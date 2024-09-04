https://sarabic.ae/20240904/لافروف-حول-احتمال-إمداد-واشنطن-لكييف-بصواريخ-كروز-لا-داعي-للعبث-معنا-بشأن-خطوطنا-الحمراء-1092386956.html

لافروف حول احتمال إمداد واشنطن لكييف بصواريخ "كروز": لا داعي للعبث معنا بشأن خطوطنا الحمراء

لافروف حول احتمال إمداد واشنطن لكييف بصواريخ "كروز": لا داعي للعبث معنا بشأن خطوطنا الحمراء

سبوتنيك عربي

علّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، على الأنباء المتداولة حول احتمالية أن تزود الولايات المتحدة الأمريكية، أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى،... 04.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-04T11:09+0000

2024-09-04T11:09+0000

2024-09-04T11:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال لافروف، في حديث للصحفي الروسي بافل زاروبين، نشره عبر قناته على "تلغرام": "لقد تجاوز الأمريكيون بالفعل العتبة التي حددوها لأنفسهم، لقد تم تحريضهم، وزيلينسكي بالطبع يرى ذلك ويستفيد منه، من يعبث بخطوطنا الحمراء، لا داعي للعبث (معنا) بشأن خطوطنا الحمراء، هم يعرفون جيدا أين هي".وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "إن العمليات القتالية التدريبية على الأراضي الفنلندية هي جزء من حرب هجينة ضد بلادنا، بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة لهذا النشاط، تنشأ تهديدات جديدة للأمن والملاحة والنشاط الاقتصادي في أقصى الشمال".وسبق أن أرسلت روسيا، مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط بتوريد الأسلحة، بل أيضًا من خلال التدريب على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلدان أخرى.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.الخارجية الروسية: ليس لدى روسيا أي خطط "لمهاجمة" أراضي الناتو

https://sarabic.ae/20240904/الخارجية-الروسية-موسكو-تراقب-نشاط-الناتو-في-فنلندا-وتدرس-المخاطر-المحتملة-1092382349.html

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