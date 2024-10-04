https://sarabic.ae/20241004/حزب-الله-يعلق-على-أنباء-دفن-نصر-الله-في-مكان-سري-1093428261.html
"حزب الله" يعلق على أنباء دفن نصر الله في مكان سري
"حزب الله" يعلق على أنباء دفن نصر الله في مكان سري
سبوتنيك عربي
نفى "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، التقارير التي تحدثت عن دفن الأمين العام للحزب حسن نصرالله، بشكل مؤقت في مكان سري. 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T11:07+0000
2024-10-04T11:07+0000
2024-10-04T11:07+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/03/1082777807_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_49b8e03fcd9ad3361cff0fe835383101.jpg
ووصف مصدر في الحزب، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" شرط عدم الكشف عن هويته، هذه المزاعم بأنها "مجرد شائعات".وأوضح أن الأمين العام للحزب لم يُدفن بشكل مؤقت، لصعوبة تنظيم جنازة شعبية بسبب التهديدات الإسرائيلية.كما أكد المصدر أنه لم يُتخذ بعد أي قرار بشأن موعد أو مكان دفن نصر الله.وكانت وسائل إعلام غربية قد نقلت عن مصدر في حزب الله قوله، إن نصرالله قد تم دفنه مؤقتاً في مكان سري لتجنب استهداف إسرائيل لجنازته.وقُتل نصر الله الأسبوع الماضي في غارة جوية إسرائيلية على لبنان، حسب بيان للحزب.وانتشل جثمان حسن نصر الله غداة مقتله، ونقل إلى أحد مستشفيات بيروت، دون أن تظهر عليه أي إصابات جسدية.وتم غسل الجثمان وتكفينه في اليوم التالي، ولم يُحدد موعد تشييعه ودفنه.يشار إلى أنه في 23 سبتمبر/أيلول 2024، بدأت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على لبنان ضمن الصراع المستمر بين إسرائيل وحزب الله.وأسفرت تلك الهجمات حتى تاريخه عن مقتل أكثر من 800 شخص، وإصابة أكثر من 5000 آخرين، وتشريد مئات الآلاف من المدنيين اللبنانيين.
https://sarabic.ae/20240929/تقرير-يكشف-كيف-نجحت-إسرائيل-في-تحديد-موقع-نصر-الله-واغتياله-1093231640.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/03/1082777807_86:0:1223:853_1920x0_80_0_0_e091ed3b43dc88326c048eff8abc33ae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
"حزب الله" يعلق على أنباء دفن نصر الله في مكان سري
نفى "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، التقارير التي تحدثت عن دفن الأمين العام للحزب حسن نصرالله، بشكل مؤقت في مكان سري.
ووصف مصدر في الحزب، في تصريح
لصحيفة "الشرق الأوسط" شرط عدم الكشف عن هويته، هذه المزاعم بأنها "مجرد شائعات".
وأوضح أن الأمين العام للحزب لم يُدفن بشكل مؤقت، لصعوبة تنظيم جنازة شعبية بسبب التهديدات الإسرائيلية.
كما أكد المصدر أنه لم يُتخذ بعد أي قرار بشأن موعد أو مكان دفن نصر الله.
وكانت وسائل إعلام غربية قد نقلت عن مصدر في حزب الله قوله، إن نصرالله قد تم دفنه مؤقتاً في مكان سري لتجنب استهداف إسرائيل لجنازته.
وقُتل نصر الله الأسبوع الماضي في غارة جوية إسرائيلية على لبنان، حسب بيان للحزب.
وانتشل جثمان حسن نصر الله
غداة مقتله، ونقل إلى أحد مستشفيات بيروت، دون أن تظهر عليه أي إصابات جسدية.
وتم غسل الجثمان وتكفينه في اليوم التالي، ولم يُحدد موعد تشييعه ودفنه.
يشار إلى أنه في 23 سبتمبر/أيلول 2024، بدأت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على لبنان
ضمن الصراع المستمر بين إسرائيل وحزب الله.
وأسفرت تلك الهجمات حتى تاريخه عن مقتل أكثر من 800 شخص، وإصابة أكثر من 5000 آخرين، وتشريد مئات الآلاف من المدنيين اللبنانيين.