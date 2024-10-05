https://sarabic.ae/20241005/طيران-دولة-عربية-يحظر-أجهزة-البيجر-واللاسلكي-بعد-هجمات-حزب-الله-1093460707.html
طيران دولة عربية يحظر أجهزة "البيجر" واللاسلكي بعد الهجمات على "حزب الله"
طيران دولة عربية يحظر أجهزة "البيجر" واللاسلكي بعد الهجمات على "حزب الله"
سبوتنيك عربي
حظرت شركة طيران تابعة لدولة عربية، على ركابها حمل أجهزة النداء "البيجر" واللاسلكي "الووكي توكي" على رحلاتها، وذلك في أعقاب الهجمات التي وقعت الشهر الماضي، على... 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T13:32+0000
2024-10-05T13:32+0000
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وقالت شركة "طيران الإمارات" في بيان لها، اليوم السبت، عبر موقعها على الإنترنت: "يُحظر على جميع الركاب المسافرين من وإلى دبي أو عبرها حمل أجهزة النداء "البيجر" واللاسلكي "الووكي توكي" في الأمتعة المسجلة أو المحمولة".وأضافت الشركة أن "أي مواد محظورة يتم العثور عليها ستصادرها شرطة دبي، كجزء من تدابير أمنية مشددة"، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الماضي، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصا، وأُصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.
https://sarabic.ae/20240922/أول-تعليق-من-إسرائيل-على-اتهامها-بالتورط-في-تفجيرات-البيجر-بلبنان-1092986054.html
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لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن
طيران دولة عربية يحظر أجهزة "البيجر" واللاسلكي بعد الهجمات على "حزب الله"
حظرت شركة طيران تابعة لدولة عربية، على ركابها حمل أجهزة النداء "البيجر" واللاسلكي "الووكي توكي" على رحلاتها، وذلك في أعقاب الهجمات التي وقعت الشهر الماضي، على "حزب الله" اللبناني، والتي تضمنت أجهزة اتصال انفجرت.
وقالت شركة "طيران الإمارات" في بيان لها، اليوم السبت، عبر موقعها على الإنترنت: "يُحظر على جميع الركاب المسافرين من وإلى دبي أو عبرها حمل أجهزة النداء "البيجر" واللاسلكي "الووكي توكي" في الأمتعة المسجلة أو المحمولة".
وأضافت الشركة أن "أي مواد محظورة يتم العثور عليها ستصادرها شرطة دبي، كجزء من تدابير أمنية مشددة"، وفقا لصحيفة
"البيان" الإماراتية.
وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الماضي، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصا، وأُصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية.
وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.