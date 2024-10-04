مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك": تأجيل زيارة عراقجي إلى دمشق

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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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مساحة حرة
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حصاد الأسبوع
برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
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ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
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خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
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الجوع يفتك باليمنيين
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
09:03 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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عالم سبوتنيك
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خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
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https://sarabic.ae/20241004/مصدر-دبلوماسي-لـسبوتنيك-تأجيل-زيارة-عراقجي-إلى-دمشق-1093448703.html
مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك": تأجيل زيارة عراقجي إلى دمشق
مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك": تأجيل زيارة عراقجي إلى دمشق
سبوتنيك عربي
كشف مصدر دبلوماسي عن تأجيل الزيارة، التي كانت مقررة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى العاصمة السورية دمشق. 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T20:25+0000
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وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "الوزير عراقجي، عاد مساء اليوم إلى طهران، بعد زيارة قصيرة قام بها إلى العاصمة اللبنانية بيروت".وكان من المقرر أن يصل وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق، صباح غد السبت، قبل أن يلتقي وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، عند العاشرة صباحا، في مقر الخارجية السورية.وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال زيارته إلى لبنان، اليوم الجمعة، أن رد بلاده على أي هجوم إسرائيلي سيكون "شاملا ومتناسبا".وشدد الوزير الإيراني على أن هجوم بلاده على إسرائيل كان دفاعا عن النفس وردًا على الهجمات على المصالح الإيرانية.وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن إيران ستستهدف مصافي التكرير وحقول الغاز الإسرائيلية إذا هاجمت إسرائيل إيران.
https://sarabic.ae/20241004/وزير-الخارجية-الإيراني-من-لبنان-ردنا-سيكون-شاملا-ومتناسبا-على-أي-عدوان-إسرائيلي--1093437343.html
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العالم العربي, إيران, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, إيران, حصري, تقارير سبوتنيك

مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك": تأجيل زيارة عراقجي إلى دمشق

20:25 GMT 04.10.2024 (تم التحديث: 20:45 GMT 04.10.2024)
© Sputnik . Mohammed Ismailمساعد ​وزير الخارجية​ الإيران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي
مساعد ​وزير الخارجية​ الإيران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© Sputnik . Mohammed Ismail
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كشف مصدر دبلوماسي عن تأجيل الزيارة، التي كانت مقررة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى العاصمة السورية دمشق.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "الوزير عراقجي، عاد مساء اليوم إلى طهران، بعد زيارة قصيرة قام بها إلى العاصمة اللبنانية بيروت".
وكان من المقرر أن يصل وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق، صباح غد السبت، قبل أن يلتقي وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، عند العاشرة صباحا، في مقر الخارجية السورية.

كما كان من المقرر أن يستقبل رئيس مجلس الوزراء السوري محمد الجلالي، ظهر غد السبت، الوزير عراقجي، لتناول العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في ظل الظروف الاستثنائية، التي تعيشها المنطقة.

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
وزير الخارجية الإيراني من لبنان: ردنا سيكون شاملا ومتناسبا على أي عدوان إسرائيلي
13:07 GMT
وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال زيارته إلى لبنان، اليوم الجمعة، أن رد بلاده على أي هجوم إسرائيلي سيكون "شاملا ومتناسبا".

وأعرب عراقجي عن دعم بلاده لمساعي وقف إطلاق النار بشرط "مراعاة حقوق الشعب اللبناني وتزامنه مع وقف إطلاق النار في غزة"، بحسب قوله.

وشدد الوزير الإيراني على أن هجوم بلاده على إسرائيل كان دفاعا عن النفس وردًا على الهجمات على المصالح الإيرانية.
وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن إيران ستستهدف مصافي التكرير وحقول الغاز الإسرائيلية إذا هاجمت إسرائيل إيران.
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