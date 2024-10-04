تحرك عاجل من الجزائر لمساندة لبنان

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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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حصاد الأسبوع
برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
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في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
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خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:03 GMT
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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29 د
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البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
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تحرك عاجل من الجزائر لمساندة لبنان
تحرك عاجل من الجزائر لمساندة لبنان
سبوتنيك عربي
أجرى كريم رزقي، مسؤول العلاقات العامة في هيئة الإغاثة بجمعية "العلماء المسلمين في الجزائر"، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا برئيس "المركز العربي الدولي للتواصل... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T12:09+0000
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وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، أكد رزقي خلال الاتصال أن "الجزائر، بكل مكوناتها، تقف إلى جانب لبنان شعبا ومقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي".من جهته، شكر معن بشور جمعية العلماء المسلمين والشعب الجزائري، مشيدًا بمواقف الجزائر ورئيسها عبد المجيد تبون في دعم لبنان وفلسطين وكل القضايا العادلة.وكشف عن زيارة قريبة يقوم بها كريم رزقي إلى بيروت لترتيب وصول الوفد الطبي الجزائري.يشار إلى أنه في 23 سبتمبر/أيلول 2024، بدأت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على لبنان ضمن الصراع المستمر بين إسرائيل و"حزب الله".وأسفرت تلك الهجمات حتى تاريخه عن مقتل أكثر من 800 شخص، وإصابة أكثر من 5000 آخرين، وتشريد مئات الآلاف من المدنيين اللبنانيين.
https://sarabic.ae/20241003/بتوجيه-من-بوتين-وصول-طائرة-مساعدات-روسية-إلى-لبنان-فيديو--1093386885.html
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لبنان, أخبار لبنان, الجزائر, العالم العربي, الأخبار

تحرك عاجل من الجزائر لمساندة لبنان

12:09 GMT 04.10.2024
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
تابعنا عبر
أجرى كريم رزقي، مسؤول العلاقات العامة في هيئة الإغاثة بجمعية "العلماء المسلمين في الجزائر"، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا برئيس "المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن" في لبنان، معن بشور.
وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، أكد رزقي خلال الاتصال أن "الجزائر، بكل مكوناتها، تقف إلى جانب لبنان شعبا ومقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

وأوضح أن "جمعية العلماء المسلمين في الجزائر قررت إرسال وفد طبي إلى لبنان خلال الأيام المقبلة للإسهام في تقديم الدعم الطبي ومعالجة جرحى العدوان".

من جهته، شكر معن بشور جمعية العلماء المسلمين والشعب الجزائري، مشيدًا بمواقف الجزائر ورئيسها عبد المجيد تبون في دعم لبنان وفلسطين وكل القضايا العادلة.
لحظة وصول طائرة مساعدات إنسانية إلى لبنان بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
بتوجيه من بوتين... وصول طائرة مساعدات روسية إلى لبنان... فيديو
أمس, 07:30 GMT
وكشف عن زيارة قريبة يقوم بها كريم رزقي إلى بيروت لترتيب وصول الوفد الطبي الجزائري.

كما دعا بشور جميع الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى الاقتداء بالجزائر والدول التي قدمت مساعدات للبنان، مشددًا على ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة، الضفة الغربية، ولبنان.

يشار إلى أنه في 23 سبتمبر/أيلول 2024، بدأت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على لبنان ضمن الصراع المستمر بين إسرائيل و"حزب الله".
وأسفرت تلك الهجمات حتى تاريخه عن مقتل أكثر من 800 شخص، وإصابة أكثر من 5000 آخرين، وتشريد مئات الآلاف من المدنيين اللبنانيين.
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