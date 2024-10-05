https://sarabic.ae/20241005/مخدوع-أو-ساذج-عمن-تحدث-وزير-الخارجية-العماني-بهذه-الصفات-1093455289.html
"مخدوع أو ساذج"... عمن تحدث وزير الخارجية العماني بهذه الصفات؟
"مخدوع أو ساذج"... عمن تحدث وزير الخارجية العماني بهذه الصفات؟
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، إنه من السهل على بعض الحكومات اتخاذ موقف متفرج وإدانة الأفعال الإيرانية، لكن هذه التصريحات لا تسهم في حل أي... 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T09:13+0000
2024-10-05T09:13+0000
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واعتبر البوسعيدي في بيان على "إكس"، أن الدفاع التقليدي عن إسرائيل، مهما كانت نتائجه، لا يعالج جذور المشكلة، لافتًا إلى أهمية معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة الحالية.وأضاف أنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة والعالم إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين.وأشار إلى أن واقع هذا الوضع صار صعب التحمل لفترة طويلة، حيث تأخرت العديد من الحكومات الغربية في التعامل معه وفشلت في ضمان الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية. وأردف: "حقوق وحياة الفلسطينيين قد تآكلت تدريجياً تحت الاحتلال بسبب توسيع المستوطنات غير القانونية وفرض نظام الفصل العنصري".ودعا وزير الخارجية العماني إلى ضرورة مطالبة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، مطالبًا بعمل دولي جماعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.كما أكد على أهمية إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة، مدعومة بكل ما يلزم من موارد مؤسسية وتنظيمية من المجتمع الدولي.
https://sarabic.ae/20241005/تقرير-إسرائيل-تخطط-لرد-قاس-على-إيران-ثم-التحرك-نحو-العراق-1093454889.html
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سلطنة عمان, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, غزة, إيران, إسرائيل, لبنان, العالم, العالم العربي, الأخبار
سلطنة عمان, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, غزة, إيران, إسرائيل, لبنان, العالم, العالم العربي, الأخبار
"مخدوع أو ساذج"... عمن تحدث وزير الخارجية العماني بهذه الصفات؟
قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، إنه من السهل على بعض الحكومات اتخاذ موقف متفرج وإدانة الأفعال الإيرانية، لكن هذه التصريحات لا تسهم في حل أي أزمة.
واعتبر البوسعيدي في بيان
على "إكس"، أن الدفاع التقليدي عن إسرائيل، مهما كانت نتائجه، لا يعالج جذور المشكلة، لافتًا إلى أهمية معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة الحالية.
وأضاف أنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة والعالم إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين.
وأوضح الوزير العماني أن "أي شخص يعتقد بأن السلام يمكن تحقيقه بطرق أخرى، مثل احتواء إيران أو القضاء على حماس أو دعم إسرائيل سياسيا وعسكريا، هو إما مخدوع أو ساذج أو يحاول عمدا تجنب الحقيقة".
وأشار إلى أن واقع هذا الوضع صار صعب التحمل لفترة طويلة، حيث تأخرت العديد من الحكومات الغربية في التعامل معه وفشلت في ضمان الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية.
وأردف: "حقوق وحياة الفلسطينيين قد تآكلت تدريجياً تحت الاحتلال بسبب توسيع المستوطنات غير القانونية وفرض نظام الفصل العنصري".
وتابع: "أنصار إسرائيل يتحدثون عن القانون الدولي بينما يعيقونه في حالة فلسطين بشكل متكرر، وهذا يجب أن يتغير، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي من خلال الأفعال وليس الكلمات".
ودعا وزير الخارجية العماني إلى ضرورة مطالبة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، مطالبًا بعمل دولي جماعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
كما أكد على أهمية إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة، مدعومة بكل ما يلزم من موارد مؤسسية وتنظيمية من المجتمع الدولي.