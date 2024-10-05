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https://sarabic.ae/20241005/الأسطول-الصيني-ينفذ-630-عملية-جوية-في-أسبوعين-1093461078.html
الأسطول الصيني ينفذ 630 عملية جوية في أسبوعين
الأسطول الصيني ينفذ 630 عملية جوية في أسبوعين
سبوتنيك عربي
تمتلك الصين 3 حاملات طائرات منها "لياونينغ" التي نفذت مهام بحرية في المحيط الهادئ ضمن تشكيل قتالي يضم وحدات بحرية أخرى لاختبار جاهزيتها القتالية. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T14:30+0000
2024-10-05T14:30+0000
رصد عسكري
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وخلال إبحار حاملة الطائرات الصينية "لياونينغ" في غرب المحيط الهادئ تم رصد 630 عملية جوية تمت تنفيذها، خلال الفترة بين 17 سبتمبر/ أيلول وحتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، شملت العمليات الجوية تنفيذ 130 عملية هبوط وإقلاع للطائرات المقالة و90 عملية للمروحيات.وتمكنت الصين من تجهيز أسطولها بـ 3 حاملات طائرات خلال 10 سنوات فقط، كان أولها حاملة الطائرات "لياونينغ"، التي دخلت الخدمة عام 2012، "وشاندونغ" إضافة إلى "فوجيان"، التي لم تدخل الخدمة رسميا.وكانت "لياونينغ" عبارة عن حاملة طائرات سوفيتيية لم تكتمل، اشترتها الصين عام 1998، وعملت على استكمالها على مدار سنوات ويبلغ طولها 304.8 متر وعرضها 43.15 مترا وعمق الغاطس 10.97 متر ووزنها 54 ألف طن.وتستطيع لياونينغ الإبحار بسرعة 32 عقدة (نحو 59 كلم/ ساعة) ويصل مداها إلى 7 آلاف و129 كيلومترا وتعمل بنظام دفع يستخدم محركات تعمل بالديزل.ويضم تسليح "لياونينغ" مدافع رشاشة عيار 30 ملم مضادة للطائرات ومدافع رشاشة عيار 30 ملم للاشتباك مع الأهداف القريبة جدا وصواريخ مضادة للطائرات (سطح – جو) ومنصات إطلاق عمودي لصواريخ الدفاع الجوي.صواريخ مضادة للسفن الحربية ويمكن تزويدها بـ26 مقاتلة "سو – 33" أو (جي – 15) و24 مروحية "كا – 31".ويصنف الأسطول الصيني في المرتبة الثانية ضمن أضخم الأساطيل البحرية في العالم بـ730 وحدة بحرية، بعد الأسطول الروسي الذي يحتل المرتبة الأولى عالميا ومتقدما على الأسطول الأمريكي الذي يأتي في المرتبة الـ4.
https://sarabic.ae/20220925/لياونينغ-ما-هي-قدرات-أول-حاملة-طائرات-صينية-1068221192.html
https://sarabic.ae/20240925/بقوة-ضاربة-الأسطول-الصيني-ينفذ-مهمة-بحرية-تاريخية-1093083436.html
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رصد عسكري, الصين, الأخبار, العالم
رصد عسكري, الصين, الأخبار, العالم

الأسطول الصيني ينفذ 630 عملية جوية في أسبوعين

14:30 GMT 05.10.2024
© AP Photo / Kin Cheungالأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Kin Cheung
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تمتلك الصين 3 حاملات طائرات منها "لياونينغ" التي نفذت مهام بحرية في المحيط الهادئ ضمن تشكيل قتالي يضم وحدات بحرية أخرى لاختبار جاهزيتها القتالية.
وخلال إبحار حاملة الطائرات الصينية "لياونينغ" في غرب المحيط الهادئ تم رصد 630 عملية جوية تمت تنفيذها، خلال الفترة بين 17 سبتمبر/ أيلول وحتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، شملت العمليات الجوية تنفيذ 130 عملية هبوط وإقلاع للطائرات المقالة و90 عملية للمروحيات.
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
"لياونينغ"... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
25 سبتمبر 2022, 16:11 GMT
وتمكنت الصين من تجهيز أسطولها بـ 3 حاملات طائرات خلال 10 سنوات فقط، كان أولها حاملة الطائرات "لياونينغ"، التي دخلت الخدمة عام 2012، "وشاندونغ" إضافة إلى "فوجيان"، التي لم تدخل الخدمة رسميا.
وكانت "لياونينغ" عبارة عن حاملة طائرات سوفيتيية لم تكتمل، اشترتها الصين عام 1998، وعملت على استكمالها على مدار سنوات ويبلغ طولها 304.8 متر وعرضها 43.15 مترا وعمق الغاطس 10.97 متر ووزنها 54 ألف طن.
وتستطيع لياونينغ الإبحار بسرعة 32 عقدة (نحو 59 كلم/ ساعة) ويصل مداها إلى 7 آلاف و129 كيلومترا وتعمل بنظام دفع يستخدم محركات تعمل بالديزل.
حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
بقوة ضاربة... الأسطول الصيني ينفذ مهمة بحرية تاريخية
25 سبتمبر, 08:40 GMT
ويضم تسليح "لياونينغ" مدافع رشاشة عيار 30 ملم مضادة للطائرات ومدافع رشاشة عيار 30 ملم للاشتباك مع الأهداف القريبة جدا وصواريخ مضادة للطائرات (سطح – جو) ومنصات إطلاق عمودي لصواريخ الدفاع الجوي.
صواريخ مضادة للسفن الحربية ويمكن تزويدها بـ26 مقاتلة "سو – 33" أو (جي – 15) و24 مروحية "كا – 31".
ويصنف الأسطول الصيني في المرتبة الثانية ضمن أضخم الأساطيل البحرية في العالم بـ730 وحدة بحرية، بعد الأسطول الروسي الذي يحتل المرتبة الأولى عالميا ومتقدما على الأسطول الأمريكي الذي يأتي في المرتبة الـ4.
© Sputnikلياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
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