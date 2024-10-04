https://sarabic.ae/20241004/تحرك-عاجل-من-الجزائر-لمساندة-لبنان-1093430338.html
تحرك عاجل من الجزائر لمساندة لبنان
تحرك عاجل من الجزائر لمساندة لبنان
سبوتنيك عربي
أجرى كريم رزقي، مسؤول العلاقات العامة في هيئة الإغاثة بجمعية "العلماء المسلمين في الجزائر"، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا برئيس "المركز العربي الدولي للتواصل... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T12:09+0000
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وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، أكد رزقي خلال الاتصال أن "الجزائر، بكل مكوناتها، تقف إلى جانب لبنان شعبا ومقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي".من جهته، شكر معن بشور جمعية العلماء المسلمين والشعب الجزائري، مشيدًا بمواقف الجزائر ورئيسها عبد المجيد تبون في دعم لبنان وفلسطين وكل القضايا العادلة.وكشف عن زيارة قريبة يقوم بها كريم رزقي إلى بيروت لترتيب وصول الوفد الطبي الجزائري.يشار إلى أنه في 23 سبتمبر/أيلول 2024، بدأت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على لبنان ضمن الصراع المستمر بين إسرائيل و"حزب الله".وأسفرت تلك الهجمات حتى تاريخه عن مقتل أكثر من 800 شخص، وإصابة أكثر من 5000 آخرين، وتشريد مئات الآلاف من المدنيين اللبنانيين.
https://sarabic.ae/20241003/بتوجيه-من-بوتين-وصول-طائرة-مساعدات-روسية-إلى-لبنان-فيديو--1093386885.html
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لبنان, أخبار لبنان, الجزائر, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, الجزائر, العالم العربي, الأخبار
تحرك عاجل من الجزائر لمساندة لبنان
أجرى كريم رزقي، مسؤول العلاقات العامة في هيئة الإغاثة بجمعية "العلماء المسلمين في الجزائر"، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا برئيس "المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن" في لبنان، معن بشور.
وحسب وكالة
الأنباء اللبنانية، أكد رزقي خلال الاتصال أن "الجزائر، بكل مكوناتها، تقف إلى جانب لبنان شعبا ومقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي".
وأوضح أن "جمعية العلماء المسلمين في الجزائر قررت إرسال وفد طبي إلى لبنان خلال الأيام المقبلة للإسهام في تقديم الدعم الطبي ومعالجة جرحى العدوان".
من جهته، شكر معن بشور جمعية العلماء المسلمين والشعب الجزائري، مشيدًا بمواقف الجزائر ورئيسها عبد المجيد تبون في دعم لبنان وفلسطين وكل القضايا العادلة.
وكشف عن زيارة قريبة يقوم بها كريم رزقي إلى بيروت لترتيب وصول الوفد الطبي الجزائري.
كما دعا بشور جميع الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى الاقتداء بالجزائر والدول التي قدمت مساعدات للبنان، مشددًا على ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة، الضفة الغربية، ولبنان.
يشار إلى أنه في 23 سبتمبر/أيلول 2024، بدأت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على لبنان
ضمن الصراع المستمر بين إسرائيل و"حزب الله".
وأسفرت تلك الهجمات حتى تاريخه عن مقتل أكثر من 800 شخص، وإصابة أكثر من 5000 آخرين، وتشريد مئات الآلاف من المدنيين اللبنانيين.