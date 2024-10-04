https://sarabic.ae/20241004/مراسل-سبوتنيك-لا-صحة-للأخبار-المتداولة-عن-عدوان-إسرائيلي-على-تدمر-1093449914.html

مراسل "سبوتنيك": لا صحة للأخبار المتداولة عن عدوان إسرائيلي على تدمر

مراسل "سبوتنيك": لا صحة للأخبار المتداولة عن عدوان إسرائيلي على تدمر

سبوتنيك عربي

قال مراسل "سبوتنيك"، في حمص، في ساعة مبكرة اليوم السبت، إن أصوات الانفجارت التي سمع دويها في محيط (تدمر) في بادية حمص الشرقية، وسط سوريا، ناجمة عن عملية للجيش... 04.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-04T21:49+0000

2024-10-04T21:49+0000

2024-10-04T22:39+0000

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تنظيم داعش الإرهابي

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ووفق المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك"، فإن سلاح الجو الروسي السوري المشترك، قام باستهداف تحركات مجموعات داعش في بادية تدمر.كما شهدت محاور تحرك التنظيم شمال قاعدة "التنف" التي يحتلها الجيش الأمريكي عند مثلث الحدود (السوري، العراقي، الأردني)، ضربات صاروخية استهدفت مجموعات التنظيم الإرهابي.وخلال الآونة الأخيرة، صعد تنظيم "داعش" الإرهابي من هجماته في البادية السورية، انطلاقا من منطقة الـ (55كم) التي تتحلق حول القاعدة الأمريكية اللاشرعية في منطقة التنف.وتشكل البادية السورية فضاء صحراويا متداخلا مع منطقة الـ "55 كيلومترا" التي تخضع لما يوصف بـ"حماية" الطائرات الحربية الأمريكية، وهذه المنطقة لطالما شكلت ملاذا آمنا ومسرح نشاط كبير لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي.وتتحلق منطقة الـ"55 كم" التي تخضع "لحماية" الطائرات الحربية الأمريكية، حول قاعدة التنف اللاشرعية، التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود (السورية - العراقية - الأردنية) مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها وللجيش البريطاني، مثل فلول تنظيم "داعش" وتنظيم "مغاوير الثورة السورية" و"أحرار الشرقية" و"جيش أحمد العبدو" وتنظيمات عميلة أخرى، تم تظليلها فيما يسمى (جيش سوريا الحرة).وعادة ما تنشط الهجمات الانتقامية لمسلحي تنظيم "داعش" بشكل استثنائي بالتزامن مع الهجمات التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في سوريا، مستفيدة في ذلك من الدعم الذي من القواعد الأمريكية غير الشرعية المتواجدة في منطقة "التنف" التي يتم فيها تدريب المجموعات المسلحة على استخدام مختلف أنواع الأسلحة في معسكر "الركبان".

https://sarabic.ae/20241004/مراسل-سبوتنيك-سلسلة-انفجارات-تهز-قاعدة-أمريكية-في-حقل-للغاز-الطبيعي-شرقي-سوريا--1093443334.html

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