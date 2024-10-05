https://sarabic.ae/20241005/نجل-قديروف-يدخل-في-السجل-الروسي-للأرقام-القياسية-1093462071.html
نجل قديروف يدخل في السجل الروسي للأرقام القياسية
نجل قديروف يدخل في السجل الروسي للأرقام القياسية
سبوتنيك عربي
قال رئيس حكومة الشيشان محمد داودوف، إنه تم إدراج نجل حاكم جمهورية الشيشان، آدم قديروف، البالغ من العمر ستة عشر عاما، في السجل الروسي للأرقام القياسية. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T14:35+0000
2024-10-05T14:35+0000
2024-10-05T14:35+0000
مجتمع
قديروف
روسيا
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,كتب داودوف في قناته في تيلغرام: "تم إدراج ابن أخي العزيز آدم قديروف في كتاب الأرقام القياسية الروسي، باعتباره أصغر رئيس لجهاز الأمن لرئيس أحد الكيانات الفيدرالية. وقام رئيس تحرير مجلة "كتاب الأرقام القياسية لروسيا ستانيسلاف كونينكو بتسليم آدم قديروف الشهادة المتعلقة بذلك، وذلك خلال بطولة ASA-180 التي أقيمت في مدينة غروزني".وفي خطوة أثارت انتقاد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، قام إيلون ماسك، يوم 20 سبتمبر أيلول، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، بتعطيل إحدى السيارات الكهربائية "سايبرتراك" التي تم إرسالها إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وقال قديروف عبر منصة "تلغرام"، أمس الخميس، إن السيارة كانت مزودة بمدفع رشاش وأثبتت كفاءتها في المهام القتالية بفضل مناورتها العالية وحماية الطاقم.
https://sarabic.ae/20240920/بعد-تخريب-هديته-الباهظة-الثمن-قديروف-يعلن-عن-مفاجأة-لإيلون-ماسك-فيديو-1092939231.html
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قديروف, روسيا
نجل قديروف يدخل في السجل الروسي للأرقام القياسية
قال رئيس حكومة الشيشان محمد داودوف، إنه تم إدراج نجل حاكم جمهورية الشيشان، آدم قديروف، البالغ من العمر ستة عشر عاما، في السجل الروسي للأرقام القياسية.
,كتب داودوف في قناته في تيلغرام: "تم إدراج ابن أخي العزيز آدم قديروف في كتاب الأرقام القياسية الروسي، باعتباره أصغر رئيس لجهاز الأمن لرئيس أحد الكيانات الفيدرالية. وقام رئيس تحرير مجلة "كتاب الأرقام القياسية لروسيا ستانيسلاف كونينكو بتسليم آدم قديروف الشهادة المتعلقة بذلك، وذلك خلال بطولة ASA-180 التي أقيمت في مدينة غروزني".
ويرأس آدم قديروف جهاز الأمن الخاص برئيس جمهورية الشيشان منذ نوفمبر 2023. في أكتوبر 2023 حصل هذا الشاب على لقب بطل جمهورية الشيشان، وفي أغسطس 2024 حصل على أعلى جائزة في الجمهورية - وسام قديروف.
بالإضافة إلى ذلك، حصل آدم قديروف على العديد من الأوسمة الأخرى، ومن بينها أعلى وسام من برلمان الجمهورية - وسام "شرف الوطن"، وكذلك أوسمة رفيعة من بعض الجمهوريات الداخلة في عداد روسيا الاتحادية.
وفي خطوة أثارت انتقاد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، قام إيلون ماسك، يوم 20 سبتمبر أيلول، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، بتعطيل إحدى السيارات الكهربائية "سايبرتراك" التي تم إرسالها إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال قديروف
عبر منصة "تلغرام"، أمس الخميس، إن السيارة كانت مزودة بمدفع رشاش وأثبتت كفاءتها في المهام القتالية بفضل مناورتها العالية وحماية الطاقم.