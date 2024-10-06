https://sarabic.ae/20241006/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-مدرسة-ومسجد-يؤويان-نازحين-وسقوط-عشرات-القتلى-والجرحى-فيديو-1093473285.html
الجيش الإسرائيلي يستهدف مدرسة ومسجد يؤويان نازحين وسقوط عشرات القتلى والجرحى.. فيديو
الجيش الإسرائيلي يستهدف مدرسة ومسجد يؤويان نازحين وسقوط عشرات القتلى والجرحى.. فيديو
سبوتنيك عربي
قتل 18 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي على مسجد يؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T02:18+0000
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وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن " 18 شخصا استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية لمسجد يؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة".وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام فلسطينية سقوط عشرات القتلى والجرحى وتهدم المسجد على رؤوس النازحين.في سياق متصل، نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة لانفجارات عنيفة قالت إنها لاستهداف إسرائيلي لمدرسة تأوي نازحين.ومنذ عام مضى، تواصل إسرائيل الحرب على قطاع غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين.وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّداً على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي يستهدف مدرسة ومسجد يؤويان نازحين وسقوط عشرات القتلى والجرحى.. فيديو
02:18 GMT 06.10.2024 (تم التحديث: 02:54 GMT 06.10.2024)
قتل 18 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي على مسجد يؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن " 18 شخصا استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية لمسجد يؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة".
وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام فلسطينية سقوط عشرات القتلى والجرحى
وتهدم المسجد على رؤوس النازحين.
في سياق متصل، نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة لانفجارات عنيفة قالت إنها لاستهداف إسرائيلي لمدرسة تأوي نازحين.
وذكر الإعلام الفلسطيني في وقت لاحق، أن الغارة الإسرائيلية على المدرسة التي تأوي نازحين خلفت قتيلين اثنين.
ومنذ عام مضى، تواصل إسرائيل الحرب على قطاع غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين.
وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّداً على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.