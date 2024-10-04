https://sarabic.ae/20241004/حزب-الله-يعلق-على-أنباء-دفن-نصر-الله-في-مكان-سري-1093428261.html

"حزب الله" يعلق على أنباء دفن نصر الله في مكان سري

"حزب الله" يعلق على أنباء دفن نصر الله في مكان سري

سبوتنيك عربي

نفى "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، التقارير التي تحدثت عن دفن الأمين العام للحزب حسن نصرالله، بشكل مؤقت في مكان سري. 04.10.2024, سبوتنيك عربي

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ووصف مصدر في الحزب، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" شرط عدم الكشف عن هويته، هذه المزاعم بأنها "مجرد شائعات".وأوضح أن الأمين العام للحزب لم يُدفن بشكل مؤقت، لصعوبة تنظيم جنازة شعبية بسبب التهديدات الإسرائيلية.كما أكد المصدر أنه لم يُتخذ بعد أي قرار بشأن موعد أو مكان دفن نصر الله.وكانت وسائل إعلام غربية قد نقلت عن مصدر في حزب الله قوله، إن نصرالله قد تم دفنه مؤقتاً في مكان سري لتجنب استهداف إسرائيل لجنازته.وقُتل نصر الله الأسبوع الماضي في غارة جوية إسرائيلية على لبنان، حسب بيان للحزب.وانتشل جثمان حسن نصر الله غداة مقتله، ونقل إلى أحد مستشفيات بيروت، دون أن تظهر عليه أي إصابات جسدية.وتم غسل الجثمان وتكفينه في اليوم التالي، ولم يُحدد موعد تشييعه ودفنه.يشار إلى أنه في 23 سبتمبر/أيلول 2024، بدأت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على لبنان ضمن الصراع المستمر بين إسرائيل وحزب الله.وأسفرت تلك الهجمات حتى تاريخه عن مقتل أكثر من 800 شخص، وإصابة أكثر من 5000 آخرين، وتشريد مئات الآلاف من المدنيين اللبنانيين.

https://sarabic.ae/20240929/تقرير-يكشف-كيف-نجحت-إسرائيل-في-تحديد-موقع-نصر-الله-واغتياله-1093231640.html

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