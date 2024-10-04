https://sarabic.ae/20241004/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-الطريق-الدولية-بين-دمشق-وبيروت-1093417742.html
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف الطريق الدولية بين دمشق وبيروت
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف الطريق الدولية بين دمشق وبيروت
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح االيوم الجمعة، بأن طائرات إسرائيلية شنت عدوانًا على الطريق الدولية التي تربط دمشق ببيروت، وذلك في المنطقة الدولية بين معبري "جديدة... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T01:22+0000
2024-10-04T01:22+0000
2024-10-04T01:58+0000
أخبار سوريا اليوم
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103778/37/1037783742_0:0:4608:2592_1920x0_80_0_0_4e288fa8de85a139e3e3b84677ac51f1.jpg
وقال المراسل إن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطريق بثلاثة صواريخ، مما أسفر عن تدمير أجزاء منه".ورغم الأضرار التي لحقت بالطريق، لم تُسجل أي إصابات في صفوف النازحين السوريين واللبنانيين القادمين من لبنان، بحسب المراسل.وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد توقفت الحركة على المعبرين مؤقتًا جراء تضرر الطريق الواصل بين نقطتي "المصنع" و"جديدة يابوس".وشنت طائرات حربية إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عدة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.
https://sarabic.ae/20241003/سلسلة-غارات-إسرائيلية-عنيفة-تستهدف-الضاحية-الجنوبية-لمدينة-بيروت--1093416832.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103778/37/1037783742_576:0:4032:2592_1920x0_80_0_0_c2d70d61dbdad345c66c7c60eee0205f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف الطريق الدولية بين دمشق وبيروت
01:22 GMT 04.10.2024 (تم التحديث: 01:58 GMT 04.10.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح االيوم الجمعة، بأن طائرات إسرائيلية شنت عدوانًا على الطريق الدولية التي تربط دمشق ببيروت، وذلك في المنطقة الدولية بين معبري "جديدة يابوس" السوري و"المصنع" اللبناني.
وقال المراسل إن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطريق بثلاثة صواريخ، مما أسفر عن تدمير أجزاء منه".
ورغم الأضرار التي لحقت بالطريق، لم تُسجل أي إصابات في صفوف النازحين السوريين واللبنانيين القادمين من لبنان، بحسب المراسل.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد توقفت الحركة على المعبرين مؤقتًا جراء تضرر الطريق الواصل بين نقطتي "المصنع" و"جديدة يابوس".
وشنت طائرات حربية إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عدة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية
للعاصمة اللبنانية بيروت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.