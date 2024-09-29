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صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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https://sarabic.ae/20240929/تقرير-يكشف-كيف-نجحت-إسرائيل-في-تحديد-موقع-نصر-الله-واغتياله-1093231640.html
تقرير يكشف كيف نجحت إسرائيل في تحديد موقع نصر الله واغتياله
تقرير يكشف كيف نجحت إسرائيل في تحديد موقع نصر الله واغتياله
سبوتنيك عربي
أكد "حزب الله" اللبناني مقتل أمينه العام حسن نصر الله، يوم السبت، بضربة إسرائيلية، لكن وفقا لمسؤولين أمنيين، بدأت التحضيرات لاغتياله منذ سنوات عديدة، حيث جمعت... 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T05:35+0000
2024-09-29T05:35+0000
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وبحسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بدأ الموساد بوضع خطط دقيقة لمواجهة حزب الله منذ أكثر من عقد. تم خلالها تحليل نقاط القوة والضعف للحزب، مع تنفيذ سلسلة من العمليات الميدانية المفاجئة.ووفقا لتقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، لم تقتصر المعلومات الاستخباراتية على تحديد تحركات نصر الله وأعضاء حزب الله تحت الأرض، بل تضمنت أيضًا حسابات دقيقة بشأن القوة التدميرية اللازمة لاختراق التحصينات والوصول إلى نصر الله في مخبئه.وأفادت الصحيفة أن المعلومات الاستخباراتية المقدمة لسلاح الجو الإسرائيلي حددت موقع الغرفة التي كان يجتمع فيها نصر الله مع كبار قادة الحزب وعمق التحصينات التي كانوا يلجأون إليها لاتخاذ قراراتهم العسكرية.وأشار التقرير إلى أن هذه المعلومات لم تُجمع إلا من خلال سلسلة طويلة من العمليات الاستخباراتية التي امتدت لسنوات.حتى بعد الغارة التي استهدفت نصر الله وعدد من قادة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، واصل الموساد جمع المعلومات لتقييم نتائج الضربة ومدى دقتها.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن رسميا، أمس السبت، "مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت".وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
https://sarabic.ae/20240929/لافروف-يعلق-على-موقف-بايدن-بعد-مقتل-نصر-الله-1093231291.html
https://sarabic.ae/20240929/الولايات-المتحدة-ترصد-مؤشرات-على-استعداد-إسرائيل-لغزو-بري-للبنان-1093229418.html
https://sarabic.ae/20240928/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رسميا-مقتل-الأمين-العام-لحزب-الله-حسن-نصر-الله---عاجل-1093206564.html
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طوفان الأقصى, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار

تقرير يكشف كيف نجحت إسرائيل في تحديد موقع نصر الله واغتياله

05:35 GMT 29.09.2024
© Photo / Public domain/U.S. Navyطيران التحالف الدولي - المقاتلة "إف-35 إس" (F-35C)
طيران التحالف الدولي - المقاتلة إف-35 إس (F-35C) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© Photo / Public domain/U.S. Navy
تابعنا عبر
أكد "حزب الله" اللبناني مقتل أمينه العام حسن نصر الله، يوم السبت، بضربة إسرائيلية، لكن وفقا لمسؤولين أمنيين، بدأت التحضيرات لاغتياله منذ سنوات عديدة، حيث جمعت الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) معلومات حيوية من مصادر متعددة.
وبحسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بدأ الموساد بوضع خطط دقيقة لمواجهة حزب الله منذ أكثر من عقد. تم خلالها تحليل نقاط القوة والضعف للحزب، مع تنفيذ سلسلة من العمليات الميدانية المفاجئة.
ووفقا لتقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، لم تقتصر المعلومات الاستخباراتية على تحديد تحركات نصر الله وأعضاء حزب الله تحت الأرض، بل تضمنت أيضًا حسابات دقيقة بشأن القوة التدميرية اللازمة لاختراق التحصينات والوصول إلى نصر الله في مخبئه.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
لافروف يعلق على موقف بايدن بعد مقتل نصر الله
05:07 GMT
وأفادت الصحيفة أن المعلومات الاستخباراتية المقدمة لسلاح الجو الإسرائيلي حددت موقع الغرفة التي كان يجتمع فيها نصر الله مع كبار قادة الحزب وعمق التحصينات التي كانوا يلجأون إليها لاتخاذ قراراتهم العسكرية.
كما سمحت تلك المعلومات للطيارين الإسرائيليين بتحديد الزوايا المناسبة لإسقاط القنابل والارتفاعات المطلوبة للوصول إلى الهدف بدقة.
وأشار التقرير إلى أن هذه المعلومات لم تُجمع إلا من خلال سلسلة طويلة من العمليات الاستخباراتية التي امتدت لسنوات.
تداعيات قصف الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
الولايات المتحدة ترصد مؤشرات على استعداد إسرائيل لغزو بري للبنان
00:58 GMT
وتحديدا، استندت إسرائيل إلى 3 مصادر رئيسية في الحصول على تلك المعلومات وهما الوحدة 8200 التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، الوحدة 504 المتخصصة في جمع المعلومات من المصادر البشرية، والوسائل البصرية التي تستخدمها القوات الإسرائيلية لتحديد المواقع عبر الطائرات المسيّرة.
حتى بعد الغارة التي استهدفت نصر الله وعدد من قادة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، واصل الموساد جمع المعلومات لتقييم نتائج الضربة ومدى دقتها.
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله
أمس, 08:04 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن رسميا، أمس السبت، "مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت".
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل 05:07 GMT
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