https://sarabic.ae/20241005/حزب-الله-يهاجم-إسرائيل-برشقات-صاروخية-وأسراب-مسيرات-فيديو-1093472677.html
"حزب الله" يهاجم إسرائيل برشقات صاروخية وأسراب مسيرات.. فيديو
"حزب الله" يهاجم إسرائيل برشقات صاروخية وأسراب مسيرات.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام لبنانية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، أن حزب الله هاجم مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بأسراب مسيرات ورشقات صاروخية. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T22:42+0000
2024-10-05T22:42+0000
2024-10-05T22:42+0000
الحرب على حزب الله
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الضاحية الجنوبية
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وقال حزب الله في بيان نقلته وسائل إعلام لبنانية، "شن مجاهدونا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية)، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة".وأضاف حزب الله، "استهدف مجاهدونا تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية وأصابوه إصابة دقيقة".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لانفجارات في مستوطنة كريات شمونة.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي على حسابه بتلغرام، إنه "بعد سماع صفارات الإنذار بين الساعة 00:30 و 00:31 في منطقة كريات شمونة، تم رصد حوالي 30 قذيفة صاروخية تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".وأضاف، "تم اعتراض بعض الصواريخ وسقط بعضها الآخر في المنطقة.. يقوم الجيش الإسرائيلي حاليًا بضرب أهداف تابعة لحزب الله في بيروت".يأتي ذلك في الوقت الذي شن فيه الطيران الحربي الإسرائيلي عشرات الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وصلت إلى 60 غارة، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.
https://sarabic.ae/20241005/غارات-إسرائيلية-عنيفة-على-طريق-المطار-ومناطق-متعددة-بالضاحية-الجنوبية-لبيروت-فيديو-1093472434.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, الضاحية الجنوبية, أخبار الضاحية الجنوبية, العالم العربي, طوفان الأقصى
الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, الضاحية الجنوبية, أخبار الضاحية الجنوبية, العالم العربي, طوفان الأقصى
"حزب الله" يهاجم إسرائيل برشقات صاروخية وأسراب مسيرات.. فيديو
أفادت وسائل إعلام لبنانية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، أن حزب الله هاجم مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بأسراب مسيرات ورشقات صاروخية.
وقال حزب الله في بيان نقلته وسائل إعلام لبنانية، "شن مجاهدونا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية
على قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية)، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة".
وأضاف حزب الله، "استهدف مجاهدونا تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية وأصابوه إصابة دقيقة".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لانفجارات في مستوطنة كريات شمونة.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي على حسابه بتلغرام، إنه "بعد سماع صفارات الإنذار بين الساعة 00:30 و 00:31 في منطقة كريات شمونة، تم رصد حوالي 30 قذيفة صاروخية تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف، "تم اعتراض بعض الصواريخ وسقط بعضها الآخر في المنطقة.. يقوم الجيش الإسرائيلي حاليًا بضرب أهداف تابعة لحزب الله في بيروت".
يأتي ذلك في الوقت الذي شن فيه الطيران الحربي الإسرائيلي عشرات الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وصلت إلى 60 غارة، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.