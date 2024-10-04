"حزب الله" يعلق على أنباء دفن نصر الله في مكان سري

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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
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خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
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الجوع يفتك باليمنيين
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:17 GMT
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
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"حزب الله" يعلق على أنباء دفن نصر الله في مكان سري
"حزب الله" يعلق على أنباء دفن نصر الله في مكان سري
سبوتنيك عربي
نفى "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، التقارير التي تحدثت عن دفن الأمين العام للحزب حسن نصرالله، بشكل مؤقت في مكان سري. 04.10.2024, سبوتنيك عربي
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ووصف مصدر في الحزب، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" شرط عدم الكشف عن هويته، هذه المزاعم بأنها "مجرد شائعات".وأوضح أن الأمين العام للحزب لم يُدفن بشكل مؤقت، لصعوبة تنظيم جنازة شعبية بسبب التهديدات الإسرائيلية.كما أكد المصدر أنه لم يُتخذ بعد أي قرار بشأن موعد أو مكان دفن نصر الله.وكانت وسائل إعلام غربية قد نقلت عن مصدر في حزب الله قوله، إن نصرالله قد تم دفنه مؤقتاً في مكان سري لتجنب استهداف إسرائيل لجنازته.وقُتل نصر الله الأسبوع الماضي في غارة جوية إسرائيلية على لبنان، حسب بيان للحزب.وانتشل جثمان حسن نصر الله غداة مقتله، ونقل إلى أحد مستشفيات بيروت، دون أن تظهر عليه أي إصابات جسدية.وتم غسل الجثمان وتكفينه في اليوم التالي، ولم يُحدد موعد تشييعه ودفنه.يشار إلى أنه في 23 سبتمبر/أيلول 2024، بدأت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على لبنان ضمن الصراع المستمر بين إسرائيل وحزب الله.وأسفرت تلك الهجمات حتى تاريخه عن مقتل أكثر من 800 شخص، وإصابة أكثر من 5000 آخرين، وتشريد مئات الآلاف من المدنيين اللبنانيين.
https://sarabic.ae/20240929/تقرير-يكشف-كيف-نجحت-إسرائيل-في-تحديد-موقع-نصر-الله-واغتياله-1093231640.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

"حزب الله" يعلق على أنباء دفن نصر الله في مكان سري

11:07 GMT 04.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayكلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني، حس نصر الله، في احتفال تكريمي "للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس"
كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني، حس نصر الله، في احتفال تكريمي للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
نفى "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، التقارير التي تحدثت عن دفن الأمين العام للحزب حسن نصرالله، بشكل مؤقت في مكان سري.
ووصف مصدر في الحزب، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" شرط عدم الكشف عن هويته، هذه المزاعم بأنها "مجرد شائعات".
وأوضح أن الأمين العام للحزب لم يُدفن بشكل مؤقت، لصعوبة تنظيم جنازة شعبية بسبب التهديدات الإسرائيلية.
كما أكد المصدر أنه لم يُتخذ بعد أي قرار بشأن موعد أو مكان دفن نصر الله.
وكانت وسائل إعلام غربية قد نقلت عن مصدر في حزب الله قوله، إن نصرالله قد تم دفنه مؤقتاً في مكان سري لتجنب استهداف إسرائيل لجنازته.
طيران التحالف الدولي - المقاتلة إف-35 إس (F-35C) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
تقرير يكشف كيف نجحت إسرائيل في تحديد موقع نصر الله واغتياله
29 سبتمبر, 05:35 GMT
وقُتل نصر الله الأسبوع الماضي في غارة جوية إسرائيلية على لبنان، حسب بيان للحزب.
وانتشل جثمان حسن نصر الله غداة مقتله، ونقل إلى أحد مستشفيات بيروت، دون أن تظهر عليه أي إصابات جسدية.
وتم غسل الجثمان وتكفينه في اليوم التالي، ولم يُحدد موعد تشييعه ودفنه.
يشار إلى أنه في 23 سبتمبر/أيلول 2024، بدأت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على لبنان ضمن الصراع المستمر بين إسرائيل وحزب الله.
وأسفرت تلك الهجمات حتى تاريخه عن مقتل أكثر من 800 شخص، وإصابة أكثر من 5000 آخرين، وتشريد مئات الآلاف من المدنيين اللبنانيين.
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