https://sarabic.ae/20241004/مصدر-دبلوماسي-لـسبوتنيك-تأجيل-زيارة-عراقجي-إلى-دمشق-1093448703.html

مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك": تأجيل زيارة عراقجي إلى دمشق

مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك": تأجيل زيارة عراقجي إلى دمشق

سبوتنيك عربي

كشف مصدر دبلوماسي عن تأجيل الزيارة، التي كانت مقررة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى العاصمة السورية دمشق. 04.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-04T20:25+0000

2024-10-04T20:25+0000

2024-10-04T20:45+0000

العالم العربي

إيران

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/0b/1048335866_0:0:860:485_1920x0_80_0_0_cf53b7171805b4c187f30f947438e979.jpg

وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "الوزير عراقجي، عاد مساء اليوم إلى طهران، بعد زيارة قصيرة قام بها إلى العاصمة اللبنانية بيروت".وكان من المقرر أن يصل وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق، صباح غد السبت، قبل أن يلتقي وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، عند العاشرة صباحا، في مقر الخارجية السورية.وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال زيارته إلى لبنان، اليوم الجمعة، أن رد بلاده على أي هجوم إسرائيلي سيكون "شاملا ومتناسبا".وشدد الوزير الإيراني على أن هجوم بلاده على إسرائيل كان دفاعا عن النفس وردًا على الهجمات على المصالح الإيرانية.وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن إيران ستستهدف مصافي التكرير وحقول الغاز الإسرائيلية إذا هاجمت إسرائيل إيران.

https://sarabic.ae/20241004/وزير-الخارجية-الإيراني-من-لبنان-ردنا-سيكون-شاملا-ومتناسبا-على-أي-عدوان-إسرائيلي--1093437343.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, إيران, حصري, تقارير سبوتنيك