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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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29 د
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بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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https://sarabic.ae/20241004/فيفا-يرد-على-طلب-فلسطين-إيقاف-إسرائيل-والاتحاد-الفلسطيني-يعلق-1093421353.html
"فيفا" يرد على طلب فلسطين إيقاف إسرائيل... والاتحاد الفلسطيني يعلق
"فيفا" يرد على طلب فلسطين إيقاف إسرائيل... والاتحاد الفلسطيني يعلق
سبوتنيك عربي
أعلن االدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه سيفتح تحقيقين يتيحان له اتخاذ القرار في مطالبة الاتحاد الفلسطيني بإيقاف نظيره الإسرائيلي، وذلك على خلفية الحرب المستمرة منذ... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T07:54+0000
2024-10-04T07:54+0000
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وذكر "فيفا" في بيان أمس الخميس، أنه سيبدأ تحقيقين سيتيحان له اتخاذ قراره.وأوضح أن التحقيق الأول سيركز على اتهامات "التمييز" التي وجهها الاتحاد الفلسطيني، والثاني على "إدراج فرق في مسابقة إسرائيلية يُزعم أنّ مقرّها في الأراضي الفلسطينية".بدوره، قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان إنه "يرحب بقرار مجلس "فيفا" بإحالة التقييم القانوني الخاص إلى الهيئات القضائية المختصة".ووفقا لبيان الاتحاد الفلسطيني، قتل على الأقل 92 لاعبا فلسطينيا غير محترف في الحرب فيما تدمرت بنية تحتية لكرة القدم وتوقفت مسابقات الدوري واضطر المنتخب إلى خوض مبارياته في تصفيات كأس العالم خارج أراضيه.وأوضح أنه يريد أن يتخذ "فيفا" "العقوبات المناسبة" بحق الفرق الإسرائيلية بينها المنتخب والأندية.وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد تقدم بطلب وقف إسرائيل على خلفية الحرب في غزة، ورفض الاتحاد الإسرائيلي هذه الاتهامات، في حين أمر "فيفا" بإجراء تقييم قانوني.كما رفض رئيس الـ"فيفا" السويسري جاني إنفانتينو في الكونغرس الـ74 للاتحاد الدولي الذي عُقد في مايو/أيار الماضي، عرض الطلب المقدم من الاتحاد الفلسطيني بفرض عقوبات ضد نظيره الإسرائيلي على التصويت.ورأى آنذاك إنفانتينو أن أي عقوبات يجب أن تكون صادرة عن المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي.
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رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الفيفا, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الفيفا, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

"فيفا" يرد على طلب فلسطين إيقاف إسرائيل... والاتحاد الفلسطيني يعلق

07:54 GMT 04.10.2024
© AP Photo / Raad Adaylehمشجعي منتخب فلسطين لكرة القدم
مشجعي منتخب فلسطين لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Raad Adayleh
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أعلن االدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه سيفتح تحقيقين يتيحان له اتخاذ القرار في مطالبة الاتحاد الفلسطيني بإيقاف نظيره الإسرائيلي، وذلك على خلفية الحرب المستمرة منذ عام على قطاع غزة.
وذكر "فيفا" في بيان أمس الخميس، أنه سيبدأ تحقيقين سيتيحان له اتخاذ قراره.
وأوضح أن التحقيق الأول سيركز على اتهامات "التمييز" التي وجهها الاتحاد الفلسطيني، والثاني على "إدراج فرق في مسابقة إسرائيلية يُزعم أنّ مقرّها في الأراضي الفلسطينية".
بدوره، قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان إنه "يرحب بقرار مجلس "فيفا" بإحالة التقييم القانوني الخاص إلى الهيئات القضائية المختصة".
ووفقا لبيان الاتحاد الفلسطيني، قتل على الأقل 92 لاعبا فلسطينيا غير محترف في الحرب فيما تدمرت بنية تحتية لكرة القدم وتوقفت مسابقات الدوري واضطر المنتخب إلى خوض مبارياته في تصفيات كأس العالم خارج أراضيه.
وأوضح أنه يريد أن يتخذ "فيفا" "العقوبات المناسبة" بحق الفرق الإسرائيلية بينها المنتخب والأندية.
وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد تقدم بطلب وقف إسرائيل على خلفية الحرب في غزة، ورفض الاتحاد الإسرائيلي هذه الاتهامات، في حين أمر "فيفا" بإجراء تقييم قانوني.
كما رفض رئيس الـ"فيفا" السويسري جاني إنفانتينو في الكونغرس الـ74 للاتحاد الدولي الذي عُقد في مايو/أيار الماضي، عرض الطلب المقدم من الاتحاد الفلسطيني بفرض عقوبات ضد نظيره الإسرائيلي على التصويت.
ورأى آنذاك إنفانتينو أن أي عقوبات يجب أن تكون صادرة عن المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي.
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