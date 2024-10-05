https://sarabic.ae/20241005/سوريا-تعلن-تقديم-طلب-رسمي-للانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1093456640.html
سوريا تعلن تقديم طلب رسمي للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
سوريا تعلن تقديم طلب رسمي للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
سبوتنيك عربي
أعلن السفير السوري في روسيا، بشار الجعفري، اليوم السبت، أن بلاده قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة "بريكس". 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T10:52+0000
2024-10-05T10:52+0000
2024-10-05T11:03+0000
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جاءت تصريحات السفير السوري على هامش منتدى "شمال القوقاز: فرص جيوستراتيجية جديدة"، المنعقد في روسيا خلال الفترة 4-5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.وقال الجعفري: "نحن مهتمون للغاية بالانضمام إلى مجموعة بريكس".يذكر أنه في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، صرح وزير خارجية بيلاروسيا، ماكسيم ريجنكوف، بأن أولى القرارات المتعلقة بتوسيع "بريكس" سيتم اتخاذها في القمة المقبلة التي ستعقد في قازان.وأوضح أن الجانب الروسي يعمل حاليا على إعداد قائمة بالدول التي ستدخل في المرحلة الأولى من عملية التوسيع.وكانت تركيا قد قدمت طلبا للانضمام إلى "بريكس" في 4 سبتمبر، كما قدمت أذربيجان طلبا رسميا في 20 أغسطس/آب، وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت ماليزيا أيضا نيتها الانضمام إلى المجموعة.ومن المقرر أن تناقش قمة "بريكس" التي ستُعقد في في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2024، إمكانية انضمام دول جديدة.وتمثل مجموعة "بريكس" نحو 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز إسهام "مجموعة السبع" البالغة 30%.ومنذ مطلع العام الجاري انضمت إلى "بريكس" مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى جانب روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، مما يعكس توسعا متزايدا للمجموعة.
https://sarabic.ae/20240925/بوتين-إسهام-بريكس-في-الاقتصاد-العالمي-يتجاوز-مؤشرات-مجموعة-السبع-1093092238.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, مجموعة بريكس, اقتصاد, الأخبار, العالم
أخبار سوريا اليوم, روسيا, مجموعة بريكس, اقتصاد, الأخبار, العالم
سوريا تعلن تقديم طلب رسمي للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
10:52 GMT 05.10.2024 (تم التحديث: 11:03 GMT 05.10.2024)
أعلن السفير السوري في روسيا، بشار الجعفري، اليوم السبت، أن بلاده قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
جاءت تصريحات السفير السوري على هامش منتدى "شمال القوقاز: فرص جيوستراتيجية جديدة"، المنعقد في روسيا خلال الفترة 4-5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال الجعفري: "نحن مهتمون للغاية بالانضمام إلى مجموعة بريكس".
وتابع السفير السوري لدى موسكو: "لقد أرسلنا طلبا مكتوبا بشأن انضمام سوريا إلى المنظمة".
يذكر أنه في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، صرح وزير خارجية بيلاروسيا، ماكسيم ريجنكوف، بأن أولى القرارات المتعلقة بتوسيع "بريكس" سيتم اتخاذها في القمة المقبلة التي ستعقد في قازان.
وأوضح أن الجانب الروسي يعمل حاليا على إعداد قائمة بالدول التي ستدخل في المرحلة الأولى من عملية التوسيع.
وكانت تركيا قد قدمت طلبا للانضمام إلى "بريكس" في 4 سبتمبر، كما قدمت أذربيجان طلبا رسميا في 20 أغسطس/آب، وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت ماليزيا أيضا نيتها الانضمام إلى المجموعة.
ومن المقرر أن تناقش قمة "بريكس" التي ستُعقد في في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2024، إمكانية انضمام دول جديدة.
وتمثل مجموعة "بريكس" نحو 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز إسهام "مجموعة السبع" البالغة 30%.
ومنذ مطلع العام الجاري انضمت إلى "بريكس
" مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى جانب روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، مما يعكس توسعا متزايدا للمجموعة.