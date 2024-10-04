تظاهرات شعبية رفضا للمناهج التعليمية التي يفرضها مسلحو واشنطن شمالي سوريا
© Sputnik . Atia Al atia مظاهرات شعبية رفضا للمناهج التعليمية التي يفرضها مسلحو واشنطن شمال سوريا
© Sputnik . Atia Al atia
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شهدت أكبر المدن التجارية الخاضعة لسيطرة المسلحين الموالين للجيش الأمريكي شمال شرقي سوريا، إضراباً عاماً ومظاهرات شعبية كبيرة، احتجاجا على ممارساتهم بحق سكان المدينة وأبناء القبائل العربية، ورفضاً منهم للمناهج المؤدلجة التي يفرضوها عليهم، متمسكين بالمنهاج التعليمي الحكومي للدولة السورية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن "مدينة منبج بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، شهدت اليوم الجمعة 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إضراباً عاماً في الأسواق، مع إغلاق جميع المحال التجارية والخروج بمظاهرات شعبية كبيرة جابت أحياء ومناطق المدينة، رفضاً لممارسات "قسد" ضد المدنيين، ورفضهم القاطع للمناهج "الكردي".
وكان طلاب ومعلمو مدينة منبج، قد أعلنوا إضرابا عن العملية التعليمية رفضا للمناهج التي فرضها مسلحون موالون للجيش الأمريكي في مناطق سيطرتهم شمالي سوريا، منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث قام مجموعة منهم بمهاجمة إحدى السيارات المحملة بالكتب ورميها بالحجارة وتمزيق عدد كبير منها.
© Sputnik . Atia Al atia مظاهرات شعبية رفضا للمناهج التعليمية التي يفرضها مسلحو واشنطن شمال سوريا
مظاهرات شعبية رفضا للمناهج التعليمية التي يفرضها مسلحو واشنطن شمال سوريا
© Sputnik . Atia Al atia
وكشف أحمد المحمد، أحد سكان منبج والعامل في مجال التعليم والتربية لوكالة "سبوتنيك"، أن "المعلمين والطلاب والإداريين في مدارس منطقة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، أعلنوا إضرابا عن الدوام في مدارسهم، منذ أسبوع، رفضاً منهم لنية "قسد" فرض المناهج التعليمية الكردية على مدارس المنطقة، أسوة بالمدارس الأخرى الواقعة تحت سيطرتها في محافظتي الحسكة والرقة وعين العرب في ريف حلب".
© Sputnik . Atia Al atia مظاهرات شعبية رفضا للمناهج التعليمية التي يفرضها مسلحو واشنطن شمال سوريا
مظاهرات شعبية رفضا للمناهج التعليمية التي يفرضها مسلحو واشنطن شمال سوريا
© Sputnik . Atia Al atia
وأوضح المحمد، بالقول: "يأتي هذا الإضراب الشعبي في مدينة منبج وريفها، ردًا على قيام "قسد" بتوزيع كتب من منهاجه المسيس على عدد كبير من المدارس في الصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، ما جعل سكان المنطقة يعلنون عن نيتهم تنفيذ إضراب عام مع دعوات للخروج بالمظاهرات الشعبية".
وتابع: "جميع الكوادر التدريسية والتعليمية والطلاب والكوادر الإدارية التابعين لوزارة التربية السورية الحكومية، في 300 مدرسة لجميع المراحل في مدينة وريف منبج، أضربوا عن التعليم، رفضاً منهم لفرض منهاج مغير لمنهاج وزارة التربية السورية".
وأشار المحمد إلى أن "جميع سكان مدينة منبج من كافة المكونات، خرجوا اليوم الجمعة، بمظاهرات واعتصامات شعبية تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، رفضاً لهذه المناهج التي لا تحترم خصوصية المجتمع السوري من النواحي كافة، خصوصاً الدينية والاجتماعية والتاريخية، باعتبارها تشويه كامل".
وتشهد مناطق سيطرة ونفوذ الجيش الأمريكي و قوات "قسد" شمالي وشرقي سوريا، حالة من الغضب الشعبي والتظاهرات العشائرية ضد ممارسات "قسد" المدعومة من الجيش الأمريكي، التي تتركز على سرقة النفط والغاز والقمح والتجنيد القسري والاعتقالات التعسفية ومنع التعليم وإغلاق المدارس ونشر الجهل والفقر.