https://sarabic.ae/20241005/قيادي-في-أنصار-الله-لـسبوتنيك-الغارات-الأمريكية-البريطانية-على-اليمن-ستقابل-برد-قاس-1093452423.html

قيادي في "أنصار الله" لـ"سبوتنيك": الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن ستقابل برد قاس

قيادي في "أنصار الله" لـ"سبوتنيك": الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن ستقابل برد قاس

سبوتنيك عربي

أكد علي القحوم، عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" في اليمن، أن إمعان أمريكا وبريطانيا بالاستمرار في العدوان على اليمن سيقابل بردّ قاس ومزلزل وموجع، وعليهم... 05.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-05T05:29+0000

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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "المعركة التي يخوضها اليوم هي معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والقدرات العسكرية تتعاظم واليمن له اليد الطولى في الدفاع عن سيادته ومقدراته وشعبه".وأوضح أن "ما تقوم به أمريكا وبريطانيا من شن غارات على اليمن، هي محاولات لثني اليمن عن موقفه المشرف والفاعل والمؤثر والمستمر في مساندة غزة ولبنان بعد فشلهم في حماية كيان الصهاينة المؤقت والزائل حتما".وأشار القحوم إلى أن موقف اليمن المشرّف هو ما دفع قوى العدوان الأمريكي البريطاني للاستمرار بالغارات الجوية على عاصمة الجمهورية صنعاء والمحافظات واستهداف المنشآت المدنية في انتهاك صارخ للسيادة اليمنية.وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت، أمس الجمعة، تنفيذ غارات جوية على مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن.وذكرت في بيان أن مقاتلاتها شنت ضربات على 15 هدفا حوثيا في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، شملت القدرات العسكرية الهجومية للجماعة.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.

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