أطرف صور الأسبوع التي رصدتها عدسات الكاميرات

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البرنامج الصباحي
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قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
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183 د
بلا قيود
خبير: سيعيدون تنشيط الإرهاب في المنطقة لإشغال المقاومة
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59 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
17:03 GMT
59 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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20:03 GMT
64 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:31 GMT
29 د
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أطرف صور الأسبوع التي رصدتها عدسات الكاميرات
أطرف صور الأسبوع التي رصدتها عدسات الكاميرات
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 03.10.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أطرف صور الأسبوع التي رصدتها عدسات الكاميرات

10:05 GMT 03.10.2024 (تم التحديث: 12:02 GMT 03.10.2024)
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

يجلس الكلب جينغو بين هيكلين من الشجر في حديقة بلندن بهدف تحسين رفاهية الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون أو يزورون المنطقة.

يجلس الكلب جينغو بين هيكلين من الشجر في حديقة بلندن بهدف تحسين رفاهية الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون أو يزورون المنطقة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

يجلس الكلب جينغو بين هيكلين من الشجر في حديقة بلندن بهدف تحسين رفاهية الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون أو يزورون المنطقة.

© AP Photo / Kim Hong-Ji

روبوت رباعي الأرجل يسير خلال احتفال بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين ليوم القوات المسلحة الكورية في سيونغنام بكوريا الجنوبية

روبوت رباعي الأرجل يسير خلال احتفال بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين ليوم القوات المسلحة الكورية في سيونغنام بكوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Kim Hong-Ji

روبوت رباعي الأرجل يسير خلال احتفال بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين ليوم القوات المسلحة الكورية في سيونغنام بكوريا الجنوبية

© AP Photo / Amy Harris

المشاركون في المهرجان يشاهدون فرقة "سليبكنوت" وهي تؤدي عروضها خلال مهرجان موسيقي في ولاية كنتاكي الأمريكية.

المشاركون في المهرجان يشاهدون فرقة &quot;سليبكنوت&quot; وهي تؤدي عروضها خلال مهرجان موسيقي في ولاية كنتاكي الأمريكية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Amy Harris

المشاركون في المهرجان يشاهدون فرقة "سليبكنوت" وهي تؤدي عروضها خلال مهرجان موسيقي في ولاية كنتاكي الأمريكية.

© AP Photo / Ivan Valencia

يستعد المشاركون لسباق المركبات محلية الصنع التي تعمل بقوة الجاذبية في بوغوتا، كولومبيا.

يستعد المشاركون لسباق المركبات محلية الصنع التي تعمل بقوة الجاذبية في بوغوتا، كولومبيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ivan Valencia

يستعد المشاركون لسباق المركبات محلية الصنع التي تعمل بقوة الجاذبية في بوغوتا، كولومبيا.

© AP Photo / Ross D. Franklin

يمد كوربين كارول لاعب فريق أريزونا دياموندباكس يده فوق السياج لالتقاط كرة طائرة ضربها مايك ياسترزيمسكي لاعب فريق سان فرانسيسكو جاينتس خلال الشوط الثاني من مباراة بيسبول.

يمد كوربين كارول لاعب فريق أريزونا دياموندباكس يده فوق السياج لالتقاط كرة طائرة ضربها مايك ياسترزيمسكي لاعب فريق سان فرانسيسكو جاينتس خلال الشوط الثاني من مباراة بيسبول. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ross D. Franklin

يمد كوربين كارول لاعب فريق أريزونا دياموندباكس يده فوق السياج لالتقاط كرة طائرة ضربها مايك ياسترزيمسكي لاعب فريق سان فرانسيسكو جاينتس خلال الشوط الثاني من مباراة بيسبول.

© AP Photo / Markus Schreiber

كاتدرائية برلين مضاءة خلال بروفة لمهرجان الأضواء القادم في برلين، ألمانيا.

كاتدرائية برلين مضاءة خلال بروفة لمهرجان الأضواء القادم في برلين، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Markus Schreiber

كاتدرائية برلين مضاءة خلال بروفة لمهرجان الأضواء القادم في برلين، ألمانيا.

© AP Photo / Terrance Williams

مشجعة فريق بالتيمور رافينز تؤدي عرضًا خلال مباراة كرة قدم أمريكية ضد فريق بوفالو بيلز، الأحد 29 سبتمبر 2024، في بالتيمور.

مشجعة فريق بالتيمور رافينز تؤدي عرضًا خلال مباراة كرة قدم أمريكية ضد فريق بوفالو بيلز، الأحد 29 سبتمبر 2024، في بالتيمور. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Terrance Williams

مشجعة فريق بالتيمور رافينز تؤدي عرضًا خلال مباراة كرة قدم أمريكية ضد فريق بوفالو بيلز، الأحد 29 سبتمبر 2024، في بالتيمور.

© AP Photo / Andreea Alexandru

أشخاص يمرون بجوار شخص يرتدي قناع حصان ويعزف على الأكورديون في ساحة ماريا تيريزين في فيينا، النمسا.

أشخاص يمرون بجوار شخص يرتدي قناع حصان ويعزف على الأكورديون في ساحة ماريا تيريزين في فيينا، النمسا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andreea Alexandru

أشخاص يمرون بجوار شخص يرتدي قناع حصان ويعزف على الأكورديون في ساحة ماريا تيريزين في فيينا، النمسا.

© AP Photo / Dave Thompson

يتفاعل هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد خلال مباراة كرة القدم في المرحلة الافتتاحية للدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وتفينتي في ملعب أولد ترافورد في مانشستر بإنجلترا.

يتفاعل هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد خلال مباراة كرة القدم في المرحلة الافتتاحية للدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وتفينتي في ملعب أولد ترافورد في مانشستر بإنجلترا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dave Thompson

يتفاعل هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد خلال مباراة كرة القدم في المرحلة الافتتاحية للدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وتفينتي في ملعب أولد ترافورد في مانشستر بإنجلترا.

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