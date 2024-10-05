https://sarabic.ae/20241005/وزير-الخارجية-الإيراني-هناك-مبادرات-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-وغزة-1093453832.html
وزير الخارجية الإيراني: هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان وغزة
وزير الخارجية الإيراني: هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان وغزة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، لدى وصوله إلى العاصمة السورية دمشق، إن هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، معربًا عن أمله أن... 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T07:37+0000
2024-10-05T07:37+0000
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وأضاف عراقجي، في تصريحات صحفية: "هدفي من السفر إلى دمشق هو مواصلة المشاورات بشأن التطورات في المنطقة، وقد أجريت مشاورات مهمة للغاية مع مسؤولين في الحكومة اللبنانية في بيروت".وتابع: "لقد كنا دائمًا على تواصل وثيق مع أصدقائنا في الحكومة السورية فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة".كما أكد الوزير الإيراني أن "القضية الأهم اليوم هي وقف إطلاق النار في لبنان وغزة وهناك مبادرات في هذا المجال، وهناك مشاورات نأمل أن تؤتي ثمارها".وكان عراقجي قد وصل، صباح اليوم، إلى العاصمة السورية دمشق، قادمًا من بيروت في زيارة رسمية سيبحث خلالها التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية، حسبما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية.
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, لبنان, إسرائيل, غزة, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, لبنان, إسرائيل, غزة, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
وزير الخارجية الإيراني: هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان وغزة
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، لدى وصوله إلى العاصمة السورية دمشق، إن هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، معربًا عن أمله أن تنجح هذه المبادرات.
وأضاف عراقجي، في تصريحات صحفية: "هدفي من السفر إلى دمشق هو مواصلة المشاورات بشأن التطورات في المنطقة، وقد أجريت مشاورات مهمة للغاية مع مسؤولين في الحكومة اللبنانية في بيروت
".
وتابع: "لقد كنا دائمًا على تواصل وثيق مع أصدقائنا في الحكومة السورية فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة".
كما أكد الوزير الإيراني أن "القضية الأهم اليوم هي وقف إطلاق النار في لبنان وغزة
وهناك مبادرات في هذا المجال، وهناك مشاورات نأمل أن تؤتي ثمارها".
وكان عراقجي
قد وصل، صباح اليوم، إلى العاصمة السورية دمشق، قادمًا من بيروت في زيارة رسمية سيبحث خلالها التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية، حسبما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية.