https://sarabic.ae/20240907/سياسي-أمريكي-استفزاز-زيلينسكي-الأخير-سيكون-توريط-الولايات-المتحدة-في-صراع-ضد-روسيا-1092471567.html
سياسي أمريكي: استفزاز زيلينسكي الأخير سيكون توريط الولايات المتحدة في صراع ضد روسيا
سياسي أمريكي: استفزاز زيلينسكي الأخير سيكون توريط الولايات المتحدة في صراع ضد روسيا
سبوتنيك عربي
قال عالم السياسة الأمريكي، جون ميرشايمر، إن الاستفزاز الأخير لفلاديمير زيلينسكي سيكون محاولة إشراك الولايات المتحدة في صراع ضد روسيا. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T06:33+0000
2024-09-07T06:33+0000
2024-09-07T06:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العاالم
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وأوضح ميرشايمر: "زيلينسكي يائس، لم يتبق لديه أي حركة سوى محاولة توريط الأمريكيين وجعلهم يقاتلون ضد الروس. في هذه الحالة فقط سيشعر بالارتياح".ووفقا له، فإن "أوكرانيا تدرك أنها لا تستطيع هزيمة روسيا في ساحة المعركة، لكنها تعتقد أنها تستطيع القيام بذلك بمشاركة القوات الأمريكية".وفي وقت سابق، دعا زيلينسكي، من قاعدة "رامشتاين" بألمانيا، الحلفاء إلى تجاهل الخطوط الحمراء لروسيا وتزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى.وحذرت موسكو مرارا وتكرارا من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.زعيم حزب بريطاني يوضح ما تشير إليه الاستقالات الجماعية في نظام كييفلافروف حول احتمال إمداد واشنطن لكييف بصواريخ "كروز": لا داعي للعبث معنا بشأن خطوطنا الحمراء
https://sarabic.ae/20240905/زيلينسكي-يجدد-رغبته-في-حضور-روسيا-للقمة-الثانية-بشأن-أوكرانيا-1092439676.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العاالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العاالم
سياسي أمريكي: استفزاز زيلينسكي الأخير سيكون توريط الولايات المتحدة في صراع ضد روسيا
قال عالم السياسة الأمريكي، جون ميرشايمر، إن الاستفزاز الأخير لفلاديمير زيلينسكي سيكون محاولة إشراك الولايات المتحدة في صراع ضد روسيا.
وأوضح ميرشايمر: "زيلينسكي يائس، لم يتبق لديه أي حركة سوى محاولة توريط الأمريكيين وجعلهم يقاتلون ضد الروس. في هذه الحالة فقط سيشعر بالارتياح".
ووفقا له، فإن "أوكرانيا تدرك أنها لا تستطيع هزيمة روسيا في ساحة المعركة، لكنها تعتقد أنها تستطيع القيام بذلك بمشاركة القوات الأمريكية".
وفي وقت سابق، دعا زيلينسكي، من قاعدة "رامشتاين" بألمانيا، الحلفاء إلى تجاهل الخطوط الحمراء لروسيا وتزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى.
وحذرت موسكو مرارا وتكرارا من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.زعيم حزب بريطاني يوضح ما تشير إليه الاستقالات الجماعية في نظام كييف