https://sarabic.ae/20241005/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يحدد-موعد-زيارته-المقبلة-إلى-موسكو--1093460411.html
رئيس الوزراء السلوفاكي يحدد موعد زيارته المقبلة إلى موسكو
رئيس الوزراء السلوفاكي يحدد موعد زيارته المقبلة إلى موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، استعداده لزيارة موسكو العام المقبل بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T13:36+0000
2024-10-05T13:36+0000
2024-10-05T13:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف فيكو في برنامج "حوارات السبت"، أنه "أسأل من سيوقفني العام المقبل، عندما تحل الذكرى الثمانون لانتهاء الحرب العالمية الثانية، حتى لا أذهب إلى مظاهرة سلمية في موسكو؟ من سيوقفني؟ أعتقد أنني سأذهب".وأشار أيضًا إلى أنه لا يؤيد عضوية هذا البلد في الناتو وسيستخدم حق النقض إذا تم النظر في مثل هذه القضية.
https://sarabic.ae/20241005/القوات-الروسية-تتصدى-لهجمات-أوكرانية-في-كورسك-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1093456814.html
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روسيا
رئيس الوزراء السلوفاكي يحدد موعد زيارته المقبلة إلى موسكو
أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، استعداده لزيارة موسكو العام المقبل بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.
وأضاف فيكو في برنامج "حوارات السبت"، أنه "أسأل من سيوقفني العام المقبل، عندما تحل الذكرى الثمانون لانتهاء الحرب العالمية الثانية، حتى لا أذهب إلى مظاهرة سلمية في موسكو؟ من سيوقفني؟ أعتقد أنني سأذهب".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لن يسمح لأحد أن ينسى أن "الحرية جاءت من الشرق".
وقد عارض روبرت فيكو مرارا وتكرارا تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وأشار أيضًا إلى أنه لا يؤيد عضوية هذا البلد في الناتو وسيستخدم حق النقض إذا تم النظر في مثل هذه القضية.