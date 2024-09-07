سياسي أمريكي: استفزاز زيلينسكي الأخير سيكون توريط الولايات المتحدة في صراع ضد روسيا

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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
10:29 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:03 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
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29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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شؤون عسكرية
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قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
البيت الأبيض: الاتفاق بين حماس وإسرائيل "جاهز بنسبة 90%"، الصفدي: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة للأردن يعتبر إعلان حرب
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مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
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08:17 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240907/سياسي-أمريكي-استفزاز-زيلينسكي-الأخير-سيكون-توريط-الولايات-المتحدة-في-صراع-ضد-روسيا-1092471567.html
سياسي أمريكي: استفزاز زيلينسكي الأخير سيكون توريط الولايات المتحدة في صراع ضد روسيا
سياسي أمريكي: استفزاز زيلينسكي الأخير سيكون توريط الولايات المتحدة في صراع ضد روسيا
سبوتنيك عربي
قال عالم السياسة الأمريكي، جون ميرشايمر، إن الاستفزاز الأخير لفلاديمير زيلينسكي سيكون محاولة إشراك الولايات المتحدة في صراع ضد روسيا. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T06:33+0000
2024-09-07T06:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العاالم
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وأوضح ميرشايمر: "زيلينسكي يائس، لم يتبق لديه أي حركة سوى محاولة توريط الأمريكيين وجعلهم يقاتلون ضد الروس. في هذه الحالة فقط سيشعر بالارتياح".ووفقا له، فإن "أوكرانيا تدرك أنها لا تستطيع هزيمة روسيا في ساحة المعركة، لكنها تعتقد أنها تستطيع القيام بذلك بمشاركة القوات الأمريكية".وفي وقت سابق، دعا زيلينسكي، من قاعدة "رامشتاين" بألمانيا، الحلفاء إلى تجاهل الخطوط الحمراء لروسيا وتزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى.وحذرت موسكو مرارا وتكرارا من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.زعيم حزب بريطاني يوضح ما تشير إليه الاستقالات الجماعية في نظام كييفلافروف حول احتمال إمداد واشنطن لكييف بصواريخ "كروز": لا داعي للعبث معنا بشأن خطوطنا الحمراء
https://sarabic.ae/20240905/زيلينسكي-يجدد-رغبته-في-حضور-روسيا-للقمة-الثانية-بشأن-أوكرانيا-1092439676.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العاالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العاالم

سياسي أمريكي: استفزاز زيلينسكي الأخير سيكون توريط الولايات المتحدة في صراع ضد روسيا

06:33 GMT 07.09.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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قال عالم السياسة الأمريكي، جون ميرشايمر، إن الاستفزاز الأخير لفلاديمير زيلينسكي سيكون محاولة إشراك الولايات المتحدة في صراع ضد روسيا.
وأوضح ميرشايمر: "زيلينسكي يائس، لم يتبق لديه أي حركة سوى محاولة توريط الأمريكيين وجعلهم يقاتلون ضد الروس. في هذه الحالة فقط سيشعر بالارتياح".
ووفقا له، فإن "أوكرانيا تدرك أنها لا تستطيع هزيمة روسيا في ساحة المعركة، لكنها تعتقد أنها تستطيع القيام بذلك بمشاركة القوات الأمريكية".
وفي وقت سابق، دعا زيلينسكي، من قاعدة "رامشتاين" بألمانيا، الحلفاء إلى تجاهل الخطوط الحمراء لروسيا وتزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يجدد رغبته في حضور روسيا للقمة الثانية بشأن أوكرانيا
5 سبتمبر, 20:33 GMT
وحذرت موسكو مرارا وتكرارا من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
زعيم حزب بريطاني يوضح ما تشير إليه الاستقالات الجماعية في نظام كييف
لافروف حول احتمال إمداد واشنطن لكييف بصواريخ "كروز": لا داعي للعبث معنا بشأن خطوطنا الحمراء
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:00 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود00:26 GMT
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