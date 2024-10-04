https://sarabic.ae/20241004/بايدن-قمنا-بمساعدة-إسرائيل-وسنقوم-بحمايتها-1093417543.html
بايدن: قمنا بمساعدة إسرائيل وسنقوم بحمايتها
بايدن: قمنا بمساعدة إسرائيل وسنقوم بحمايتها
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم الجمعة، إن واشنطن ساعدت إسرائيل بالفعل وستستمر في حمايتها، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل الغارات على لبنان وتفكر... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T00:30+0000
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كما أكد بايدن أنه "يمكن تجنب" الحرب الشاملة في الشرق الأوسط، موضحا للصحفيين في البيت الأبيض عند سؤاله عن مدى ثقته في إمكانية تجنب حرب شاملة في المنطقة: "لا أعتقد أن هناك حرباً شاملة ستحدث. أعتقد أننا يمكننا تجنبها".وأضاف: "لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به".وشنت طائرات حربية إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عدة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.
https://sarabic.ae/20241003/سلسلة-غارات-إسرائيلية-عنيفة-تستهدف-الضاحية-الجنوبية-لمدينة-بيروت--1093416832.html
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جو بايدن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
جو بايدن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بايدن: قمنا بمساعدة إسرائيل وسنقوم بحمايتها
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم الجمعة، إن واشنطن ساعدت إسرائيل بالفعل وستستمر في حمايتها، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل الغارات على لبنان وتفكر في الرد على هجوم صاروخي إيراني.
كما أكد بايدن أنه "يمكن تجنب" الحرب الشاملة في الشرق الأوسط، موضحا للصحفيين في البيت الأبيض عند سؤاله عن مدى ثقته في إمكانية تجنب حرب شاملة في المنطقة: "لا أعتقد أن هناك حرباً شاملة ستحدث. أعتقد أننا يمكننا تجنبها".
وأضاف: "لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به".
وشنت طائرات حربية إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عدة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية
للعاصمة اللبنانية بيروت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.