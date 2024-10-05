https://sarabic.ae/20241005/اللجنة-الوطنية-لطلبة-كلية-الطب-بالمغرب-لـ-سبوتنيك-الأزمة-قائمة-منذ-10-أشهر-ولم-نتوصل-لحل-1093461806.html
اللجنة الوطنية لطلبة كلية الطب بالمغرب لـ "سبوتنيك": الأزمة قائمة منذ 10 أشهر ولم نتوصل لحل
اللجنة الوطنية لطلبة كلية الطب بالمغرب لـ "سبوتنيك": الأزمة قائمة منذ 10 أشهر ولم نتوصل لحل
سبوتنيك عربي
دخلت أزمة طلبة الطب في المغرب مرحلة جديدة من التصعيد، بعد عدم التوصل إلى حل ينهي الأزمة منذ عدة أشهر. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T14:37+0000
2024-10-05T14:37+0000
2024-10-05T14:37+0000
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب في الأول من أكتوبر الجاري، جملة من الإجراءات في إطار التفاعل مع الأزمة.تضمنت الإجراءات وفق البيان الرسمي للوزارة" تمكين الطلبة الذين اجتازوا امتحانات الفصل الأول في دورة 5 سبتمبر 2024 من استكمال امتحانات الفصل الثاني خلال دورة استثنائية خاصة ابتداء من 4 أكتوبر الجاري".وكذلك "تمكين الطلبة الذين سيجتازون الامتحانات لأول مرة من اجتياز امتحانات الفصل الثاني خلال الدورة الاستثنائية الخاصة المبرمجة ابتداءً من 4 أكتوبر الجاري، واجتياز امتحانات الفصل الأول خلال دورة استثنائية خاصة أخرى ستعلن عن برمجتها الكليات لاحقاء".في المقابل بلغت نسبة نسبة مقاطعة الامتحانات التي أعلنت عنا الوزارة بجميع كليات الطب والصيدلة نحو 93 %،، وفق مصادر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، تحدثت لـ"هسبريس".بحسب الصحيفة، سجلت أعلى نسبة مقاطعة بكليات الطب والصيدلة بكل من بني ملال ومراكش والعيون حيث بلغت 100%، فيما قاطع طلبة الطب بكلية طنجة هذه الامتحانات بنسبة 99،4 %، في حين بلغت نسبة المقاطعين بالرباط 97،4 %.في الإطار قالت نرجس الهلالي، نائبة الكاتب العام للجنة الوطنية طلبة كلية الطب، إن الأزمة قائمة بعد 10 أشهر من الانتظار، ودق مختلف أبواب الوساطة التي أفشلتها وزارة التعليم العالي، وفق قولها.وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن المقاطعة بدأت منذ 16 ديسمبر 2023، من أجل مطالب أكاديمية محضة، وكان عنوان المطلب الرئيسي هو "جودة التكوين".وأوضحت أن المطالب العالقة حتى الآن، يأتي على رأسها رفض قرار تخفيض مدة التكوين من سبع سنوات إلى 6 سنوات.وتابعت" تم اللجوء إلى العقوبات التأديبية من توقيفات وطرد لردع الطلبة التي لم تنطفأ عزائمهم، كما تم حل التمثيلات الطلابية من مكاتب ومجالس الطلبة".واستطردت" مع ذلك الأزمة مستمرة ولم يتراجع الطلبة قيد أنملة عن مطالبهم، التي يرونها مشروعة وعادلة".وأوضحت" تضاف إلى اللائحة اليوم متابعات في حالة سراح بالنسبة لـ 27 طالبا وطبيبا داخليا، بعد تنظيم وقفة تضامنية مع طلبة الطب بالرباط".واستطردت "الحديث اليوم مع مؤسسة وسيط المملكة الذي استطاع التوصل إلى تسوية بين الإدارة المعنية أي "وزراة التعليم العالي" وطلبة شعبة الصيدلة وهو ما يترجم بوجود حسن النية والرغبة في إيجاد الحل من قبل الطلبة، أما بالنسبة لشعبة الطب فلم ترق المقترحات لتطلعات الطلبة".كما تجدر الإشارة إلى أن "سبوتنيك"، سعت للحصول على توضيح من وزارة التعليم العالي بالمغرب، دون رد جانبهم، حتى نشر التقرير.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمغرب، انطلاق الدراسة بشعبة الطب برسم السنة الجامعية 2024-2025 23 سبتمبر/أيلول 2024 بالنسبة للطلبة الجدد المسجلين في السنة الأولى، والإثنين 14 أكتوبر الجاري بالنسبة لطلبة المستويات الأخرى.وشددت الوزارة على استعدادها لـتقديم الشروحات الإضافية اللازمة للطلبة حول التنظيم البيداغوجي الجديد للتكوين الطبي، من خلال عقد اجتماعات موسعة للجان البيداغوجية المنبثقة عن مجالس الكليات، بإشراك موسع للطلبة، والإجابة على تساؤلاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم في ما يخص التدابير الإجرائية وتطبيقها على أرض الواقع، بما يَضمن جودة التكوين.
https://sarabic.ae/20241003/أزمة-الطلبة-تشتد-في-المغرب-الطب-والصيدلة-تدخل-على-الخط--1093407464.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, لبنان
اللجنة الوطنية لطلبة كلية الطب بالمغرب لـ "سبوتنيك": الأزمة قائمة منذ 10 أشهر ولم نتوصل لحل
حصري
دخلت أزمة طلبة الطب في المغرب مرحلة جديدة من التصعيد، بعد عدم التوصل إلى حل ينهي الأزمة منذ عدة أشهر.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب في الأول من أكتوبر الجاري، جملة من الإجراءات في إطار التفاعل مع الأزمة.
تضمنت الإجراءات وفق البيان الرسمي للوزارة" تمكين الطلبة الذين اجتازوا امتحانات الفصل الأول في دورة 5 سبتمبر 2024 من استكمال امتحانات الفصل الثاني خلال دورة استثنائية خاصة ابتداء من 4 أكتوبر الجاري".
وكذلك "تمكين الطلبة
الذين سيجتازون الامتحانات لأول مرة من اجتياز امتحانات الفصل الثاني خلال الدورة الاستثنائية الخاصة المبرمجة ابتداءً من 4 أكتوبر الجاري، واجتياز امتحانات الفصل الأول خلال دورة استثنائية خاصة أخرى ستعلن عن برمجتها الكليات لاحقاء".
في المقابل بلغت نسبة نسبة مقاطعة الامتحانات التي أعلنت عنا الوزارة بجميع كليات الطب والصيدلة نحو 93 %،، وفق مصادر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، تحدثت لـ"هسبريس".
بحسب الصحيفة، سجلت أعلى نسبة مقاطعة بكليات الطب والصيدلة بكل من بني ملال ومراكش والعيون حيث بلغت 100%، فيما قاطع طلبة الطب بكلية طنجة هذه الامتحانات بنسبة 99،4 %، في حين بلغت نسبة المقاطعين بالرباط 97،4 %.
في الإطار قالت نرجس الهلالي، نائبة الكاتب العام للجنة الوطنية طلبة كلية الطب، إن الأزمة قائمة بعد 10 أشهر من الانتظار، ودق مختلف أبواب الوساطة التي أفشلتها وزارة التعليم العالي، وفق قولها.
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك
"، أن المقاطعة بدأت منذ 16 ديسمبر 2023، من أجل مطالب أكاديمية
محضة، وكان عنوان المطلب الرئيسي هو "جودة التكوين".
وأوضحت أن المطالب العالقة حتى الآن، يأتي على رأسها رفض قرار تخفيض مدة التكوين من سبع سنوات إلى 6 سنوات.
وتابعت" تم اللجوء إلى العقوبات التأديبية من توقيفات وطرد لردع الطلبة التي لم تنطفأ عزائمهم، كما تم حل التمثيلات الطلابية من مكاتب ومجالس الطلبة".
واستطردت" مع ذلك الأزمة مستمرة ولم يتراجع الطلبة قيد أنملة عن مطالبهم، التي يرونها مشروعة وعادلة".
وأوضحت" تضاف إلى اللائحة اليوم متابعات
في حالة سراح بالنسبة لـ 27 طالبا وطبيبا داخليا، بعد تنظيم وقفة تضامنية مع طلبة الطب بالرباط".
واستطردت "الحديث اليوم مع مؤسسة وسيط المملكة الذي استطاع التوصل إلى تسوية بين الإدارة المعنية أي "وزراة التعليم العالي" وطلبة شعبة الصيدلة وهو ما يترجم بوجود حسن النية والرغبة في إيجاد الحل من قبل الطلبة، أما بالنسبة لشعبة الطب فلم ترق المقترحات لتطلعات الطلبة".
كما تجدر الإشارة إلى أن "سبوتنيك
"، سعت للحصول على توضيح من وزارة التعليم العالي بالمغرب، دون رد جانبهم، حتى نشر التقرير.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمغرب، انطلاق الدراسة بشعبة الطب برسم السنة الجامعية 2024-2025 23 سبتمبر/أيلول 2024 بالنسبة للطلبة الجدد المسجلين في السنة الأولى، والإثنين 14 أكتوبر الجاري بالنسبة لطلبة المستويات الأخرى.
وشددت الوزارة على استعدادها لـتقديم الشروحات الإضافية اللازمة للطلبة حول التنظيم البيداغوجي الجديد للتكوين الطبي، من خلال عقد اجتماعات موسعة للجان البيداغوجية المنبثقة عن مجالس الكليات، بإشراك موسع للطلبة، والإجابة على تساؤلاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم في ما يخص التدابير الإجرائية وتطبيقها على أرض الواقع، بما يَضمن جودة التكوين.