https://sarabic.ae/20241004/وكالات-إيرانية-تنشر-مشاهد-للحظة-تجهيز-الصواريخ-قبل-إطلاقها-نحو-إسرائيل-فيديو-1093420213.html
وكالات إيرانية تنشر مشاهد للحظة تجهيز الصواريخ قبل إطلاقها نحو إسرائيل... فيديو
وكالات إيرانية تنشر مشاهد للحظة تجهيز الصواريخ قبل إطلاقها نحو إسرائيل... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الجمعة، لقطات توثق تحضيرات الصواريخ التي استُخدمت في الهجوم الأخير على إسرائيل. 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T06:37+0000
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وأظهرت المشاهد التي نشرتها وكالة "تسنيم"، العسكريين الإيرانيين وهم يضعون اللمسات الأخيرة على الصواريخ الباليستية، بما في ذلك كتابة آيات قرآنية وكلمات أخرى عليها، قبل إطلاقها.كما يظهر في الفيديو عدد من الشاحنات العسكرية التي تحمل على متنها الصواريخ الإيرانية، داخل أحد الأنفاق تحت الأرض، دون أن تظهر أي ملامح للمنطقة.فيما نشرت وكالة "صابرين نيوز"، لقطات أخرى لتجهيز الصواريخ قبل الهجوم على إسرائيل.وتظهر في المقطع صور للرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، وأيضا صورة أخرى للأمين العام الراحل "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.وكانت إيران قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية ونصر الله، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.وفي تطور جديد، صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس مع إسرائيل توجيه ضربات إلى منشآت نفطية إيرانية رداً على الهجوم الصاروخي.
https://sarabic.ae/20241004/بعد-الهجوم-على-إسرائيل-خامنئي-يؤم-صلاة-الجمعة-في-إيران-لأول-مرة-منذ-5-سنوات-1093419337.html
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إيران, أخبار إيران, لبنان, غزة, أخبار حزب الله, حركة حماس, إسرائيل, العالم, الأخبار, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, لبنان, غزة, أخبار حزب الله, حركة حماس, إسرائيل, العالم, الأخبار, العالم العربي
وكالات إيرانية تنشر مشاهد للحظة تجهيز الصواريخ قبل إطلاقها نحو إسرائيل... فيديو
نشرت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الجمعة، لقطات توثق تحضيرات الصواريخ التي استُخدمت في الهجوم الأخير على إسرائيل.
وأظهرت المشاهد التي نشرتها وكالة "تسنيم"، العسكريين الإيرانيين وهم يضعون اللمسات الأخيرة على الصواريخ الباليستية، بما في ذلك كتابة آيات قرآنية وكلمات أخرى عليها، قبل إطلاقها.
كما يظهر في الفيديو عدد من الشاحنات العسكرية التي تحمل على متنها الصواريخ الإيرانية، داخل أحد الأنفاق تحت الأرض، دون أن تظهر أي ملامح للمنطقة.
فيما نشرت وكالة "صابرين نيوز"، لقطات أخرى لتجهيز الصواريخ قبل الهجوم على إسرائيل.
وتظهر في المقطع صور للرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، وأيضا صورة أخرى للأمين العام الراحل "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله
.
وكانت إيران قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية ونصر الله، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.
وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"
، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.
وفي تطور جديد، صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس مع إسرائيل توجيه ضربات إلى منشآت نفطية إيرانية
رداً على الهجوم الصاروخي.