نائب وزير الخارجية الروسي: احتمال نشوب صراع مسلح بين روسيا وأمريكا يعتمد على خطوات واشنطن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:04 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:03 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
12:03 GMT
16 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241004/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-احتمالية-نشوب-صراع-مسلح-بين-روسيا-وأمريكا-تعتمد-على-خطوات-واشنطن-1093418657.html
نائب وزير الخارجية الروسي: احتمال نشوب صراع مسلح بين روسيا وأمريكا يعتمد على خطوات واشنطن
نائب وزير الخارجية الروسي: احتمال نشوب صراع مسلح بين روسيا وأمريكا يعتمد على خطوات واشنطن
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن احتمال وقوع صراع مسلح بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يعتمد على تصرفات واشنطن، محذرًا من تصعيد إضافي. 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T04:47+0000
2024-10-04T05:09+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048077135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8f66028b06c97268e9a76cace99a1b3.jpg
وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "الأمر يعتمد على الأمريكيين... نحذرهم من المزيد من التصعيد".وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن استعداد روسيا لمواجهة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة يعني دراسة السيناريوهات الممكنة لكل من المواجهة السياسية والعسكرية. وقال في رد على سؤال حول هذا الموضوع: "بلا شك. بشكل شامل، ومن جميع الجوانب".وأوضح ريابكوف أن هناك جهودًا جارية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه العقوبات غير الشرعية التي اتخذت أبعادًا ضخمة وطابعًا ذاتيًّا.وأشار إلى أنه "لضمان الأمن العسكري والأمان بشكل أوسع، في ظل وجود توجه نحو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، يجب على البلاد أن تكون في حالة تأهب قصوى، وأن تظهر للعالم أنها تواجه خصمًا جادًا".وأضاف: "نقوم بذلك بفاعلية، واهتماماتنا في هذا السياق هي اهتمام بالتطور، واهتمام بالهدوء في المجتمع، واهتمام بتشكيل، إذا جاز التعبير، جدار حصين، سننمو وراءه دون خوف من الهجمات العدائية من الولايات المتحدة ومجموعتها من المساندين والأتباع".وتابع: وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تريد صراعا عسكريا مباشرا مع حلف شمال الأطلسي، ولكن إذا أراد أحد ذلك، فإن موسكو مستعدة لذلك.وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240907/سياسي-أمريكي-استفزاز-زيلينسكي-الأخير-سيكون-توريط-الولايات-المتحدة-في-صراع-ضد-روسيا-1092471567.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048077135_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b988cd2a8d6da07d4f43cef44328f06c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

نائب وزير الخارجية الروسي: احتمال نشوب صراع مسلح بين روسيا وأمريكا يعتمد على خطوات واشنطن

04:47 GMT 04.10.2024 (تم التحديث: 05:09 GMT 04.10.2024)
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© Sputnik . Vladimir Trefilov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن احتمال وقوع صراع مسلح بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يعتمد على تصرفات واشنطن، محذرًا من تصعيد إضافي.
وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "الأمر يعتمد على الأمريكيين... نحذرهم من المزيد من التصعيد".
الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سياسي أمريكي: استفزاز زيلينسكي الأخير سيكون توريط الولايات المتحدة في صراع ضد روسيا
7 سبتمبر, 06:33 GMT
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن استعداد روسيا لمواجهة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة يعني دراسة السيناريوهات الممكنة لكل من المواجهة السياسية والعسكرية. وقال في رد على سؤال حول هذا الموضوع: "بلا شك. بشكل شامل، ومن جميع الجوانب".
وأوضح ريابكوف أن هناك جهودًا جارية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه العقوبات غير الشرعية التي اتخذت أبعادًا ضخمة وطابعًا ذاتيًّا.
وأشار إلى أنه "لضمان الأمن العسكري والأمان بشكل أوسع، في ظل وجود توجه نحو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، يجب على البلاد أن تكون في حالة تأهب قصوى، وأن تظهر للعالم أنها تواجه خصمًا جادًا".
وأضاف: "نقوم بذلك بفاعلية، واهتماماتنا في هذا السياق هي اهتمام بالتطور، واهتمام بالهدوء في المجتمع، واهتمام بتشكيل، إذا جاز التعبير، جدار حصين، سننمو وراءه دون خوف من الهجمات العدائية من الولايات المتحدة ومجموعتها من المساندين والأتباع".
وتابع:
"مسألة ما إذا كانت المواجهة جيوسياسية أو مسلحة تعتمد على الأمريكيين. نحذرهم من المزيد من التصعيد. لأن اللعب في تلك الألعاب الجيوسياسية لفترة طويلة، والتي كانت السبب الرئيسي في اندلاع النزاع الحالي والأزمة الأمنية في منطقة اليورو الأطلسي، لا يمكن أن يستمر بلا نهاية. هم يظنون خطأً أن المحاولات المستمرة لاختبار قدرتنا على التحمل لن تؤدي إلى ردود فعل قوية. ستكون الردود أكثر صرامة مما يتم فعله الآن".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تريد صراعا عسكريا مباشرا مع حلف شمال الأطلسي، ولكن إذا أراد أحد ذلك، فإن موسكو مستعدة لذلك.
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильский обстрел района на юге Ливана, вид с севера Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:06 GMTВоеннослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:38 GMTРазрушенные дома после ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 16:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала