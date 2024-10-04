https://sarabic.ae/20241004/مصدر-دبلوماسي-لـسبوتنيك-تأجيل-زيارة-عراقجي-إلى-دمشق-1093448703.html
مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك": تأجيل زيارة عراقجي إلى دمشق
مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك": تأجيل زيارة عراقجي إلى دمشق
سبوتنيك عربي
كشف مصدر دبلوماسي عن تأجيل الزيارة، التي كانت مقررة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى العاصمة السورية دمشق. 04.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "الوزير عراقجي، عاد مساء اليوم إلى طهران، بعد زيارة قصيرة قام بها إلى العاصمة اللبنانية بيروت".وكان من المقرر أن يصل وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق، صباح غد السبت، قبل أن يلتقي وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، عند العاشرة صباحا، في مقر الخارجية السورية.وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال زيارته إلى لبنان، اليوم الجمعة، أن رد بلاده على أي هجوم إسرائيلي سيكون "شاملا ومتناسبا".وشدد الوزير الإيراني على أن هجوم بلاده على إسرائيل كان دفاعا عن النفس وردًا على الهجمات على المصالح الإيرانية.وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن إيران ستستهدف مصافي التكرير وحقول الغاز الإسرائيلية إذا هاجمت إسرائيل إيران.
https://sarabic.ae/20241004/وزير-الخارجية-الإيراني-من-لبنان-ردنا-سيكون-شاملا-ومتناسبا-على-أي-عدوان-إسرائيلي--1093437343.html
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العالم العربي, إيران, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, إيران, حصري, تقارير سبوتنيك
مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك": تأجيل زيارة عراقجي إلى دمشق
20:25 GMT 04.10.2024 (تم التحديث: 20:45 GMT 04.10.2024)
حصري
كشف مصدر دبلوماسي عن تأجيل الزيارة، التي كانت مقررة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى العاصمة السورية دمشق.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "الوزير عراقجي، عاد مساء اليوم إلى طهران، بعد زيارة قصيرة قام بها إلى العاصمة اللبنانية بيروت".
وكان من المقرر أن يصل وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق، صباح غد السبت، قبل أن يلتقي وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، عند العاشرة صباحا، في مقر الخارجية السورية.
كما كان من المقرر أن يستقبل رئيس مجلس الوزراء السوري محمد الجلالي، ظهر غد السبت، الوزير عراقجي، لتناول العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في ظل الظروف الاستثنائية، التي تعيشها المنطقة.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال زيارته إلى لبنان، اليوم الجمعة، أن رد بلاده على أي هجوم إسرائيلي سيكون "شاملا ومتناسبا".
وأعرب عراقجي عن دعم بلاده لمساعي وقف إطلاق النار بشرط "مراعاة حقوق الشعب اللبناني وتزامنه مع وقف إطلاق النار في غزة"، بحسب قوله.
وشدد الوزير الإيراني على أن هجوم بلاده على إسرائيل كان دفاعا عن النفس وردًا على الهجمات على المصالح الإيرانية.
وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن إيران ستستهدف مصافي التكرير وحقول الغاز الإسرائيلية إذا هاجمت إسرائيل إيران.