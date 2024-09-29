https://sarabic.ae/20240929/تقرير-يكشف-كيف-نجحت-إسرائيل-في-تحديد-موقع-نصر-الله-واغتياله-1093231640.html
تقرير يكشف كيف نجحت إسرائيل في تحديد موقع نصر الله واغتياله
تقرير يكشف كيف نجحت إسرائيل في تحديد موقع نصر الله واغتياله
سبوتنيك عربي
أكد "حزب الله" اللبناني مقتل أمينه العام حسن نصر الله، يوم السبت، بضربة إسرائيلية، لكن وفقا لمسؤولين أمنيين، بدأت التحضيرات لاغتياله منذ سنوات عديدة، حيث جمعت... 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T05:35+0000
2024-09-29T05:35+0000
2024-09-29T05:35+0000
طوفان الأقصى
لبنان
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/86/1036898666_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_7a53bce76fd14bc0383195050f344546.jpg
وبحسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بدأ الموساد بوضع خطط دقيقة لمواجهة حزب الله منذ أكثر من عقد. تم خلالها تحليل نقاط القوة والضعف للحزب، مع تنفيذ سلسلة من العمليات الميدانية المفاجئة.ووفقا لتقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، لم تقتصر المعلومات الاستخباراتية على تحديد تحركات نصر الله وأعضاء حزب الله تحت الأرض، بل تضمنت أيضًا حسابات دقيقة بشأن القوة التدميرية اللازمة لاختراق التحصينات والوصول إلى نصر الله في مخبئه.وأفادت الصحيفة أن المعلومات الاستخباراتية المقدمة لسلاح الجو الإسرائيلي حددت موقع الغرفة التي كان يجتمع فيها نصر الله مع كبار قادة الحزب وعمق التحصينات التي كانوا يلجأون إليها لاتخاذ قراراتهم العسكرية.وأشار التقرير إلى أن هذه المعلومات لم تُجمع إلا من خلال سلسلة طويلة من العمليات الاستخباراتية التي امتدت لسنوات.حتى بعد الغارة التي استهدفت نصر الله وعدد من قادة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، واصل الموساد جمع المعلومات لتقييم نتائج الضربة ومدى دقتها.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن رسميا، أمس السبت، "مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت".وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
https://sarabic.ae/20240929/لافروف-يعلق-على-موقف-بايدن-بعد-مقتل-نصر-الله-1093231291.html
https://sarabic.ae/20240929/الولايات-المتحدة-ترصد-مؤشرات-على-استعداد-إسرائيل-لغزو-بري-للبنان-1093229418.html
https://sarabic.ae/20240928/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رسميا-مقتل-الأمين-العام-لحزب-الله-حسن-نصر-الله---عاجل-1093206564.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/86/1036898666_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_9171438ccbb429558b21694fa74b8a86.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
طوفان الأقصى, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
تقرير يكشف كيف نجحت إسرائيل في تحديد موقع نصر الله واغتياله
أكد "حزب الله" اللبناني مقتل أمينه العام حسن نصر الله، يوم السبت، بضربة إسرائيلية، لكن وفقا لمسؤولين أمنيين، بدأت التحضيرات لاغتياله منذ سنوات عديدة، حيث جمعت الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) معلومات حيوية من مصادر متعددة.
وبحسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بدأ الموساد بوضع خطط دقيقة لمواجهة حزب الله منذ أكثر من عقد. تم خلالها تحليل نقاط القوة والضعف للحزب، مع تنفيذ سلسلة من العمليات الميدانية المفاجئة.
ووفقا لتقرير صحيفة
"يديعوت أحرونوت"، لم تقتصر المعلومات الاستخباراتية على تحديد تحركات نصر الله وأعضاء حزب الله تحت الأرض، بل تضمنت أيضًا حسابات دقيقة بشأن القوة التدميرية اللازمة لاختراق التحصينات والوصول إلى نصر الله في مخبئه.
وأفادت الصحيفة أن المعلومات الاستخباراتية المقدمة لسلاح الجو الإسرائيلي حددت موقع الغرفة التي كان يجتمع فيها نصر الله مع كبار قادة الحزب وعمق التحصينات التي كانوا يلجأون إليها لاتخاذ قراراتهم العسكرية.
كما سمحت تلك المعلومات للطيارين الإسرائيليين بتحديد الزوايا المناسبة لإسقاط القنابل والارتفاعات المطلوبة للوصول إلى الهدف بدقة.
وأشار التقرير إلى أن هذه المعلومات لم تُجمع إلا من خلال سلسلة طويلة من العمليات الاستخباراتية التي امتدت لسنوات.
وتحديدا، استندت إسرائيل
إلى 3 مصادر رئيسية في الحصول على تلك المعلومات وهما الوحدة 8200 التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، الوحدة 504 المتخصصة في جمع المعلومات من المصادر البشرية، والوسائل البصرية التي تستخدمها القوات الإسرائيلية لتحديد المواقع عبر الطائرات المسيّرة.
حتى بعد الغارة التي استهدفت نصر الله وعدد من قادة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، واصل الموساد جمع المعلومات لتقييم نتائج الضربة ومدى دقتها.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن رسميا، أمس السبت، "مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت".
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله
".