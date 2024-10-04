https://sarabic.ae/20241004/وكالات-إيرانية-تنشر-مشاهد-للحظة-تجهيز-الصواريخ-قبل-إطلاقها-نحو-إسرائيل-فيديو-1093420213.html

وكالات إيرانية تنشر مشاهد للحظة تجهيز الصواريخ قبل إطلاقها نحو إسرائيل... فيديو

وكالات إيرانية تنشر مشاهد للحظة تجهيز الصواريخ قبل إطلاقها نحو إسرائيل... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الجمعة، لقطات توثق تحضيرات الصواريخ التي استُخدمت في الهجوم الأخير على إسرائيل. 04.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-04T06:37+0000

2024-10-04T06:37+0000

2024-10-04T06:37+0000

إيران

أخبار إيران

لبنان

غزة

أخبار حزب الله

حركة حماس

إسرائيل

العالم

الأخبار

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104112/69/1041126961_0:0:4459:2509_1920x0_80_0_0_166e10047e89a8481276f634c694fee8.jpg

وأظهرت المشاهد التي نشرتها وكالة "تسنيم"، العسكريين الإيرانيين وهم يضعون اللمسات الأخيرة على الصواريخ الباليستية، بما في ذلك كتابة آيات قرآنية وكلمات أخرى عليها، قبل إطلاقها.كما يظهر في الفيديو عدد من الشاحنات العسكرية التي تحمل على متنها الصواريخ الإيرانية، داخل أحد الأنفاق تحت الأرض، دون أن تظهر أي ملامح للمنطقة.فيما نشرت وكالة "صابرين نيوز"، لقطات أخرى لتجهيز الصواريخ قبل الهجوم على إسرائيل.وتظهر في المقطع صور للرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، وأيضا صورة أخرى للأمين العام الراحل "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.وكانت إيران قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية ونصر الله، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.وفي تطور جديد، صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس مع إسرائيل توجيه ضربات إلى منشآت نفطية إيرانية رداً على الهجوم الصاروخي.

https://sarabic.ae/20241004/بعد-الهجوم-على-إسرائيل-خامنئي-يؤم-صلاة-الجمعة-في-إيران-لأول-مرة-منذ-5-سنوات-1093419337.html

إيران

أخبار إيران

لبنان

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, لبنان, غزة, أخبار حزب الله, حركة حماس, إسرائيل, العالم, الأخبار, العالم العربي