافينز تؤدي عرضًا خلال مباراة كرة قدم أمريكية ضد فريق بوفالو بيلز، الأحد 29 سبتمبر 2024، في بالتيمور.
مشجعة فريق بالتيمور رافينز تؤدي عرضًا خلال مباراة كرة قدم أمريكية ضد فريق بوفالو بيلز، الأحد 29 سبتمبر 2024، في بالتيمور.
أشخاص يمرون بجوار شخص يرتدي قناع حصان ويعزف على الأكورديون في ساحة ماريا تيريزين في فيينا، النمسا.
أشخاص يمرون بجوار شخص يرتدي قناع حصان ويعزف على الأكورديون في ساحة ماريا تيريزين في فيينا، النمسا.
يتفاعل هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد خلال مباراة كرة القدم في المرحلة الافتتاحية للدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وتفينتي في ملعب أولد ترافورد في مانشستر بإنجلترا.
يتفاعل هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد خلال مباراة كرة القدم في المرحلة الافتتاحية للدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وتفينتي في ملعب أولد ترافورد في مانشستر بإنجلترا.