https://sarabic.ae/20241005/الاتحاد-الإنجليزي-لكرة-القدم-يفرض-عقوبات-قاسية-على-مهاجم-عض-مدافع-الفريق-المنافس-فيديو-1093453105.html

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يفرض عقوبات قاسية على مهاجم "عض" مدافع الفريق المنافس... فيديو

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يفرض عقوبات قاسية على مهاجم "عض" مدافع الفريق المنافس... فيديو

سبوتنيك عربي

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبات قاسية بحق مهاجم نادي بريستون، ميلوتين أوسماجيتش، بعدما تعمد عض مدافع فريق بلاكبيرن، أوين بيك. 05.10.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت وسائل إعلام بريطانية قرار الاتحاد بإيقاف أوسماجيتش لمدة 8 مباريات، وتغريمه 15 ألف جنيه إسترليني، (ما يعادل 20 ألف دولار أمريكي تقريبا)، ليحسم الاتحاد بذلك موقفه من تلك الواقعة التي حدثت يوم 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بدوري الدرجة الأولى "تشامبيونتشيب"، التي انتهت بالتعادل السلبي.من جانبه، أوضح متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة: "اعترف المهاجم بارتكاب فعل عنيف في الدقيقة 87 من المباراة بعض لاعب منافس"، مضيفًا: "سيتم نشر أسباب فرض العقوبة في الوقت المناسب".جاء قرار معاقبة أوسماجيتش بعدما فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقًا في واقعة غريبة شهدتها مباراة بريستون وبلاكبيرن في بطولة "تشامبيونشيب"، بعدما قام مهاجم الفريق الأول بعض المدافع الأيسر لبلاكبيرن، في حادثة أعادت إلى الأذهان ما فعله مهاجم أوروغواي التاريخي لويس سواريز مع مدافع إيطاليا جورجيو كيلليني.يشار إلى أنه من المحتمل أن يواجه اللاعبان بعضهما البعض مرة أخرى خلال الشهر الجاري، حيث ةرد اسم أوسماجيتش ضمن تشكيلة منتخب الجبل الأسود لمواجهة منتخب ويلز، في مباراة دوري الأمم الأوروبية في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.يذكر أنه في أبريل/ نيسان 2013، صدر قرار بإيقاف النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، لاعب فريق ليفربول في ذلك الوقت، لمدة 10 مباريات، عقابا له على عضه اللاعب الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش، خلال مباراة ضد نادي تشيلسي.

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